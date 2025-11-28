México

El último post que compartió el actor Conrado Osorio antes de morir: “Dios padre, que se haga tu voluntad”

El artista murió a los 49 años, dejando un legado de grandes participaciones en televisión en México y Colombia

Guardar
Conrado Osorio luchó contra el
Conrado Osorio luchó contra el cáncer. Crédito @conradoosorio/Instagram

La última aparición pública de Conrado Osorio, reconocido por su participación en producciones como “Padres e hijos” y “La fea más bella”, dejó un mensaje de profunda gratitud y fe días antes de su fallecimiento.

El actor colombiano, que luchó contra un cáncer de colon con metástasis, publicó desde un hospital en Medellín un video en compañía de sus familiares durante la celebración de su cumpleaños número 49.

En esa publicación agradeció cada muestra de respaldo recibida durante su tratamiento y cerró su mensaje con una oración:

“En este día que está terminando solo quiero decir: DIOS GRACIASSSSS por tanto, por estos años de vida, por mi Familia y Amigos, por tantas personas regalandome una oración por mi recuperación; se siente bonito y llena el alma. DIOS PADRE que se haga tu voluntad”.

El último video que compartió el actor Conrado Osorio en sus redes. El artista trabajó en México y Colombia. (Instagram: conradoosorio )

La grabación muestra la entrega de un pastel, aplausos y gestos de cariño, y el posteo se convirtió en un mensaje de despedida para quienes acompañaron su trayectoria.

Una despedida rodeada de su familia y seguidores

La despedida publicada el 26 de octubre por Conrado Osorio se dio en una coyuntura de avanzado deterioro físico. Desde hacía varios meses, el actor mantenía informados a sus seguidores sobre su estado de salud y las dificultades para acceder a tratamientos especializados en el sistema médico colombiano.

El propio Osorio relató en publicaciones previas que había enfrentado numerosas barreras burocráticas para acceder tanto a quimioterapias como a procedimientos quirúrgicos.

“Casi tres meses alejado de las canchas, no venía a las quimios, las había suspendido, ya que venían dos cirugías”, compartió semanas antes del desenlace. El actor documentó por 19 meses los síntomas, efectos secundarios y desafíos médicos que vivió después de ser diagnosticado en 2023.

El impacto de su partida

Conrado Osorio falleció tras padecer
Conrado Osorio falleció tras padecer cáncer. (Captura de pantalla/Facebook)

La noticia del fallecimiento de Conrado Osorio fue confirmada el 27 de noviembre de 2025 por su hermano, el periodista deportivo Jhon Jairo Osorio, quien divulgó imágenes y mensajes de reconocimiento en redes sociales: “Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente. Buen viaje”, escribió.

De inmediato, fanáticos y colegas del mundo del espectáculo, tanto de Colombia como de México, dedicaron palabras de despedida resaltando su aporte actoral y la humanización de su batalla con el cáncer.

Qué reconocidas telenovelas y series protagonizó

Conrado Osorio- crédito @conradoosorio/Instagram
Conrado Osorio- crédito @conradoosorio/Instagram

La carrera de Conrado Osorio abarcó más de 25 años incluyendo roles principales y secundarios en títulos que definieron la televisión de México y Colombia, destacando:

  • “Padres e hijos”
  • “Clase 406”
  • “La fea más bella”
  • “Duelo de pasiones”
  • “Barrera de amor”
  • “En nombre del amor”
  • “La ley del corazón”
  • “La reina del sur”
  • “El cartel de los sapos”
  • “Amarte es mi pecado”
  • “Tres caínes”
  • “La viuda negra”
  • “Pasión”

Temas Relacionados

Conrado OsorioActorCáncer de colonmexico-entretenimiento

Más Noticias

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

El reporte de la calidad del aire se publica cada hora y diariamente por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital del país

Cómo se encuentra la calidad

Metro CDMX y Metrobús hoy 28 de noviembre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

¿Se canceló tu vuelo? Checa el estatus de las operaciones del AICM

Si vas a tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información te interesa

¿Se canceló tu vuelo? Checa

Jalisco: cuál es el precio de la gasolina este 28 de noviembre

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que da a conocer diariamente el costo de las gasolinas en México

Jalisco: cuál es el precio

Gasolina en Ciudad de México: precio de la magna, premium y diésel este 28 de noviembre

El costo de los combustibles cambia diariamente en todo el país y son dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía

Gasolina en Ciudad de México:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con pacas de ropa: así

Con pacas de ropa: así habría traficado armas la red de Raúl Rocha

¿Quién es José Manuel “N”? Exsecretario de Seguridad de Uruapan, señalado en el caso de Carlos Manzo

Estalla artefacto explosivo en instalaciones del Centro de Seguridad Ciudadana de Mazatlán, Sinaloa

Procesan a 4 detenidos tras enfrentamiento con elementos de seguridad en Sinaloa que dejó 13 abatidos

Dos hombres transportaban 53 mil pastillas de fentanilo en Tijuana y esta fue la sentencia que recibieron

ENTRETENIMIENTO

Quién fue Conrado Osorio, actor

Quién fue Conrado Osorio, actor de ‘La fea más bella’, que murió de cáncer a los 49 años

El polémico vínculo que une a Raúl Rocha, Sandra Cuevas y Miss Costa de Marfil

Silvia Pinal en “Las mariposas disecadas”, la interpretación más perturbadora de su filmografía

Quién posee el retrato de Diego Rivera a Silvia Pinal tras un año de su muerte

Raúl Rocha reaparece en medio del escándalo por su presunta red criminal

DEPORTES

La IA predice el desenlace

La IA predice el desenlace de la vuelta de cuartos entre Xolos vs Tigres

Chivas y Cruz Azul empatan y dejan todo para la vuelta en el Olímpico Universitario

Reportan que Sergio Ramos saldría de Rayados de Monterrey al término del Apertura 2025

Pitbull Cruz revela qué boxeadores quieren su cabeza: “Mi trabajo es el que habla por mí”

Miguel Herrera se defiende tras dejar a Costa Rica sin Mundial 2026: “Juzgan como si fueras un criminal”