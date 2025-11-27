México

Procesan a “El Licenciado” y a siete policías de Uruapan por homicidio de Carlos Manzo

La Fiscalía General del Estado de Michoacán anunció en redes sociales los avances en el caso

Con datos de prueba objetivos y contundentes aportados por el MP, se vinculó a proceso a Jorge Armando “N” por su probable participación en el homicidio del presidente municipal, Carlos Manzo, así como por causar lesiones calificadas en agravio del regidor Víctor Hugo de la Cruz Saucedo.

De acuerdo con la información proporcionada por la fiscalía, en la misma audiencia, fueron vinculados a proceso los siete servidores públicos municipales, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, en su comisión por omisión.

En la misma publicación de X, mencionaron que el órgano jurisdiccional fijó tres meses para la investigación complementaria y determinó prisión preventiva oficiosa.

Detalles del caso Carlos Manzo

De acuerdo con la información proporcionada en la última audiencia, entre los detenidos se encuentra el presunto responsable de abatir a Víctor Manuel “N”, joven de 17 años de edad, quien habría sido sometido y finalmente neutralizado con la misma arma con la que atacó a Manzo.

Durante la primera audiencia también se reveló que una persona del circulo cercano del exedil habría otorgado información a los presuntos agresores.

Además, el pasado miércoles 19 de noviembre en conferencia de prensa, el propio Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el crimen fue planeado por personas dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por otro lado, uno de los escoltas de Carlos Manzo permanece prófugo de la justicia, por lo que se trata de un total de ocho policías municipales vinculados con el caso.

Sin embargo, la investigación del Gabinete de Seguridad señala que presuntamente el ataque fue originado por Ramón Álvarez Ayala, alias El R1, quien figura como uno de los objetivos prioritarios de las autoridades y quien sería uno de los hombres más cercanos a Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho. Con esto, existe la posibilidad de que sea el segundo al mando de todo el CJNG.

El caso de Víctor Hugo de la Cruz Saucedo

El regidor de Uruapan, Víctor Hugo De la Cruz Saucedo, sobrevivió al ataque en el que fue asesinado el presidente municipal Carlos Manzo durante los festejos del Día de Muertos en el Centro Histórico de esa ciudad.

El atentado, ocurrido mientras se inauguraba el Festival de las Velas, dejó herido al edil, quien logró estabilizarse y posteriormente expresó su intención de continuar con el proyecto político iniciado por el fallecido alcalde.

Durante la inauguración del evento, Víctor Hugo De la Cruz se encontraba junto a Carlos Manzo cuando comenzaron los disparos. Relató que en un inicio pensaron que se trataba de cohetes, hasta que confirmaron que se trataba de un ataque directo contra el mandatario local.

“El presidente acababa de inaugurar el Festival de Velas aquí en Uruapan. Estábamos en el tendido de velas, él siempre fue muy cercano con la gente”, explicó, agregando que “llegan y le piden fotos, de repente se escuchan algunas detonaciones. Buscamos a nuestro presidente, el cual estaba ya en el suelo porque había sido atacado”, declaró el funcionario en testimonios recogidos por N+.

Víctor Hugo De la Cruz resultó herido de bala en un costado, pero su estado de salud se reportó fuera de peligro. Agradeció que el proyectil no dañó ningún órgano vital y reiteró, en publicaciones de redes sociales que la labor de la administración municipal seguirá.

