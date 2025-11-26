México

Trufas energéticas de cacao, nuez y piloncillo: el postre fácil y sano para toda ocasión

Listas en minutos, perfectas para compartir en reuniones familiares y sobremesas

Trufas de cacao, nuez y piloncillo, un dulce artesanal que combina la intensidad del cacao con la textura crujiente de la nuez y el dulzor característico del piloncillo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las trufas energéticas de cacao y nuez son perfectas para todo momento: además de ser saludables y sin necesidad de hornear, se preparan en minutos y son ideales para consentir a chicos y grandes con un dulce que nutre.

Además, al usar el piloncillo que es un endulzante tradicional mexicano lleno de sabor y con notas a caramelo, este aperitivo tendrá un giro auténtico.

En México, el piloncillo protagoniza atoles, calabaza en tacha y postres típicos, por lo que en estas trufas le aporta humedad y un dulzor especial, que combina de maravilla con el cacao natural y la nuez pecana.

Receta de trufas energéticas de cacao, nuez y piloncillo

Estas trufas mezclan el toque crocante de la nuez pecana, el sabor intenso del cacao y la dulzura natural del piloncillo. El resultado: bolitas cremosas, aromáticas, y fáciles de digerir. Ideales para tener a la mano como bocado energético o para ofrecer en reuniones, sin complicarte ni usar horno.

La receta es flexible: si no tienes piloncillo, también podrías usar miel de agave o miel de abeja, pero el piloncillo le da ese guiño mexicano único.

Tiempo de preparación

  • Preparación de ingredientes: 10 minutos
  • Mezclado y formado de trufas: 10 minutos
  • Reposo en refrigerador: 20 minutos
  • Total: 40 minutos

Ingredientes

  1. 1 taza de nuez pecana
  2. 3/4 taza de piloncillo rallado (aprox. 70-80 g)
  3. 1/2 taza de cacao amargo en polvo (sin azúcar)
  4. 1/2 taza de coco rallado sin azúcar
  5. 1-2 cucharadas de aceite de coco (o mantequilla de nuez)
  6. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  7. Pizca de sal
  8. Cacao amargo extra, coco rallado, o semillas para cubrir (opcional)
Cómo hacer trufas energéticas de cacao, nuez y piloncillo, paso a paso

  1. Ralla el piloncillo si aún está en bloque.
  2. Coloca la nuez pecana en un procesador de alimentos y procesa hasta obtener un polvo arenoso, sin llegar a mantequilla.
  3. Agrega el piloncillo rallado, cacao en polvo, coco rallado, sal y esencia de vainilla. Mezcla unos segundos.
  4. Añade el aceite de coco poco a poco y procesa hasta que la mezcla se compacte al presionarla entre los dedos (ajusta con una cucharadita extra de aceite si es necesario).
  5. Forma bolitas del tamaño de una nuez utilizando las manos.
  6. Si lo deseas, rueda las trufas sobre cacao amargo, coco rallado o semillas molidas para darles cobertura.
  7. Refrigerar al menos 20 minutos antes de servir para que tomen firmeza.
  8. ¡Lista para disfrutar o regalar en bolsitas!
¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 18-20 trufas pequeñas (dependiendo del tamaño de cada una).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Por trufa (considerando 20 porciones):

  • Calorías: 65
  • Grasas: 4,5 g
  • Grasas saturadas: 1,3 g
  • Carbohidratos: 5,5 gAzúcares: 3,5 g
  • Proteínas: 1,2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las trufas se conservan hasta 10 días en refrigerador, en recipiente hermético.

