Sheinbaum no ve problemas en concesiones de agua señalados por agricultores inconformes en megabloqueos

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no hay ningún problemas en regular las concesiones de agua porque "todo está en el marco de la ley"

Durante la conferencia de prensa matutina del 26 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló respecto a las peticiones de agricultores y campesinos para hacer una nueva revisión a la Ley General de Aguas y Ley de Aguas Nacionales y las concesiones que ahora se contemplan en los nuevos cambios legislativos.

En específico, Sheinbaum Pardo insistió que este tipo de modificaciones no representan ningún agravio contra este sector productivo. A la par, dijo que esto representa, según ella, el principio juarista de “Nada ni nadie por encima de la ley”.

Información en desarrollo...