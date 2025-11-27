México

Maná y Alejandro Fernández estarán en Jalisco previo al segundo juego de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Pablo Lemus, gobernador del estado, adelantó que los conciertos serán completamente gratuitos

Guardar
(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Maná y Alejandro Fernández ofrecerán conciertos gratuitos en Jalisco previo al segundo partido de la Selección Mexicana de Fútbol en el Mundial 2026, así lo dio a conocer el gobernador del estado, Pablo Lemus.

“Estamos preparando dos conciertos que estoy seguro que serán de un gran atractivo para México y para el mundo. A nosotros nos gusta jugar con los locales (...) Será una gran fiesta al estilo Jalisco y por supuesto, presidenta (Claudia Sheinbaum), esperamos que nos acompañe”, dijo el gobernador en la mañanera del 27 de noviembre.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum sostiene un balón de fútbol durante una rueda de prensa en la que habló sobre los preparativos de cara a la Copa Mundial, el lunes 10 de noviembre de 2025. (AP Foto/Marco Ugarte)

¿Cuándo será el concierto gratuito de Maná en Jalisco?

De acuerdo con la información que compartió Pablo Lemus en la Mañanera, la famosa agrupación mexicana ofrecerá un concierto gratuito el miércoles 17 de junio en la Glorieta de la Minerva.

“Maná va a tocar un concierto completamente gratuito en la Glorieta de la Minerva, le va a cantar a toda la gente que vaya a Jalisco. Estamos proponiendo que el concierto sea el 17 de junio, es decir, un día antes del (segundo) partido de la Selección Mexicana”, dijo.

La fecha y el horario se confirmarán días antes del evento.

ARCHIVO - Sergio Vallín, de
ARCHIVO - Sergio Vallín, de izquierda a derecha, Juan Calleros, Fher Olvera y Alex González, de Maná, aparecen en la gala de la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación en su honor el 14 de noviembre de 2018. (Chris Pizzello/Invision/AP, archivo)

¿Cuándo será el concierto gratuito de Alejandro Fernández en Jalisco?

En la misma conferencia, Lemus confirmó que “El Potrillo” también ofrecerá un concierto gratuito en Jalisco como parte de las celebraciones por la justa mundialista.

Sin embargo, el gobernador no reveló ni el lugar ni el horario en el que se llevará a cabo la presentación.

El Potrillo junto a su
El Potrillo junto a su hija Camila. (Liliana Estrada / OCESA)

Calendario de la Selección Mexicana de Fútbol en fase de grupos | Mundial 2026

El Mundial de Fútbol 2026 se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá.

A continuación, te compartimos cuándo jugará la Selección Mexicana de Fútbol en la fase de grupos.

  • 11 de junio: el equipo mexicano inaugurará el Mundial de Fútbol en el Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca.
  • 18 de junio: la selección jugará su segundo partido en el Estadio Guadalajara.
  • 24 de junio: el equipo cerrará la fase de grupos en el Estadio Ciudad de México.
Javier Aguirre es el director
Javier Aguirre es el director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. (REUTERS/Henry Romero)

¿Cuándo y a qué hora ver el sorteo oficial del Mundial 2026?

Hasta el momento, se desconoce cuáles serán las selecciones que se enfrentarán a los mexicanos en la fase de grupos, pues el sorteo de la Copa Mundial FIFA 2026 se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre a las 11:00 horas (centro de México) en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C.

Temas Relacionados

ManáAlejandro FernándezSelección MexicanaMundial 2026Jaliscomexico-entretenimiento

Más Noticias

Sheinbaum confirma que recibió carta del Senado sobre salida de Gertz Manero de la FGR: “Él no me lo ha manifestado”

La presidenta afirmó que ya analiza el documento y destacó que su gobierno ha tenido una buena coordinación con la Fiscalía

Sheinbaum confirma que recibió carta

Pastel frío de milhojas relleno de crema pastelera sin horno: cómo preparar su versión saludable sin azúcar

Esta alternativa saludable es para quienes buscan postres ligeros sin renunciar al sabor ni a los beneficios de los ingredientes

Pastel frío de milhojas relleno

Las risas nerviosas de Andrea Legarreta que avivaron especulaciones sobre un nuevo romance

La conductora de Hoy vivió un momento particular frente a la prensa

Las risas nerviosas de Andrea

Colocan narcomantas en Chilpancingo que advierten que no habrán fiestas decembrinas

Las autoridades retiraron las lonas encontradas en tres puntos de la capital y continúan la investigación

Colocan narcomantas en Chilpancingo que

“México es mi segunda casa”: ¿Bruno Valdez regresa al América?

El defensor paraguayo recordó su etapa en Coapa y afirmó que no cierra la puerta a un regreso al futbol mexicano

“México es mi segunda casa”:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a “El Licenciado” y

Procesan a “El Licenciado” y a siete policías de Uruapan por homicidio de Carlos Manzo

EEUU emitió alerta de seguridad para quienes circulen por esta carretera en Nuevo León

Quiénes son y qué se sabe de los 13 señalados en la red ilegal de Raúl Rocha

Cronología del caso Raúl Rocha Cantú: de Casino Royale y Miss Universo al huachicol

Enfrentamiento armado en Chihuahua deja nueve detenidos

ENTRETENIMIENTO

Stranger Thing 5: memes SIN

Stranger Thing 5: memes SIN SPOILERS del estreno de los primeros episodios de la temporada final

La Granja VIP en vivo hoy 27 de noviembre: Fabiola Campomanes encara a Kim Shantal y La Bea tras nominación

Revive los hits de The Beatles en un homenaje lleno de espíritu navideño en la CDMX

Festival navideño del café y chocolate en CDMX: cuándo y dónde ir al evento GRATIS para disfrutar en familia

Quién es el séptimo eliminado de La Granja VIP, según encuesta

DEPORTES

Sheinbaum analiza si viajará a

Sheinbaum analiza si viajará a EEUU para el sorteo de grupos de la Copa del Mundo 2026

Esta fue la última vez que Tigres estuvo cerca remontar una desventaja de tres goles en liguilla

“México es mi segunda casa”: ¿Bruno Valdez regresa al América?

Austria vs Portugal: a qué hora y dónde ver en México la final del Mundial Sub-17

Gobierno de México presenta cómo funcionará la movilidad y el resguardo de seguridad en sedes de la Copa del Mundo 2026