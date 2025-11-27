La Granja VIP: Quiénes son los nominados de la séptima semana del reality

Después de una jornada con varios choques entre participantes, cuatro famosos subieron a la tabla de nominados. (IG: @lagranjavipmx)

La séptima asamblea de La Granja VIP 2025 reveló este miércoles 26 de noviembre el nombre de los nuevos sentenciados de la semana, en medio de una votación marcada por tensiones e intercambios directos entre los participantes. En una jornada con estrategias en disputa y alianzas que comenzaron a fracturarse, se definió que Alberto del Río y Lis Vega integran la lista de nominados junto a otros concursantes que continúan en riesgo.

La noche estuvo atravesada por reproches, acusaciones sobre maniobras previas y miradas incómodas. Cada voto respondió a conflictos y desacuerdos originados en dinámicas pasadas dentro de la competencia. La selección de nominados en esta etapa refleja el punto de tensión al que ha llegado la convivencia en la granja, donde el avance de las semanas incrementa la presión y obliga a los participantes a definir posturas.

Lis Vega y Alberto del Río subieron a la placa de nominados. (Tv Azteca)

Con la adición de El Patrón y Lis Vega a la lista de posibles eliminados, los otros dos postulantes que permanecen nominados son Kim Shantal y Fabiola Campomanes. Estos cuatro nombres deben ahora enfrentar la siguiente instancia de la dinámica, donde uno de ellos será salvado tras la tradicional jornada del jueves, dejando a los demás a expensas de la decisión del público.

La séptima semana se distinguió por la utilización de argumentos estratégicos en defensa de los votos, así como por la presencia de reacciones impulsivas durante la asamblea. El anuncio de quienes conforman la lista de nominados presenta un escenario abierto para los seguidores, que este jueves podrán influir en el rumbo de La Granja VIP 2025 a través de sus votos. Las alianzas y disputas internas seguirán incidiendo en el desarrollo del programa, mientras los concursantes buscan asegurar su permanencia rumbo a las últimas etapas de la competencia.

Una de las nominaciones más polémicas fue la de Eleazar Gómez, pues le otorgó sus votos a Alberto del Río y a Lis Vega. “Esta nominación directamente es por todas las conspiraciones y todas las veces que has comploteado para que yo salga de la granja”, le reclamó el actor a Alberto.

Eleazar arremetió contra El Patrón. (Captura de pantalla TikTok)

Lista completa de nominados en La Granja VIP

Kim Shantal

Fabiola Campomanes

Lis Vega

Alberto del Rio

Quiénes son lo peones de la semana siete en el reality

Alberto del Río ‘El Patrón’

Fabiola Campomanes

Sergio Mayer Mori

Kim Shantal

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

Alfredo Adame

Kim Shantal

Alberto del Río “El Patrón”

César Doroteo “Teo”

Lis Vega

Eleazar Gómez

La Bea

Sergio Mayer Mori

Fabiola Campomanes