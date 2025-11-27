Maná y Alejandro Fernández estarán en Jalisco previo al segundo juego de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Maná y Alejandro Fernández ofrecerán conciertos gratuitos en Jalisco previo al segundo partido de la Selección Mexicana de Fútbol en el Mundial 2026, así lo dio a conocer el gobernador del estado, Pablo Lemus.

“Estamos preparando dos conciertos que estoy seguro que serán de un gran atractivo para México y para el mundo. A nosotros nos gusta jugar con los locales (...) Será una gran fiesta al estilo Jalisco y por supuesto, presidenta (Claudia Sheinbaum), esperamos que nos acompañe”, dijo el gobernador en la mañanera del 27 de noviembre.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum sostiene un balón de fútbol durante una rueda de prensa en la que habló sobre los preparativos de cara a la Copa Mundial, el lunes 10 de noviembre de 2025. (AP Foto/Marco Ugarte)

¿Cuándo será el concierto gratuito de Maná en Jalisco?

De acuerdo con la información que compartió Pablo Lemus en la Mañanera, la famosa agrupación mexicana ofrecerá un concierto gratuito el miércoles 17 de junio en la Glorieta de la Minerva.

“Maná va a tocar un concierto completamente gratuito en la Glorieta de la Minerva, le va a cantar a toda la gente que vaya a Jalisco. Estamos proponiendo que el concierto sea el 17 de junio, es decir, un día antes del (segundo) partido de la Selección Mexicana”, dijo.

La fecha y el horario se confirmarán días antes del evento.

ARCHIVO - Sergio Vallín, de izquierda a derecha, Juan Calleros, Fher Olvera y Alex González, de Maná, aparecen en la gala de la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación en su honor el 14 de noviembre de 2018. (Chris Pizzello/Invision/AP, archivo)

¿Cuándo será el concierto gratuito de Alejandro Fernández en Jalisco?

En la misma conferencia, Lemus confirmó que “El Potrillo” también ofrecerá un concierto gratuito en Jalisco como parte de las celebraciones por la justa mundialista.

Sin embargo, el gobernador no reveló ni el lugar ni el horario en el que se llevará a cabo la presentación.

El Potrillo junto a su hija Camila. (Liliana Estrada / OCESA)

Calendario de la Selección Mexicana de Fútbol en fase de grupos | Mundial 2026

El Mundial de Fútbol 2026 se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá.

A continuación, te compartimos cuándo jugará la Selección Mexicana de Fútbol en la fase de grupos.

11 de junio : el equipo mexicano inaugurará el Mundial de Fútbol en el Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca.

18 de junio : la selección jugará su segundo partido en el Estadio Guadalajara.

24 de junio: el equipo cerrará la fase de grupos en el Estadio Ciudad de México.

Javier Aguirre es el director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. (REUTERS/Henry Romero)

¿Cuándo y a qué hora ver el sorteo oficial del Mundial 2026?

Hasta el momento, se desconoce cuáles serán las selecciones que se enfrentarán a los mexicanos en la fase de grupos, pues el sorteo de la Copa Mundial FIFA 2026 se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre a las 11:00 horas (centro de México) en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C.