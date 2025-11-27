México

Estos son los posibles candidatos que se perfilan para sustituir a Gertz Manero en la FGR

La noticia ha generado críticas del PRI y PAN en contra de Morena y del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum

Guardar
Tras la posible salida de
Tras la posible salida de Gertz Manero como titular de la FGR, Ernestina Godoy, Zaldívar y Arturo Medina se perfilan para ocupar su lugar. (Fotos: Gobierno de México/REUTERS)

Los reflectores de este jueves 27 de noviembre de 2027 se han mantenido sobre la titularidad de la Fiscalía General de la República, luego de que desde el día de ayer por la noche, el Senado de la República convocara a una sesión para las 10:00 de la mañana, sin orden del día y en completa incertidumbre.

Hace un par de minutos, se confirmó la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), de acuerdo con la agencia Reuters, hasta el momento, el Senado no ha reanudado la sesión prevista a las 14:30 horas.

Hay tres perfiles que resaltan entre los posibles candidatos para sustituir al titular

Una vez que ya sea una decisión confirmada la salida de Alejandro Gertz Manero, dará inicio el procedimiento legal para nombrar a un nuevo fiscal general. La legislación establece que, ante la ausencia definitiva en ese puesto, el Senado de la República dispone de 20 días para elaborar una lista con un mínimo de diez aspirantes, la cual será remitida a la presidenta para que seleccione una terna.

Entre los posibles candidatos para ocupar la Fiscalía General de la República, destaca la figura de Ernestina Godoy, actual consejera jurídica de la Presidencia, señalada como la favorita para sustituir a Gertz Manero. Godoy ya fue fiscal general de la Ciudad de México durante la gestión de Claudia Sheinbaum Pardo como jefa de Gobierno.

Otros nombres mencionados, también vinculados al actual gobierno, son Arturo Zaldívar, exministro y coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de México, y Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, y antes procurador fiscal.

Claudia Sheinbaum no confirmó la
Claudia Sheinbaum no confirmó la salida de Gertz Manero durante la Mañanera del Pueblo, sin embargo la carta de renuncia ya llegó al Senado de la República. (Presidencia)

Claudia Sheinbaum habló sobre la “posible” salida de Gertz Manero

Durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó haber recibido algún documento con la decisión expresa del Fiscal sobre intenciones de renunciar al cargo: “Hasta ahora, no me lo ha manifestado. yo recibí un documento del Senado que estoy analizando, ya en su momento lo haré público, y mañana les podré informar”.

La presidenta no desestimó los rumores, pero tampoco mencionó el contenido de la carta entregada por la Cámara Alta: “Lo que informo es que recibí una carta por parte del Senado de la República, la estoy analizando con los abogados, Consejería Jurídica, y el día de mañana les informamos”.

Claudia Sheinbaum calificó como un “buen trabajo” la gestión de Gertz Manero al frente de la Fiscalía, asegurando que habría que esperar para confirmar la noticia:

“Nos hemos coordinado en muchos temas. Pienso yo que necesitamos mucho más coordinación de las Fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Hay temas de seguridad, que es muy importante que haya una coordinación mayor; en eso estamos trabajando desde que llegamos”.

Temas Relacionados

Gertz ManeroPolítica MexicanaErnestina GodoyArturo ZaldívarArturo MedinaFGRPRIPANSenado de la RepúblicaClaudia Sheinbaummexico-noticias

Más Noticias

Hijo de Alejandro Fernández aclara si su papá estaba borracho y a punto de vomitar en el palenque de Querétaro

El cantante generó revuelo luego de que circularan imágenes donde parece perder el control en el escenario, desatando un debate sobre su estado durante la presentación en la Feria Ganadera

Hijo de Alejandro Fernández aclara

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 27 de noviembre

El programa de los jueves está destinado a definir qué equipo se lleva el refugio más cómodo

Exatlón México: quién gana la

Tras beso con Montserrat Oliver, abuela de Aldo de Nigris asegura que Aarón Mercury mostró interés en su nieta

El participante de “Las Estrellas Bailan en Hoy” se volvió tendencia al asistir al programa “Montse&Joe”

Tras beso con Montserrat Oliver,

¿Quién es Alejandro Gertz Manero, fiscal de la república que presentó su renuncia?

Se espera que el Senado apruebe la dimisión del fiscal

¿Quién es Alejandro Gertz Manero,

Beca Benito Juárez: cómo saber en qué módulo debo ir a recoger mi tarjeta en caso de haber resultado beneficiario

Es vital que los estudiantes que fueron seleccionados obtengan su plástico antes del inicio de los pagos para poder recibir el apoyo

Beca Benito Juárez: cómo saber
MÁS NOTICIAS

NARCO

Otro golpe del Plan Michoacán:

Otro golpe del Plan Michoacán: aseguraron explosivos caseros y detuvieron a 7 presuntos delincuentes

Capturan en Chiapas a “El Coreano”, vinculado al reclutamiento de personas en el Rancho Izaguirre

Hallan tres cuerpos dentro de fosa clandestina sobre la carretera Silao-Guanajuato

Municipio de Chihuahua registra 50% menos asistencia escolar tras enfrentamiento armado entre grupo criminal

Golpe al narco: aseguran más de 400 mil litros de huachicol tras operativos en Nuevo León

ENTRETENIMIENTO

Tras beso con Montserrat Oliver,

Tras beso con Montserrat Oliver, abuela de Aldo de Nigris asegura que Aarón Mercury mostró interés en su nieta

Fans mexicanos de Stranger Things reaccionan a la transformación de los protagonistas con el estreno de la última temporada

Ranking Spotify en México: top 10 de las canciones con más reproducciones de este día

Quién sería Miss Universo si la mexicana Fátima Bosch renuncia a la corona tras las acusaciones contra Raúl Rocha

Natalia Jiménez vivió un momento fan y persiguió a Hugo Sánchez en el aeropuerto: “Ayúdenme a encontrarlo”

DEPORTES

Entrenador costarricense demerita a Miguel

Entrenador costarricense demerita a Miguel Herrera por falta de “escuela” para ser técnico tras dejar fuera a los Ticos del Mundial 2026

Chivas vs Cruz Azul EN VIVO: minuto a minuto de la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025

¿Qué necesita el América para avanzar a las Semifinales del Apertura 2025?

Reportan que Pumas estaría cerca de fichar a “Chicho” Arango

Estos árbitros de la Liga MX que serían expulsados de la Liguilla por sus errores en el Rayados vs América