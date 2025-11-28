México

Dalia Inés respalda a su sobrina Ángela Aguilar: “Se enamoró de un hombre valioso”

La hija de Flor Silvestre expresó su desacuerdo con las críticas que han rodeado a su sobrina por su relación con Christian Nodal

En medio de la controversia familiar que envuelve a los Aguilar, la voz de Dalia Inés, hija mayor de Flor Silvestre, irrumpió en la conversación pública con una postura definida. La intérprete expresó su desacuerdo con las críticas que han rodeado a su sobrina, Ángela Aguilar, tras la reciente relación sentimental con Christian Nodal, y remarcó que el único “daño” ha sido enamorarse de “un hombre valioso”.

A su salida de un evento en Ciudad de México, Dalia Inés fue abordada por reporteros que buscaban conocer su punto de vista en el contexto de los señalamientos hacia Ángela Aguilar. La artista detalló que observa con preocupación la ola de comentarios negativos hacia la joven cantante y subrayó el talento, carisma y entrega de su sobrina, quien se encuentra en el centro de recientes debates tras hacer pública su relación con el también cantante.

“Nadie puede acusar de maldad a quien simplemente se enamoró”, sostuvo la media hermana de Pepe Aguilar. La también intérprete de regional mexicano insistió en que Ángela nunca ha hecho daño. “¿Qué daño puede hacer una niña con ese talento y belleza, que se enamoró? De un hombre valioso también porque si no... no estaría como está”, planteó, refiriéndose a la figura de Nodal y el apoyo que, según su perspectiva, este ha brindado a su sobrina. La mayor de la familia no solo defendió la relación, sino que reveló su entusiasmo por la próxima ceremonia religiosa, remarcando que espera ser invitada y relatando con humor que aún mantiene cierto resentimiento por no haber asistido a la celebración civil.

De igual manera, Dalia Inés también dirigió palabras hacia Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, quien en meses recientes ha cuestionado públicamente a su padre y hermanos, exponiendo supuestos agravios y reclamando falta de apoyo. La hija de Flor Silvestre calificó de “malagradecido” a Emiliano y recordó que Pepe Aguilar apoyó a su hijo durante situaciones legales complejas, aportando recursos y respaldo en los momentos más difíciles. “Es mi sobrino y lo amo, ¿equivocado?, sí. Jamás hubiera imaginado una ofensa para su padre. Su padre... fue padre y como pudo lo salvó de problemas legales muy serios y yo sé que lo ama”, puntualizó ante los medios de comunicación.

Por otro lado, la cantante compartió que Pepe Aguilar mantiene una postura reservada frente al conflicto familiar, motivada, según dijo, por el dolor que le provoca la distancia con su hijo. “Habla poco de eso, porque le duele y uno como familiar... respeta”. La familia desea una reconciliación, aseguró Dalia Inés, señalando que los lazos familiares exigen respeto y solidaridad incluso en circunstancias adversas.

“Tu familia te ama y la familia se debe respetar y defender aunque las cosas anden mal”, comentó para Emiliano.

