México

Capturan en Chiapas a “El Coreano”, vinculado al reclutamiento de personas en el Rancho Izaguirre

Héctor “N” es señalado por haber trabajado bajo las órdenes de “El Lastra”

Guardar
El sujeto fue detenido en
El sujeto fue detenido en el estado de Chiapas. Foto: SSP Chiapas

Héctor “N”, conocido como “El Coreano”, fue detenido por autoridades de seguridad en Chiapas al ser señalado por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, desaparición cometida por particulares y trata de personas.

Además, el sujeto está vinculado con el adiestramiento y reclutamiento de personas en el Rancho Izaguirre, así como de La Vega, ambos ubicados en Teuchitlán, Jalisco.

Su captura se efectuó por elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Portón del Rancho Izaguirre, con
Portón del Rancho Izaguirre, con el sello de aseguramiento de la Fiscalía de Jalisco. Foto: Baruc Mayen / Infobae México

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas, las investigaciones permitieron ubicar a “El Coreano” como parte del grupo que reclutaba y adiestraba de manera forzada a víctimas en el predio de La Galera, bajo las órdenes de José Gregorio Lastra Armida, alias “El Lastra”, quien era jefe de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Rancho Izaguirre fue localizado por la Guardia Nacional el 18 de septiembre de 2024, sin embargo, fue hasta marzo de 2025 -con el ingreso del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco- que se ubicaron restos óseos, zonas de posible cremación y cientos de ropa, zapatos y otros artículos.

Vista del interior del rancho
Vista del interior del rancho Izaguirre. Al fondo, son visibles las llantas pertenecientes a la zona aparentemente utilizada por criminales como campo de entrenamiento. En dicha área, según las denuncias recibidas por los colectivos de búsqueda, podría haber cantidades aún no estimadas de restos humanos. Foto: Baruc Mayen / Infobae México

Luego de su captura, Héctor “N” será puesto a disposición del Centro de Justicia Penal Federal en Puente Grande, Jalisco, para que continúe su proceso legal.

Cabe señalar que “El lastra” fue detenido el 2 de marzo en en inmediaciones del kilómetro 15 de la autopista México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa de Ciudad de México, al ser identificado como uno de los principales reclutadores de personas para el CJNG.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló en conferencia de prensa que este sujeto contaba con un grupo de colaboradores dedicados al reclutamiento forzado, identificando sus actividades al menos entre mayo de 2024 y marzo de 2025.

Imagen de la detención de
Imagen de la detención de 'El Lastra', presunto reclutador del CJNG. (SSPC)

Así era el modus operandi de “El Lastra”

De acuerdo con García Harfuch, el modus operandi que empleaba tanto “El Lastra” como sus colaboradores se enfocaba en aprovechar el anonimato de las redes sociales para anunciar falsas ofertas de empleo con las que captaban a jóvenes de manera involuntaria.

Las principales ofertas eran para puestos como guardias de seguridad que tenían pagos semanales de 4 mil hasta 12 mil pesos.

Además, creaban grupos privados en los que compartían anuncios explícitos donde reclutaban personas para el cártel.

Esta fotografía, difundida por la
Esta fotografía, difundida por la Fiscalía General del Estado de Jalisco, muestra zapatos en el Rancho Izaguirre, donde también se hallaron restos óseos, el martes 11 de marzo de 2025, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. (Fiscalía General del Estado de Jalisco, vía AP)

Luego de contactar a las personas, las citaban en centrales de autobuses para ser finalmente trasladados al centro de adiestramiento en el Rancho Izaguirre, donde eran despojados de sus pertenencias y comenzaban con el manejo de armas de fuego, tácticas de supervivencia y acondicionamiento físico.

De acuerdo con el testimonio de “El Lastra”, quienes se resistían a recibir el adiestramiento o intentaban escapar del lugar, eran golpeados, asesinados o sometidos a algún tipo de tortura.

Hasta el pasado mes de octubre, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que por este caso han sido procesadas 19 personas, entre las que se encuentra el alcalde de Teuchitlán, José Murgía.

Temas Relacionados

El CoreanoRancho IzaguirreJaliscoChiapasReclutamientoAdiestramientoNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

¿Qué necesita el América para avanzar a las Semifinales del Apertura 2025?

Las Águilas perdieron 2 a 0 en la ida de los Cuartos de Final y ahora buscarán la remontada en el Estadio Ciudad de los Deportes

¿Qué necesita el América para

¿Barcelona vendrá con Flores? Todo lo que tienes que saber de FIL Guadalajara

La mayor cita del libro en México se prepara para recibir a Barcelona y ofrecer más de 3.000 actividades, espacios para el público joven y profesional, y una renovada apuesta por la sostenibilidad

¿Barcelona vendrá con Flores? Todo

Explota embarcación de la Marina en Cozumel: hay cinco elementos heridos

El accidente derivó de la manipulación de combustible

Explota embarcación de la Marina

“El Goofy”, presunto autor intelectual del asesinato de David Cohen, ya fue trasladado al Reclusorio Oriente

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que el arresto del imputado derivó del cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra

“El Goofy”, presunto autor intelectual

El campo abandonado en México: por qué casi dos millones de hectáreas no se cultivan en el país

Nuevos datos oficiales exponen la coexistencia de regiones agrícolas activas y vastos territorios improductivos

El campo abandonado en México:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan tres cuerpos dentro de

Hallan tres cuerpos dentro de fosa clandestina sobre la carretera Silao-Guanajuato

Municipio de Chihuahua registra 50% menos asistencia escolar tras enfrentamiento armado entre grupo criminal

Golpe al narco: aseguran más de 400 mil litros de huachicol tras operativos en Nuevo León

Capturan a “El Tato”, líder criminal y presunto responsable del incendio en el bar “Lacoss” de Puebla

Reaprehenden a regidor del PVEM tras salir de la cárcel por “error técnico” en Actopan, Hidalgo

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 27 de noviembre: granjeros sorprendidos por nominación de anoche

Camila Sodi asegura que convenció a Michael Jackson de ir a una fiesta y redes la comparan con Martha Higareda

Fátima Bosch toma distancia de Raúl Rocha en medio de rumores de su renuncia a la corona de Miss Universo

Danielle Dithurbide anuncia muerte de colaboradora de ‘Despierta’: “A toda su familia, un abrazo fuerte”

Hilde Krüger: la espía nazi que se infiltró en México en voces de Alfonso Herrera, Ilse Salas y Gael García Bernal

DEPORTES

¿Qué necesita el América para

¿Qué necesita el América para avanzar a las Semifinales del Apertura 2025?

Reportan que Pumas estaría cerca de fichar a “Chicho” Arango

Estos árbitros de la Liga MX que serían expulsados de la Liguilla por sus errores en el Rayados vs América

Adrián Marcelo causa polémica por comentarios hacia Sergio Ramos: “Le atribuyen déficit intelectual”

Gilberto Mora empata récord de Rafa Márquez en liguillas con su gol contra Tigres