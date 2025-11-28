México

Fuertes lluvias afectarán a nueve entidades del país, Veracruz y Puebla en alerta

Frente frío 16 dejará también ambiente frío; llegará al Caribe al final del día

Guardar
Fuertes lluvias afectarán a nueve
Fuertes lluvias afectarán a nueve entidades de México (EFE/ Quique García)

El frente frío número 16 continúa su desplazamiento por el sureste del país y la Península de Yucatán, generando un importante sistema de inestabilidad atmosférica que traerá lluvias intensas, descenso de temperatura y fuertes ráfagas de viento en diversas regiones del territorio nacional.

Las autoridades mantienen vigilancia constante debido al potencial de inundaciones, deslaves y crecida de ríos en zonas vulnerables.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, el sistema frontal ocasionará lluvias puntuales intensas en Veracruz —particularmente en las zonas Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca—, así como en Oaxaca (norte y este), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste). Estos acumulados podrían generar encharcamientos severos y desbordamientos en áreas de riesgo.

En Puebla, regiones como Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán–Sierra Negra recibirán precipitaciones muy fuertes, mientras que otras zonas de Veracruz —Huasteca Alta y Baja, Totonaca, Nautla, Capital y Las Montañas— también resentirán lluvias persistentes.

Por su parte, Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), así como Campeche, Yucatán y Quintana Roo, enfrentarán lluvias fuertes a lo largo del día.

El frente también dejará chubascos en San Luis Potosí (Huasteca), Querétaro (Sierra Gorda), Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, acompañados en algunos casos de descargas eléctricas.

Evento de Norte presente

Clima SMN
Clima SMN

La masa de aire polar que impulsa al frente mantendrá el evento de “Norte”, con rachas de viento que alcanzarán entre 60 y 80 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, afectando a Oaxaca y Chiapas.

En las costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo también se esperan rachas de 40 a 60 km/h, las cuales disminuirán conforme avance la tarde.

Este sistema favorecerá un descenso marcado en las temperaturas del sureste mexicano y la Península de Yucatán, mientras que al final del día el frente ingresará al mar Caribe y dejará de impactar directamente al país.

Sin embargo, el ingreso de humedad del océano Pacífico propiciará lluvias y chubascos adicionales en el occidente, centro y sur del territorio nacional.

Condiciones para el Valle de México

Portada Bacheo Municipios ENSU INEGI
Portada Bacheo Municipios ENSU INEGI Efectividad del gobierno resolver problemas (Jorge Contreras/Infobae México)

La región amanecerá con cielo medio nublado, ambiente frío a fresco, y presencia de heladas y bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde aumentará la nubosidad, con lluvias e intervalos de chubascos y descargas eléctricas en el Estado de México, además de lluvias aisladas en la Ciudad de México.

Para la capital del país, se esperan temperaturas mínimas de 7 a 9 °C y máximas de 18 a 20 °C, mientras que Toluca registrará mínimas de 3 a 5 °C y máximas entre 17 y 19 °C. Se prevén vientos del noreste de 10 a 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada, extremar precauciones ante posibles afectaciones por lluvias y atender los avisos del Sistema Meteorológico Nacional y Protección Civil.

Temas Relacionados

climalluviasFrente fríoBajas temperaturasVeracruzPueblaSMNmexico-noticias

Más Noticias

Dólar retrocede frente al peso mexicano hoy 28 de noviembre: en cuánto amaneció el tipo de cambio

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar retrocede frente al peso

Stranger Things 5: qué esperar de los próximos episodios y cuándo estrena el Volumen 2 en México

Luego del caótico estreno, a Hawkins aún le quedan algunas horas épicas antes de decir adiós para siempre

Stranger Things 5: qué esperar

Gabriel Milito mantiene viva la esperanza de Chivas rumbo a la vuelta ante Cruz Azul

El técnico argentino destacó que el duelo de ida fue equilibrado y con oportunidades para ambos equipos

Gabriel Milito mantiene viva la

Feria de la Barbacoa en CDMX: cuándo y dónde ir al evento ideal para combatir el frío con sabor tradicional

Reúne a familia y amigos, explora los sabores de la ciudad y haz de estas fechas un pretexto para saborear

Feria de la Barbacoa en

Precio del dólar canadiense en México hoy 28 de noviembre

Conoce cuál fue el desempeño de la divisa mexicana frente a la canadiense en las últimas horas

Precio del dólar canadiense en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con pacas de ropa: así

Con pacas de ropa: así habría traficado armas la red de Raúl Rocha

¿Quién es José Manuel “N”? Exsecretario de Seguridad de Uruapan, señalado en el caso de Carlos Manzo

Estalla artefacto explosivo en instalaciones del Centro de Seguridad Ciudadana de Mazatlán, Sinaloa

Procesan a 4 detenidos tras enfrentamiento con elementos de seguridad en Sinaloa que dejó 13 abatidos

Dos hombres transportaban 53 mil pastillas de fentanilo en Tijuana y esta fue la sentencia que recibieron

ENTRETENIMIENTO

Stranger Things 5: qué esperar

Stranger Things 5: qué esperar de los próximos episodios y cuándo estrena el Volumen 2 en México

Feria de la Barbacoa en CDMX: cuándo y dónde ir al evento ideal para combatir el frío con sabor tradicional

Crece la familia De Nigris: Aldo anuncia la dulce espera de un bebé

La Granja VIP: sigue el minuto a minuto hoy 28 de noviembre

Natanael Cano confronta al SAT por el implacable cobro de sus impuestos: “Échenme la mano”

DEPORTES

Chivas presenta alineación al estilo

Chivas presenta alineación al estilo Dragon Ball Z y la afición enloquece en el Akron

Gabriel Milito mantiene viva la esperanza de Chivas rumbo a la vuelta ante Cruz Azul

Nicolás Larcamón elogia a Andrés Gudiño y confía en Cruz Azul rumbo a la vuelta ante Chivas

Cruz Azul vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el juego de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025

NBA en vivo: los duelos de hoy 28 de noviembre