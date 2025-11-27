México

Camila Sodi asegura que convenció a Michael Jackson de ir a una fiesta y redes la comparan con Martha Higareda

La actriz mexicana recuerda la insólita vez que animó al Rey del Pop a salir de un cuarto en Nueva York; internet la compara con Martha Higareda

Camila Sodi asegura que convenció a Michael Jackson de ir a una fiesta y redes la comparan con Martha Higareda. (Infobae México)

Pocas historias son tan insólitas y polémicas en la farándula mexicana como la que recientemente compartió Camila Sodi, sobrina de Thalía, al confesar que fue responsable de animar nada menos que al “Rey del Pop”, Michael Jackson, para asistir a una fiesta familiar.

La anécdota generó revuelo en redes sociales, dividiendo opiniones entre quienes creen la historia y quienes la ven con escepticismo, comparándola con los famosos relatos virales de Martha Higareda.

El día que Camila Sodi conoció a Michael Jackson

La actriz cuenta cómo sacó de un encierro a la leyenda pop y siembra dudas y risas por todo México. (Infobae México)

Durante una entrevista para el canal de Yordi Rosado, la actriz contó cómo, en una reunión celebrada en Nueva York, Michael Jackson llegó de manera inesperada a la fiesta, pero se refugió asustado en una habitación y se negaba a salir.

No quería salir Michael (Jackson) de su cuarto, estábamos en una fiesta, estaba en un cuarto encerrado, en New York y me mandaron a mí a que por favor sacara de ahí al muchacho…”, narró Sodi, señalando que sus familiares la enviaron como “embajadora” para

La actriz recuerda el tono suave y casi tímido con el que Michael respondió al toque en la puerta: “Y entonces yo como ‘tik tik tik’, hola Michael, ¿no quieres salir?“.

Yordi le preguntó a Sodi si así fue como lo conoció por primera vez, pero ella aseguró que no fue en tal ocasión específica, sino horas antes:

La actriz mexicana recuerda la insólita vez que animó al Rey del Pop a salir de un cuarto en Nueva York Crédito: TikTok/yordirosadoo

Lo conocí ese mismo día abajo, pero había llegado como muy espantado, con mucho... como que se tapaba la cara, la boca, así como hola…”, relató.

Sin alardes ni nervios, Sodi asegura que, lejos de impresionarse como todos en la sala, le dijo al músico: “Vente, estamos todos abajo”, logrando que, finalmente, el Rey del Pop bajara y se integrara a la fiesta.

A pregunta expresa de Yordi Rosado sobre la conversación que tuvo con Jackson, Sodi aceptó: “No me acuerdo que dijo, qué horror”.

Para la actriz, este encuentro no representó nerviosismo: “No me causó nada (de nervios), yo creo que por eso me mandaron a mi”.

La historia se vuelve viral y surgen las dudas

Michael Jackson le regaló una rosa a Thalía (Fotos: Twitter/thali-fanmx)

Tras hacerse viral el video de la entrevista, los comentarios en redes sociales no tardaron en dividirse. Muchos mostraron incredulidad ante tal anécdota, tanto que incluso la compararon con Martha Higareda.

“Martha Higareda escuchando la historia”, “Ni Martha se atrevió a tanto”, “Creo se le metió el espíritu de Martha Higareda”, y “Y que se despierta y dijo: qué lindo sueño jajajajaja”, gobernaron la conversación.

Sin embargo, otros usuarios defendieron que, por el vínculo familiar de Thalía con Tommy Mottola, sí sería posible tal encuentro. “Le creo porque Michael era de los mejores amigos, de Tommy Mottola, tío político de Camila”, “Michael Jackson fue a la boda de su tío político y de su tía Thalía, obvio es posible”, dijeron algunos internautas.

Más allá de la polémica y la incredulidad que despertó la anécdota, lo cierto es que Camila Sodi generó la conversación del momento y, de paso, contribuyó con una historia más para el anecdotario siempre sorprendente de la farándula mexicana.

Fiscalía de Guanajuato confirma nueve

Cámara de Diputados ‘estrenará’ a

Evita la cuesta de enero:

Desde la caída de una

REDIM denuncia ante la CIDH
Hallan tres cuerpos dentro de

Fátima Bosch toma distancia de

Adrián Marcelo causa polémica por

