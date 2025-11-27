Representantes de Fabiola Campomanes difunden postura oficial tras supuesta agresión física a La Bea en La Granja VIP

El equipo de Fabiola Campomanes compartió un comunicado aclarando lo ocurrido en La Granja VIP. (IG)

Hace unos días se comenzaron a difundir acusaciones en redes sociales que involucran a Fabiola Campomanes, La Bea y La granja VIP.

Los comentarios de diversos internautas han generado una respuesta oficial de los equipos de ambas participantes, quienes buscan frenar la propagación de información errónea sobre un supuesto incidente de agresión física en el reality.

Fabiola Campomanes en medio de polémica en La Granja VIP. (Captura de pantalla TikTok)

Por qué se dice que Fabiola Campomanes golpeó a La Bea en La Granja VIP

La polémica comenzó a raíz de que usuarios en plataformas digitales exigieran que se abordara un presunto altercado previo entre las concursantes, más allá del enfrentamiento público que La Bea sostuvo con Alfredo Adame en días pasados.

Los hechos habrían ocurrido durante el viernes de celebración dentro del reality, cuando, según el relato de La Bea, Fabiola Campomanes habría consumido alcohol en exceso y, al finalizar la fiesta, la standupera intentó auxiliarla al notar que estaba mojada.

Al acercarse y preguntarle: “Estás mojada, ¿qué te pasó?“, la actriz habría reaccionado de manera inesperada al responder: “Tú no me vas a decir quién soy”.

La Bea aseguró que Fabiola Campomanes la jaló del cabello mientras estaba borracha. (IG: @lagranjavipmx)

La Bea insistió en que su intención era cuidar a su compañera, pero mientras intentaba cambiarla, asegura que Fabiola jaló su cabello. Además, la comediante relató que la actriz la insultó con frases con “un montón de groserías”.

Ante el desconcierto de su compañera, la actriz se disculpó con la standupera, manifestando: “No sé qué hice pero quiero pedirte una disculpa sincera y de corazón”.

Pese a disculpas, el público de La Granja VIP se muestra molesto

La difusión de estos hechos en redes sociales provocó que numerosos internautas cuestionaran la imparcialidad de los panelistas y de la propia Bea.

De acuerdo con los seguidores del reality, se criticó a Alfredo Adame por insultar a la comediante, pero no se abordó con igual rigor el supuesto comportamiento de Fabiola Campomanes.

Equipo de Fabiola Campomanes se pronuncia ante señalamientos

Ante la presión mediática para ambas participantes, sus equipos junto con la producción del programa emitieron un comunicado en el que recalcan que una de las reglas fundamentales del programa es la prohibición absoluta de la agresión física.

Comunicado del equipo de Fabiola Campomanes y La Bea. (RS)

Tras revisar minuciosamente los videos del evento, concluyeron que “en ningún momento existió dicha agresión física”. Asimismo, el documento subraya que, pese a la tensión del momento, ambas participantes dialogaron personalmente sobre el incidente, lo interpretaron como una situación propia de la dinámica competitiva y dejaron claro que no hubo violencia.

“Es un juego donde puede haber diferencias, pero NUNCA actos de agresión”, enfatiza el comunicado.

Finalmente, invita a los seguidores a recordar que los participantes atraviesan una experiencia intensa y distinta a la vida cotidiana, lo que puede dar lugar a malentendidos que, una vez terminado el programa, suelen resolverse con respeto.