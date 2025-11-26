México

Pensión Mujeres Bienestar: ellas son las beneficiarias que cobran 3 mil pesos hoy 26 de noviembre

Reciben su depósito las mujeres de 60 a 64 años, de acuerdo al calendario oficial de la Secretaría del Bienestar

La Pensión Mujeres Bienestar avanza hoy miércoles 26 de noviembre con la entrega del apoyo económico de 3 mil pesos, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2025.

Este programa forma parte de los Programas para el Bienestar impulsados por el Gobierno de México y tiene como propósito contribuir a la autonomía económica de las mujeres de 60 a 64 años, quienes históricamente han enfrentado desigualdad y falta de reconocimiento por su trabajo de cuidados.

¿Qué es la Pensión Mujeres Bienestar?

Se trata de un programa dirigido a mujeres de 60 a 64 años, considerado una etapa previa a la pensión de adultos mayores, a la cual se incorporan automáticamente al cumplir los 65 años.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha señalado que esta iniciativa busca reconocer toda una vida de trabajo, especialmente aquel no remunerado como las labores domésticas y de cuidado, fundamentales para la sociedad.

La Pensión Mujeres Bienestar entrega hoy el apoyo de 3 mil pesos del bimestre noviembre-diciembre, un recurso que fortalece la autonomía económica de mujeres de 60 a 64 años y reconoce su labor histórica de cuidados no remunerados

¿Quiénes cobran hoy 26 de noviembre?

La Secretaría de Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, informó que la entrega del recurso se realiza de forma escalonada y siguiendo un orden alfabético con base en la inicial del apellido paterno.

Para hoy miércoles 27 de noviembre, reciben el apoyo las mujeres beneficiarias cuyos apellidos inician con las letras:

  • T
  • U
  • V

Estas tres letras se asignan en un mismo día debido a que concentran un menor número de beneficiarias, lo que permite mantener un proceso ágil y organizado. En contraste, iniciales con mayor población —como la C o la M— requieren uno o dos días completos para evitar saturación en los puntos de atención.

¿Por qué es importante este apoyo económico?

La pensión representa un avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y en la lucha contra la desigualdad. La ENADIS 2022 indica que el 35.3 por ciento de las mujeres ha experimentado discriminación por el hecho de ser mujer.

Por otro lado, la ENOE 2024 muestra que solo 46 de cada 100 mujeres en edad laboral participan en actividades económicas, frente a 76 de cada 100 hombres. Esto se refleja en brechas salariales, falta de ingresos propios y limitaciones para acceder a derechos básicos.

¿Cómo me puedo registrar a la Pensión Mujeres Bienestar?

El registro es universal y se realiza cada dos meses. Para incorporarse, las interesadas deben cumplir con tres requisitos básicos:

  • Tener entre 60 y 64 años.
  • Ser mexicanas por nacimiento o naturalización.
  • Residir en México.

Además, deben presentar identificación oficial vigente, acta de nacimiento legible, CURP actualizada, comprobante de domicilio reciente y número telefónico de contacto. Se espera que en próximos días, la Secretaría del Bienestar confirme las fechas para el nuevo registro de beneficiarias.

La Pensión Mujeres Bienestar entrega hoy el apoyo de 3 mil pesos del bimestre noviembre-diciembre, un recurso que fortalece la autonomía económica de mujeres de 60 a 64 años y reconoce su labor histórica de cuidados no remunerados

Últimos días de dispersión

El depósito se realiza directamente en la Tarjeta Bienestar, y las beneficiarias pueden consultar su saldo mediante la aplicación oficial o en cajeros autorizados. La Secretaría de Bienestar informó que la última entrega del año está programada para el jueves 27 de noviembre, con lo que se concluirá la dispersión del bimestre noviembre-diciembre.

