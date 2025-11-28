Clara Brugada arranca Temporada de Nochebuenas 2025 en CDMX en la alcaldía Xochimilco

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, arrancó con la Temporada de Nochebuenas 2025. Crédito: Cuartoscuro.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dio el ‘Arranque de la Temporada de Nochebuenas 2025′ en la alcaldía Xochimilco, de la capital del país.

Este evento fue llevado a cabo en la demarcación capitalina la tarde de este jueves 27 de noviembre, donde, además de la morenista, estuvieron presentes diferentes funcionarios capitalinos.

Brugada mencionó que el arranque se da a finales de este mes de noviembre en la alcaldía Xochimilco, ya que se trata de uno de los corazones productores más importantes del Suelo de Conservación en la Ciudad de México.

Indicó que de igual manera es por la temporada navideña, en la cual los diferentes festejos están programados para el mes de diciembre.

El evento se llevó a cabo en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro.

‘La Ciudad de México Florece: Arranque de la Temporada de Nochebuenas 2025′ es el nombre con el que comenzó el evento la exalcaldesa de Iztapalapa en la alcaldía Xochimilco.

“Estas flores de Nochebuena se producen principalmente en Xochimilco; en sus barrios, en sus pueblos, en muchos lugares de Xochimilco. También se produce algo en Tláhuac, de Nochebuena. Y estamos hablando de 216 productores. Estamos hablando de 30 hectáreas, en las que se está produciendo nochebuena, con su diversidad de colores; con una diversidad como la que vemos el día de hoy aquí”, dijo la mandataria capitalina en el arranque de la Temporada de Nochebuenas 2025.

CDMX, tercer lugar a nivel nacional este 2025 de producción de plantas de Nochebuenas

Brugada afirmó que la Ciudad de México ostenta el tercer lugar a nivel nacional con una producción este 2025 de más de un millón 800 mil plantas de Nochebuenas.

“Este año, 2025, productoras y productores del suelo de conservación de la ciudad están produciendo un millón 800 mil plantas de Nochebuena, que representan un incremento, y además se convierte en la producción más alta que hayamos tenido”, expuso Clara Brugada en conferencia de prensa.

El arranque ocurrió en un evento por parte de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Crédito: X/@ClaraBrugadaM.

Detalló que este puesto que tiene la Ciudad de México en producción de Nochebuena se debe al trabajo de más de 216 productores, distribuidos en 30 hectáreas, que abarcan en la alcaldía Tláhuac de la capital del país.

Brugada indicó que la Nochebuena es un patrimonio biocultural de México, por lo que se comprometió a continuar en la inversión para que los suelos de conservación de la Ciudad de México continúen produciendo cada año y tengan mejores resultados en beneficio de miles de familias.

CDMX, tercer lugar nacional en producción de Nochebuenas 2025. Crédito: Cuartoscuro.

Brugada invita a habitantes de CDMX a consumir productos locales y comprar plantas de Nochebuena

Clara Brugada hizo una invitación a los capitalinos para que en estas épocas decembrinas y de Navidad consuman productos locales, así como comprar plantas de Nochebuena, las cuales reiteró que se producen en la Ciudad de México.

Detalló que estas flores de Navidad se ofrecerán en diversos puntos de venta como mercados públicos; también estarán instalados en Avenida Paseo de la Reforma y en el Zócalo de la Ciudad de México.

Clara Brugada invitó a los capitalinos a consumir local y comprar flores de Nochebuena esta temporada decembrina de 2025. Crédito: Cuartoscuro.