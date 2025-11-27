México

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 27 de noviembre

El programa de los jueves está destinado a definir qué equipo se lleva el refugio más cómodo

Los jueves están destinados a la Villa 360 en el reality.

Los resultados de la competencia más reciente en Exatlón México 2025 han generado expectativas y especulaciones, particularmente en torno a la disputa por La Villa 360.

Según las filtraciones en redes sociales, el equipo azul —que actualmente está en el refugio— gana La Villa 360 durante la jornada de este jueves 27 de noviembre, reafirmando un dominio que se extiende desde el inicio de la semana.

Durante la novena semana de competencia, la progresión de los equipos ha estado marcada por una racha azul respaldada por el reciente ingreso de Natali Brito, quien se ha integrado eficazmente y suma fuerza al plantel.

Así, los azules han defendido con éxito los beneficios del entorno confortable de la villa frente al equipo rojo, que permanece más de diez días en las instalaciones de la barraca metálica.

Esta dinámica pone de relieve un contraste claro: mientras los rojos han logrado contundencia en las eliminaciones, los azules se destacan por su regularidad en los duelos que otorgan recompensas logísticas.

La emisión de este jueves alcanza un punto de máxima tensión, pues el premio de la Villa 360 representa no solo camas amplias y mejor alimentación, sino también un espacio para la recuperación física y mental, un factor vital que incide directamente en el rendimiento en los circuitos posteriores.

Qué es la Villa 360

El espacio que garantiza a su equipo poseedor comodidades superiores y una ventaja emocional decisiva.

El equipo que gane la Villa 360 obtendrá acceso inmediato a comodidades clave: camas amplias, mejor alimentación, espacios de recuperación y un entorno mucho más estable que la barraca metálica.

El ritmo de la semana ha sido vertiginoso y las competencias han dejado claros ganadores en distintos frentes: Mati Álvarez, del equipo rojo, sumó una nueva medalla femenil y consolidó su lugar como una de las figuras históricas del show, mientras que los azules celebraron un día de spa en Punta Cana tras imponerse en el esperado duelo colectivo, según los detalles brindados por ambos medios. El desempeño colectivo evidencia un formato donde la coordinación, la fortaleza mental y la estrategia son tan decisivos como la destreza física individual.

Dónde ver Exatlón México

La programación oficial de Exatlón México permite seguir el desarrollo y desenlace de estas competencias todos los días a las 19:00 h, a través de la señal de Azteca UNO, la plataforma tvazteca.com, la app de TV Azteca en vivo y el canal de YouTube @Exatlon.

Los resultados al cierre de la semana podrían modificar aún más el estado anímico y las posiciones en el reality, pero hoy todo apunta a que, según estimaciones y filtraciones en redes sociales, el equipo azul es el que podrá disfrutar de todas las comodidades este jueves 27 de noviembre.

