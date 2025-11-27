Senado inicia sesión para analizar posible salida de Gertz Manero de la FGR, apuntan a Ernestina Godoy como sustituta

Gertz Manero descartó que el amparo evite la segunda orden de captura contra Hernán Bermúdez, | Presidencia

El Senado de la República inició la sesión en la cual se discutirá la posible salida de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que ayer se convocó a una reunión de emergencia en la Cámara Alta y se envió un escrito a la presidenta Claudia Sheinbaum para informar sobre la renuncia al cargo.

La sesión inició en medio de irregularidades en el protocolo tradicional, ya que no se llevó a cabo la reunión previa de la Mesa Directiva para acordar el orden del día.

Sin embargo, de acuerdo con Milenio, algunos legisladores confirmaron que hoy se analizará la posible renuncia del fiscal general.

A esto se suma que esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó haber recibido una carta del Senado sobre la posible salida de Gertz Manero como fiscal general, precisando que hasta ese momento, el funcionario no ha formalizado su decisión con el gobierno federal.

No obstante, la mandataria señaló que ya revisa el documento junto con la Consejería Jurídica y adelantó que este viernes informará sobre el tema, una vez concluido el análisis.

Información en desarrollo...