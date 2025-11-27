México

Senado inicia sesión para analizar posible salida de Gertz Manero de la FGR, apuntan a Ernestina Godoy como sustituta

La sesión comenzó poco después de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que recibió una carta sobre la renuncia del fiscal

Guardar
Gertz Manero descartó que el
Gertz Manero descartó que el amparo evite la segunda orden de captura contra Hernán Bermúdez, | Presidencia

El Senado de la República inició la sesión en la cual se discutirá la posible salida de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que ayer se convocó a una reunión de emergencia en la Cámara Alta y se envió un escrito a la presidenta Claudia Sheinbaum para informar sobre la renuncia al cargo.

La sesión inició en medio de irregularidades en el protocolo tradicional, ya que no se llevó a cabo la reunión previa de la Mesa Directiva para acordar el orden del día.

Sin embargo, de acuerdo con Milenio, algunos legisladores confirmaron que hoy se analizará la posible renuncia del fiscal general.

A esto se suma que esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó haber recibido una carta del Senado sobre la posible salida de Gertz Manero como fiscal general, precisando que hasta ese momento, el funcionario no ha formalizado su decisión con el gobierno federal.

No obstante, la mandataria señaló que ya revisa el documento junto con la Consejería Jurídica y adelantó que este viernes informará sobre el tema, una vez concluido el análisis.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

SenadoAlejandro Gertz ManeroFGRErnestina Godoymexico-noticias

Más Noticias

Danielle Dithurbide anuncia muerte de colaboradora de ‘Despierta’: “A toda su familia, un abrazo fuerte”

La productora Rosy Ocampo se sumó a las muestras de afecto a familiares de Brenda Álvarez

Danielle Dithurbide anuncia muerte de

Qué pasa si bebo agua en exceso: esto sucede con los riñones cuando no pueden deshacerse de los líquidos

Mantener una hidratación adecuada ayuda a que el cuerpo realice funciones vitales como eliminar desechos, regular la temperatura y proteger tejidos internos

Qué pasa si bebo agua

Prepa en Línea-SEP 2025: cuándo se publican los resultados tras el cierre del registro

Miles de aspirantes esperan conocer si lograron avanzar a la siguiente fase para integrarse al bachillerato en línea gratuito

Prepa en Línea-SEP 2025: cuándo

Hilde Krüger: la espía nazi que se infiltró en México en voces de Alfonso Herrera, Ilse Salas y Gael García Bernal

El relato verídico de la actriz alemana convertida en espía llega en formato sonoro y con elenco de lujo mexicano

Hilde Krüger: la espía nazi

Stranger Things 5 colapsa servidores de Netflix en México y desata caos en redes sociales

El lanzamiento más esperado tumbó la plataforma streaming y provocó risas, quejas y un maratón viral en cientos de hogares por todo el país

Stranger Things 5 colapsa servidores
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reaprehenden a regidor del PVEM

Reaprehenden a regidor del PVEM tras salir de la cárcel por “error técnico” en Actopan, Hidalgo

Aseguran que exsecretario de seguridad de Uruapan podría ser el escolta prófugo por caso Carlos Manzo

Marina detiene en Colima a “El Placas”, líder de La Mayiza del Cártel de Sinaloa

Cae “El Goofy”, presunto reclutador de sicarios que asesinaron al abogado David Cohen en CDMX

Detienen a 7 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa con armas largas, equipo táctico y droga en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Danielle Dithurbide anuncia muerte de

Danielle Dithurbide anuncia muerte de colaboradora de ‘Despierta’: “A toda su familia, un abrazo fuerte”

Hilde Krüger: la espía nazi que se infiltró en México en voces de Alfonso Herrera, Ilse Salas y Gael García Bernal

Stranger Things 5 colapsa servidores de Netflix en México y desata caos en redes sociales

Fátima Bosch toma distancia de Raúl Rocha y en medio de rumores de su renuncia a la corona de Miss Universo

Bullet For My Valentine se suma al festival ‘Loserville’ de Limp Bizkit en la Explanada del Estadio Azteca

DEPORTES

Canelo Álvarez sale del top

Canelo Álvarez sale del top 10 del ranking mundial de boxeo tras su derrota contra Terence Crawford

Jake Paul incluye a Canelo Álvarez en su ranking de deportistas más inflados de la historia

Conade asigna nuevos apoyos económicos a atletas convencionales y paralímpicos

A días de la tercera fase, casi dos millones de boletos del Mundial 2026 ya están agotados: ¿Cuándo y dónde comprar?

Tigres llega a 12 partidos consecutivos sin conocer la victoria en la liguilla