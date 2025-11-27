Capturan en Chiapas a “El Coreano”, vinculado al reclutamiento de personas en el Rancho Izaguirre

El sujeto fue detenido en el estado de Chiapas. Foto: SSP Chiapas

Héctor “N”, conocido como “El Coreano”, fue detenido por autoridades de seguridad en Chiapas al ser señalado por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, desaparición cometida por particulares y trata de personas.

Además, el sujeto está vinculado con el adiestramiento y reclutamiento de personas en el Rancho Izaguirre, así como de La Vega, ambos ubicados en Teuchitlán, Jalisco.

Su captura se efectuó por elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Portón del Rancho Izaguirre, con el sello de aseguramiento de la Fiscalía de Jalisco. Foto: Baruc Mayen / Infobae México

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas, las investigaciones permitieron ubicar a “El Coreano” como parte del grupo que reclutaba y adiestraba de manera forzada a víctimas en el predio de La Galera, bajo las órdenes de José Gregorio Lastra Armida, alias “El Lastra”, quien era jefe de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Rancho Izaguirre fue localizado por la Guardia Nacional el 18 de septiembre de 2024, sin embargo, fue hasta marzo de 2025 -con el ingreso del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco- que se ubicaron restos óseos, zonas de posible cremación y cientos de ropa, zapatos y otros artículos.

Vista del interior del rancho Izaguirre. Al fondo, son visibles las llantas pertenecientes a la zona aparentemente utilizada por criminales como campo de entrenamiento. En dicha área, según las denuncias recibidas por los colectivos de búsqueda, podría haber cantidades aún no estimadas de restos humanos. Foto: Baruc Mayen / Infobae México

Luego de su captura, Héctor “N” será puesto a disposición del Centro de Justicia Penal Federal en Puente Grande, Jalisco, para que continúe su proceso legal.

Cabe señalar que “El lastra” fue detenido el 2 de marzo en en inmediaciones del kilómetro 15 de la autopista México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa de Ciudad de México, al ser identificado como uno de los principales reclutadores de personas para el CJNG.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló en conferencia de prensa que este sujeto contaba con un grupo de colaboradores dedicados al reclutamiento forzado, identificando sus actividades al menos entre mayo de 2024 y marzo de 2025.

Imagen de la detención de 'El Lastra', presunto reclutador del CJNG. (SSPC)

Así era el modus operandi de “El Lastra”

De acuerdo con García Harfuch, el modus operandi que empleaba tanto “El Lastra” como sus colaboradores se enfocaba en aprovechar el anonimato de las redes sociales para anunciar falsas ofertas de empleo con las que captaban a jóvenes de manera involuntaria.

Las principales ofertas eran para puestos como guardias de seguridad que tenían pagos semanales de 4 mil hasta 12 mil pesos.

Además, creaban grupos privados en los que compartían anuncios explícitos donde reclutaban personas para el cártel.

Esta fotografía, difundida por la Fiscalía General del Estado de Jalisco, muestra zapatos en el Rancho Izaguirre, donde también se hallaron restos óseos, el martes 11 de marzo de 2025, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. (Fiscalía General del Estado de Jalisco, vía AP)

Luego de contactar a las personas, las citaban en centrales de autobuses para ser finalmente trasladados al centro de adiestramiento en el Rancho Izaguirre, donde eran despojados de sus pertenencias y comenzaban con el manejo de armas de fuego, tácticas de supervivencia y acondicionamiento físico.

De acuerdo con el testimonio de “El Lastra”, quienes se resistían a recibir el adiestramiento o intentaban escapar del lugar, eran golpeados, asesinados o sometidos a algún tipo de tortura.

Hasta el pasado mes de octubre, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que por este caso han sido procesadas 19 personas, entre las que se encuentra el alcalde de Teuchitlán, José Murgía.