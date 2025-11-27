México

Asesinan a custodio de empresa de valores en la colonia Roma, CDMX

El hombre estaba en las escaleras de un edificio en la calle Aguascalientes

La policía capitalina confirmó el fallecimiento del hombre (@ssccdmx)

Un hombre, identificado como custodio de una empresa de valores, fue asesinado en la colonia Roma de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

El 27 de noviembre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que el sujeto recibió un balazo cuando estaba en las escaleras de entrada a un edificio ubicado en la calle Aguascalientes. Dicho hombre cumplía un recorrido de recuperación y entrega de dinero junto con dos de sus compañeros.

“Bajó de la camioneta en la que viajaban y, al ingresar a un inmueble, se aproximaron tres sujetos que le robaron los paquetes de dinero y su arma de cargo, le efectuaron un disparo en la cabeza para después darse a la fuga”, refiere el reporte oficial.

Los presuntos responsables viajaban en un par de motocicletas, unidades a las que se les aplicó un seguimiento a través de un cerco virtual. Además, la zona fue acordonada y los hechos fueron reportados al Ministerio Público para que inicien las investigaciones periciales.

Parte del informe de las autoridades (X/@SSC_CDMX)

Reportes periodísticos refieren que el ataque contra el custodio fue realizado en el número 175 de Aguascalientes y que en la zona había personas que simulaban ser trabajadores de la construcción y quienes atacaron a los empleados tras la llegada de la camioneta de valores.

La empresa de los custodios es identificada como Seguridad, Salud y del Oriente. No ha sido revelado el monto de dinero que fue sustraído.

A través de redes sociales, el reportero Jorge Becerril compartió imágenes de la movilización policiaca en el sitio como resultado del ataque armado.

Asesinato de David Cohen en CDMX

Cabe recordar que el pasado 13 de octubre fue atacado a balazos el abogado David Cohen en Ciudad Judicial, en la colonia Doctores. En dicha ocasión el hombre caminaba por las escaleras del edificio José María Morelos y Pavón, en inmediaciones de la avenida Niños Héroes y la calle Doctor Claudio Bernard.

Escoltas de David Cohen tardaron en reaccionar tras ataque. (X/C4jimenez)

Por el ataque, un joven identificado como Héctor “N” fue detenido. Al principio dicho hombre declaró ser menor de edad, pero posteriormente las autoridades confirmaron que no era el caso. El 18 de octubre Héctor “N” fue vinculado a proceso.

“Un elemento de la Policía de Investigación que transitaba por la zona y que se percató de lo ocurrido, repelió la agresión lo que provocó que el probable responsable resultara herido por lo que, bajo resguardo policial, fue trasladado a un nosocomio", destacó la SSC.

