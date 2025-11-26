Trufas energéticas de cacao, nuez y piloncillo: el postre fácil y sano para toda ocasión

Las trufas energéticas de cacao y nuez son perfectas para todo momento: además de ser saludables y sin necesidad de hornear, se preparan en minutos y son ideales para consentir a chicos y grandes con un dulce que nutre.
Además, al usar el piloncillo que es un endulzante tradicional mexicano lleno de sabor y con notas a caramelo, este aperitivo tendrá un giro auténtico.
En México, el piloncillo protagoniza atoles, calabaza en tacha y postres típicos, por lo que en estas trufas le aporta humedad y un dulzor especial, que combina de maravilla con el cacao natural y la nuez pecana.
Receta de trufas energéticas de cacao, nuez y piloncillo
Estas trufas mezclan el toque crocante de la nuez pecana, el sabor intenso del cacao y la dulzura natural del piloncillo. El resultado: bolitas cremosas, aromáticas, y fáciles de digerir. Ideales para tener a la mano como bocado energético o para ofrecer en reuniones, sin complicarte ni usar horno.
La receta es flexible: si no tienes piloncillo, también podrías usar miel de agave o miel de abeja, pero el piloncillo le da ese guiño mexicano único.
Tiempo de preparación
- Preparación de ingredientes: 10 minutos
- Mezclado y formado de trufas: 10 minutos
- Reposo en refrigerador: 20 minutos
- Total: 40 minutos
Ingredientes
- 1 taza de nuez pecana
- 3/4 taza de piloncillo rallado (aprox. 70-80 g)
- 1/2 taza de cacao amargo en polvo (sin azúcar)
- 1/2 taza de coco rallado sin azúcar
- 1-2 cucharadas de aceite de coco (o mantequilla de nuez)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- Pizca de sal
- Cacao amargo extra, coco rallado, o semillas para cubrir (opcional)
Cómo hacer trufas energéticas de cacao, nuez y piloncillo, paso a paso
- Ralla el piloncillo si aún está en bloque.
- Coloca la nuez pecana en un procesador de alimentos y procesa hasta obtener un polvo arenoso, sin llegar a mantequilla.
- Agrega el piloncillo rallado, cacao en polvo, coco rallado, sal y esencia de vainilla. Mezcla unos segundos.
- Añade el aceite de coco poco a poco y procesa hasta que la mezcla se compacte al presionarla entre los dedos (ajusta con una cucharadita extra de aceite si es necesario).
- Forma bolitas del tamaño de una nuez utilizando las manos.
- Si lo deseas, rueda las trufas sobre cacao amargo, coco rallado o semillas molidas para darles cobertura.
- Refrigerar al menos 20 minutos antes de servir para que tomen firmeza.
- ¡Lista para disfrutar o regalar en bolsitas!
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Aproximadamente 18-20 trufas pequeñas (dependiendo del tamaño de cada una).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Por trufa (considerando 20 porciones):
- Calorías: 65
- Grasas: 4,5 g
- Grasas saturadas: 1,3 g
- Carbohidratos: 5,5 gAzúcares: 3,5 g
- Proteínas: 1,2 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las trufas se conservan hasta 10 días en refrigerador, en recipiente hermético.