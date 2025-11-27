Días antes de la muerte de Gabriela Michel, Camila Sodi compartió su experiencia sobre la pérdida familiar con Aislinn Derbez

Antes del fallecimiento de la mamá de Aislinn Derbez, Camila Sodi acudió a su podcast para hablar de la pérdida de un familiar. (Captura de pantalla Magia del Caos)

Tras el fallecimiento de Gabriela Michel, se difundió un fragmento del capítulo de La Magia del Caos en el que, Aislinn Derbez aparece junto a Camila Sodi, quien abrió su corazón para hablar de la partida de su mamá, Ernestina Sodi.

Dicho clip cobró relevancia debido a que hace unos días murió la actriz de doblaje, ex pareja de Eugenio Derbez y madre de la creadora de La Magia del Caos.

Camila Sodi y Aislinn Derbez hablan sobre el duelo en La Magia del Caos

En la publicación difundida en redes sociales sobre el nuevo episodio, el equipo de La Magia del Caos expresó su solidaridad con Aislinn Derbez y Michelle Aguilera, hija de la fallecida actriz de doblaje y del conductor Jorge Alberto Aguilera.

En un mensaje difundido a través de las redes del proyecto, manifestaron: “En La Magia del Caos acompañamos con profundo amor a nuestra CEO Aislinn Derbez y a nuestra Directora Michelle Aguilera, ante la pérdida de su mamá Gabriela Michel. En estos momentos sentimos con más fuerza que nuestro proyecto está siendo sostenido por algo más grande que nosotras, una guía que siempre nos muestra el camino”.

Por coincidencia, el episodio se centró en el duelo tras la muerte de un ser querido y fue presentado como un gesto de acompañamiento para quienes atraviesan situaciones similares.

“Desde ese mismo lugar de respeto, hoy compartimos un episodio (que por alguna coincidencia) habla sobre la pérdida y el duelo. Deseamos que sea un abrazo para tod@s los corazones que están atravesando un duelo”, agregaron.

Qué dice Camila Sodi en el episodio junto a Gabriela Michel

En el breve adelanto de la conversación difundida en redes, Camila Sodi reflexionó sobre la profundidad del dolor que implica perder a alguien cercano.

“Si no has sentido el dolor de una pérdida no has amado en la totalidad del espectro”, afirmó la actriz, a lo que la integrante de la familia Derbez comentó: “Yo que no estoy pasando por un duelo ahora, no sabes cómo me llegó al corazón, me llegó y me dijo cosas que en este momento estoy necesitando a pesar de no estar pasando un duelo”.

Tras el reciente fallecimiento, la publicación del episodio generó reacciones entre los seguidores de ambas actrices, quienes interpretaron la coincidencia como una señal de que el destino preparaba a la protagonista de “A la mala” para afrontar la pérdida de su madre.

Muerte de Gabriela Michel genera reacciones en la familia Derbez

Aislinn Derbez fue la primera integrante en reaccionar a la muerte de su mamá a través de sus redes sociales, donde compartió emotivo mensaje agradeciendo las muestras de cariño y pidiendo respeto para vivir su duelo en paz.

“Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta pérdida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto”, expresó.

Vadhir Derbez, hijo de Eugenio Derbez y medio hermano de Aislinn, expresó su apoyo a su hermana con una publicación en redes sociales, donde también criticó que se le llamara “insensible” por no postear inmediatamente sobre la pérdida.

Eugenio Derbez, exesposo de Gabriela Michel y padre de Aislinn, fue criticado en redes sociales por mostrarse sonriente en la alfombra roja de los Premios Emmy Internacionales pocas horas después de la muerte de Michel. Ante las críticas, compartió una imagen junto a su hija con el mensaje: “Siempre contigo. Te amo, Aislinn”.