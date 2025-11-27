México

Hilde Krüger: la espía nazi que se infiltró en México en voces de Alfonso Herrera, Ilse Salas y Gael García Bernal

El relato verídico de la actriz alemana convertida en espía llega en formato sonoro y con elenco de lujo mexicano

Guardar
Hilde Krüger: la historia poco
Hilde Krüger: la historia poco conocida sobre la espía nazi en México con Alfonso Herrera, Ilse Salas y Gael García. (Infobae México)

La fascinante y poco conocida historia del espionaje nazi en México durante la Segunda Guerra Mundial cobra vida en la nueva audioserie Hilde Krüger, un ambicioso proyecto sonoro que cuenta con las voces de Alfonso Herrera, Ilse Salas y Gael García Bernal, tres de los nombres más reconocidos del cine y la ficción mexicana e internacional.

El relato se sumerge en el mundo de secretos, intrigas y traiciones de una mujer que marcó la historia de un país, explorando con rigor documental y dramatización una de las operaciones más misteriosas del siglo XX.

¿Quién es Hilde Krüger?

La cara que conquistó a
La cara que conquistó a políticos y empresarios

Hilde Krüger narra las peripecias de la célebre actriz alemana, quien, tras un romance con el ministro nazi Joseph Goebbels, fue enviada a Hollywood y posteriormente a México, con la misión de infiltrar los círculos de poder y favorcer los intereses del régimen de Hitler.

Aprovechando su carisma, belleza e inteligencia, Hilde se convirtió en figura habitual de la alta sociedad mexicana, logrando acceso a políticos, empresarios y diplomáticos, y tejiendo una red de seducción, información y manipulación.

La historia explora cómo la actriz, atrapada entre la lealtad a su patria, el deseo y los dilemas éticos de la guerra, se enfrenta a una realidad donde las líneas entre el deber y la traición son cada vez más difusas.

El único documento que existe
El único documento que existe de Hilda en el Archivo de la Nación

“¿Cuándo el deber patriótico justifica todo? ¿Puede el amor o el miedo legitimar la traición?”, parecen preguntar las voces protagonistas en esta reconstrucción histórica.

Hilde Krüger no sólo revive la historia de una figura clave del espionaje internacional en México, sino que redimensiona la importancia de la ficción sonora como vehículo narrativo.

El proyecto explora, a través de la mezcla de documentación real con dramatización creativa, los matices de la lealtad, el deseo y el deber, presentando una experiencia que, aunque lejana en el tiempo, resuena con temas actuales de política, poder y manipulación.

Un elenco de primera línea y una producción inmersiva

Con el cómico Mario Moreno
Con el cómico Mario Moreno Cantinflas, uno de los íconos del cine mexicano

El casting de la audioserie es uno de sus grandes atractivos. Alfonso Herrera interpreta uno de los ejes centrales del relato, consolidando su posición como referencia de la ficción sonora tras su premiado papel en Batman Desenterrado.

Herrera aporta humanidad y profundidad al drama, junto a Ilse Salas, quien dota de complejidad y matices al papel de Hilde, y Gael García Bernal, que suma a la trama su experiencia actoral y su capacidad de dar peso a los conflictos morales.

Esta imagen difundida por Netflix
Esta imagen difundida por Netflix muestra a Ilse Salas en una escena de "Pedro Páramo".(Juan Rosas/Netflix vía AP)

El formato aprovecha el potencial del diseño de audio: efectos ambientales, dramatización profesional y una ambientación que transporta al oyente al México de los años 40 y a la atmósfera de temor y expectativas de la era nazi.

Con sólo seis episodios de entre 20 y 30 minutos cada uno, la serie logra entrelazar información histórica, drama emocional y una estética sonora que mantiene la tensión de principio a fin.

Ya disponible en Audible, la audioserie invita a los oyentes a dejarse llevar por la huella de esta espía enigmática y a redescubrir, con voces mexicanas de primer nivel, una historia de sombras, luces y secretos en el México de la guerra.

Temas Relacionados

Hilde KrügerNazisAlfonso HerreraIlse SalasGael García BernalaudioserieAudibledocumentalJoseph Goebbelsmexico-entretenimiento

Más Noticias

Stranger Things 5 colapsa servidores de Netflix en México y desata caos en redes sociales

El lanzamiento más esperado tumbó la plataforma streaming y provocó risas, quejas y un maratón viral en cientos de hogares por todo el país

Stranger Things 5 colapsa servidores

Fátima Bosch toma distancia de Raúl Rocha y en medio de rumores de su renuncia a la corona de Miss Universo

El director de la Organización Miss Universo y copropietario de la marca pasó de ser imputado por la FGR por tráfico ilegal de armas y combustible a testigo protegido

Fátima Bosch toma distancia de

¿Cuándo comienzan las posadas en México este 2025?

El arranque de las posadas significa el comienzo de las fiestas decembrinas

¿Cuándo comienzan las posadas en

Senado inicia sesión para analizar posible salida de Gertz Manero de la FGR, apuntan a Ernestina Godoy como sustituta

La sesión comenzó poco después de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que recibió una carta sobre la renuncia del fiscal

Senado inicia sesión para analizar

Exlíder del PRI Edomex, Isidro Pastor Medrano sale de prisión: “nunca fui notificado para presentarme ante la Fiscalía”

El exfuncionario estatal había sido investigado por presuntas operaciones ilícitas

Exlíder del PRI Edomex, Isidro
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reaprehenden a regidor del PVEM

Reaprehenden a regidor del PVEM tras salir de la cárcel por “error técnico” en Actopan, Hidalgo

Aseguran que exsecretario de seguridad de Uruapan podría ser el escolta prófugo por caso Carlos Manzo

Marina detiene en Colima a “El Placas”, líder de La Mayiza del Cártel de Sinaloa

Cae “El Goofy”, presunto reclutador de sicarios que asesinaron al abogado David Cohen en CDMX

Detienen a 7 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa con armas largas, equipo táctico y droga en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Stranger Things 5 colapsa servidores

Stranger Things 5 colapsa servidores de Netflix en México y desata caos en redes sociales

Fátima Bosch toma distancia de Raúl Rocha y en medio de rumores de su renuncia a la corona de Miss Universo

Bullet For My Valentine se suma al festival ‘Loserville’ de Limp Bizkit en la Explanada del Estadio Azteca

La Granja VIP en vivo hoy 27 de noviembre: Fabiola Campomanes encara a Kim Shantal y La Bea tras nominación

Aaron Mercury le planta un beso a Montserrat Oliver en pleno programa: “Está de moda el colágeno”

DEPORTES

Canelo Álvarez sale del top

Canelo Álvarez sale del top 10 del ranking mundial de boxeo tras su derrota contra Terence Crawford

Jake Paul incluye a Canelo Álvarez en su ranking de deportistas más inflados de la historia

Conade asigna nuevos apoyos económicos a atletas convencionales y paralímpicos

A días de la tercera fase, casi dos millones de boletos del Mundial 2026 ya están agotados: ¿Cuándo y dónde comprar?

Tigres llega a 12 partidos consecutivos sin conocer la victoria en la liguilla