Hilde Krüger: la espía nazi que se infiltró en México en voces de Alfonso Herrera, Ilse Salas y Gael García Bernal

Hilde Krüger: la historia poco conocida sobre la espía nazi en México con Alfonso Herrera, Ilse Salas y Gael García. (Infobae México)

La fascinante y poco conocida historia del espionaje nazi en México durante la Segunda Guerra Mundial cobra vida en la nueva audioserie Hilde Krüger, un ambicioso proyecto sonoro que cuenta con las voces de Alfonso Herrera, Ilse Salas y Gael García Bernal, tres de los nombres más reconocidos del cine y la ficción mexicana e internacional.

El relato se sumerge en el mundo de secretos, intrigas y traiciones de una mujer que marcó la historia de un país, explorando con rigor documental y dramatización una de las operaciones más misteriosas del siglo XX.

¿Quién es Hilde Krüger?

La cara que conquistó a políticos y empresarios

Hilde Krüger narra las peripecias de la célebre actriz alemana, quien, tras un romance con el ministro nazi Joseph Goebbels, fue enviada a Hollywood y posteriormente a México, con la misión de infiltrar los círculos de poder y favorcer los intereses del régimen de Hitler.

Aprovechando su carisma, belleza e inteligencia, Hilde se convirtió en figura habitual de la alta sociedad mexicana, logrando acceso a políticos, empresarios y diplomáticos, y tejiendo una red de seducción, información y manipulación.

La historia explora cómo la actriz, atrapada entre la lealtad a su patria, el deseo y los dilemas éticos de la guerra, se enfrenta a una realidad donde las líneas entre el deber y la traición son cada vez más difusas.

El único documento que existe de Hilda en el Archivo de la Nación

“¿Cuándo el deber patriótico justifica todo? ¿Puede el amor o el miedo legitimar la traición?”, parecen preguntar las voces protagonistas en esta reconstrucción histórica.

Hilde Krüger no sólo revive la historia de una figura clave del espionaje internacional en México, sino que redimensiona la importancia de la ficción sonora como vehículo narrativo.

El proyecto explora, a través de la mezcla de documentación real con dramatización creativa, los matices de la lealtad, el deseo y el deber, presentando una experiencia que, aunque lejana en el tiempo, resuena con temas actuales de política, poder y manipulación.

Un elenco de primera línea y una producción inmersiva

Con el cómico Mario Moreno Cantinflas, uno de los íconos del cine mexicano

El casting de la audioserie es uno de sus grandes atractivos. Alfonso Herrera interpreta uno de los ejes centrales del relato, consolidando su posición como referencia de la ficción sonora tras su premiado papel en Batman Desenterrado.

Herrera aporta humanidad y profundidad al drama, junto a Ilse Salas, quien dota de complejidad y matices al papel de Hilde, y Gael García Bernal, que suma a la trama su experiencia actoral y su capacidad de dar peso a los conflictos morales.

Esta imagen difundida por Netflix muestra a Ilse Salas en una escena de "Pedro Páramo".(Juan Rosas/Netflix vía AP)

El formato aprovecha el potencial del diseño de audio: efectos ambientales, dramatización profesional y una ambientación que transporta al oyente al México de los años 40 y a la atmósfera de temor y expectativas de la era nazi.

Con sólo seis episodios de entre 20 y 30 minutos cada uno, la serie logra entrelazar información histórica, drama emocional y una estética sonora que mantiene la tensión de principio a fin.

Ya disponible en Audible, la audioserie invita a los oyentes a dejarse llevar por la huella de esta espía enigmática y a redescubrir, con voces mexicanas de primer nivel, una historia de sombras, luces y secretos en el México de la guerra.