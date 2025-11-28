El último post que compartió el actor Conrado Osorio antes de morir: “Dios padre, que se haga tu voluntad”

Conrado Osorio luchó contra el cáncer. Crédito @conradoosorio/Instagram

La última aparición pública de Conrado Osorio, reconocido por su participación en producciones como “Padres e hijos” y “La fea más bella”, dejó un mensaje de profunda gratitud y fe días antes de su fallecimiento.

El actor colombiano, que luchó contra un cáncer de colon con metástasis, publicó desde un hospital en Medellín un video en compañía de sus familiares durante la celebración de su cumpleaños número 49.

En esa publicación agradeció cada muestra de respaldo recibida durante su tratamiento y cerró su mensaje con una oración:

“En este día que está terminando solo quiero decir: DIOS GRACIASSSSS por tanto, por estos años de vida, por mi Familia y Amigos, por tantas personas regalandome una oración por mi recuperación; se siente bonito y llena el alma. DIOS PADRE que se haga tu voluntad”.

El último video que compartió el actor Conrado Osorio en sus redes. El artista trabajó en México y Colombia. (Instagram: conradoosorio )

La grabación muestra la entrega de un pastel, aplausos y gestos de cariño, y el posteo se convirtió en un mensaje de despedida para quienes acompañaron su trayectoria.

Una despedida rodeada de su familia y seguidores

La despedida publicada el 26 de octubre por Conrado Osorio se dio en una coyuntura de avanzado deterioro físico. Desde hacía varios meses, el actor mantenía informados a sus seguidores sobre su estado de salud y las dificultades para acceder a tratamientos especializados en el sistema médico colombiano.

El propio Osorio relató en publicaciones previas que había enfrentado numerosas barreras burocráticas para acceder tanto a quimioterapias como a procedimientos quirúrgicos.

“Casi tres meses alejado de las canchas, no venía a las quimios, las había suspendido, ya que venían dos cirugías”, compartió semanas antes del desenlace. El actor documentó por 19 meses los síntomas, efectos secundarios y desafíos médicos que vivió después de ser diagnosticado en 2023.

El impacto de su partida

Conrado Osorio falleció tras padecer cáncer. (Captura de pantalla/Facebook)

La noticia del fallecimiento de Conrado Osorio fue confirmada el 27 de noviembre de 2025 por su hermano, el periodista deportivo Jhon Jairo Osorio, quien divulgó imágenes y mensajes de reconocimiento en redes sociales: “Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente. Buen viaje”, escribió.

De inmediato, fanáticos y colegas del mundo del espectáculo, tanto de Colombia como de México, dedicaron palabras de despedida resaltando su aporte actoral y la humanización de su batalla con el cáncer.

Qué reconocidas telenovelas y series protagonizó

Conrado Osorio- crédito @conradoosorio/Instagram

La carrera de Conrado Osorio abarcó más de 25 años incluyendo roles principales y secundarios en títulos que definieron la televisión de México y Colombia, destacando:

“Padres e hijos”

“Clase 406”

“La fea más bella”

“Duelo de pasiones”

“Barrera de amor”

“En nombre del amor”

“La ley del corazón”

“La reina del sur”

“El cartel de los sapos”

“Amarte es mi pecado”

“Tres caínes”

“La viuda negra”

“Pasión”