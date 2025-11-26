México

Victoria Ruffo anuncia su regreso a las telenovelas en el 2026 y enciende la nostalgia del público

La actriz es considerada un ícono en los melodramas mexicanos

Victoria Ruffo mostró una foto
Victoria Ruffo mostró una foto de su primer protagónico en Televisa (IG: victoriaruffo)

La expectativa crece entre los seguidores del melodrama: Victoria Ruffo, una de las figuras más reconocidas de la televisión mexicana, adelantó su inminente regreso a las telenovelas.

La actriz compartió la noticia durante un encuentro reciente con medios, dejando ver que ya existe un proyecto en puerta para el próximo año.

Lo que dijo Victoria Ruffo al hablar con la prensa

Durante la conversación con reporteros, Victoria Ruffo se refirió a temas personales y profesionales, incluida su vida laboral y algunos comentarios públicos sobre la manutención de su hijo, José Eduardo Derbez.

Una escena de "Victoria" que
Una escena de "Victoria" que compartió Ruffo en Instagram

Ante la insistencia de preguntas sobre este tema, fue enfática: “Las cosas malas hay que dejarlas afuera. Pues siempre he sido una mujer muy trabajadora. Yo empecé a trabajar a los 16 años. Entre mi mamá y yo sosteníamos una casa, unas escuelas de mis hermanas”.

Victoria sobre su regreso

Sin embargo, después de ser cuestionada respecto a su vida privada, el anuncio esperado llegó:

“Sí, yo creo que sí (volveré a las telenovelas) ya hay un proyecto importante, interesante para el año que entra en televisión".

Asimismo, la querida actriz sacó a relucir un poco de su lado más supersticioso.

“Pero acuérdate que luego Diosito se burla y se ríe de nosotros para contar nuestros planes. Claro. Está uno cuente y cuente y él le decía: ‘No me digas todo eso, ¿vas a hacer?’ En los planes de Dios no se sabe, pero sí hay planes de hacer una", comentó.

Respecto a los elementos que conforman una buena trama, ella mencionó: “Pues son varias cosas, pero principalmente una buena historia, un buen personaje, un buen reparto, una buena producción, un buen director, un buen horario. O sea, yo creo que tiene que haber todo eso”.

Los personajes y la trayectoria de Victoria Ruffo en la pantalla chica

El nombre de Victoria Ruffo remite de inmediato a escenas entrañables en la memoria colectiva de los amantes de la telenovela mexicana. A lo largo de su carrera, ha interpretado personajes femeninos que han dejado huella por su fuerza y su dimensión humana.

En “Simplemente María” (1989), Ruffo dio vida a María López, una joven madre soltera decidida a superar las adversidades, lo que conectó con millones de televidentes. Más adelante, en “La Madrastra” (2005), su papel como María Fernández, una mujer injustamente encarcelada por dos décadas, consolidó su imagen de protagonista en historias de redención y lucha.

En “En nombre del amor” (2008), interpretó a Macarena, una mujer marcada por el sacrificio que enfrenta dilemas familiares y afectivos. La audiencia reconoció especialmente el manejo sutil de emociones en este personaje.

Victoria Ruffo comparte cómo fue
Victoria Ruffo comparte cómo fue su experiencia trabajando junto al ex de Aislinn Derbez. (IG/victoriaruffo)

Posteriormente, en “Corona de lágrimas” (2012), encarnó a Refugio Chavero, una madre enfrentando carencias económicas y sociales mientras cría sola a tres hijos, siendo este uno de los roles más emblemáticos de su trayectoria.

El impacto de sus interpretaciones se reflejó en la realización de una segunda parte de “Corona de lágrimas”, a una década de su estreno, ejemplo de la vigencia de las historias que protagoniza.

El regreso de Victoria Ruffo apunta a reanimar el ambiente de los melodramas nacionales, generando una ola de expectativas sobre qué nuevo personaje sumará a la lista de sus inolvidables interpretaciones.

