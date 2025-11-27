Mandatarios de CDMX, Guadalajara y Monterrey responden si habrá días de asueto por partidos en las tres sedes

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que se busca establecer el 11 de junio como día libre para trabajadores y estudiantes. (Presidencia)

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, los mandatarios de las tres ciudades mexicanas anfitrionas del Mundial 2026 respondieron a una pregunta sobre la posibilidad de declarar asuetos laborales en las fechas de los partidos.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que la capital propondrá que durante los días en que se jueguen partidos de la Copa del Mundo se otorgue descanso obligatorio.

Sin embargo, enfatizó que la medida requiere un pacto entre la Federación, el sector educativo y la iniciativa privada para equilibrar el disfrute colectivo con la productividad laboral.

La propuesta prioriza el 11 de junio, día inaugural de la Copa del Mundo, como descanso obligatorio para empleados y alumnos capitalinos, optimizando así la movilidad en la capital.

La funcionaria comentó que esta intención de asueto se está trabajando para implementarse en todas las áreas, entendiendo que la inauguración es un evento de gran relevancia y se hará todo lo posible para conseguir que ese día sea libre para los trabajadores.

Guadalajara y Monterrey ajustan estrategias por fechas específicas

Ambos mandatarios declararon esta a la espera del desarrollo del sorteo para poder confirmar qué días serán asueto. (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció que Guadalajara prevé asuetos para sus cuatro partidos en el Estadio Akron, aunque esperará horarios definitivos post-sorteo del 5 de diciembre.

“Vamos a esperar a que termine el sorteo de la Copa del Mundo para poder tomar decisiones más informadas y una vez que tengamos los horarios nos pondremos en contacto con la iniciativa privada, pero vamos por la misma línea de la Ciudad de México”, precisó el mandatario.

Samuel García, gobernador de Nuevo León, precisó que los dos primeros encuentros en el Estadio BBVA se disputan sábado 14 y domingo 20 de junio, fechas ideales sin necesidad de hacer ajustes laborales.​

Sin embargo, para el tercer juego que cae en 24 promoverán suspensión de clases para aliviar congestiones viales, mientras negocian la posibilidad de hacer home office o salir al mediodía, ya que el juego está pactado para desarrollarse en la tarde.

Cómo se preparan las ciudades sede en México para la Copa del Mundo

Samuel García anuncia 30 mil millones en vías y Metro, Parque del Agua (80 ha con foro para 4 mil junto a BBVA) y mirador en Cerro de la Silla con corredor verde al Fan Fest; Lemus negocia conciertos gratuitos de Maná y Vicente Fernández en Guadalajara. (FIFA - Reuters)

Además, Samuel García anunció que Nuevo León invertirá 30 mil millones de pesos en infraestructura vial y transporte público rumbo al Mundial, incluyendo 1,500 camiones nuevos y extensiones del Metro para descongestionar el área metropolitana durante los encuentros.

El estado anunció que hay avances significativos en la creación del Parque del Agua, con 80 hectáreas junto al Estadio BBVA con foro al aire libre para 4 mil personas, y un mirador panorámico en el Cerro de la Silla, donde habrá un corredor verde que conectara a la casa de los Rayados con el Fan Fest.

En el caso de Guadalajara, Pablo Lemus anunció que están teniendo pláticas con Maná y Vicente Fernández para que den un concierto gratuito en vivo para todos los que se den cita en la perla tapatía durante la Copa del Mundo.