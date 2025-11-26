Mamá de Fátima Bosch defiende el triunfo de su hija en Miss Universo 2025: “Tu victoria es real”

Vanessa Ferbal compartió un contundente mensaje ante las críticas a su hija. (IG/anessaferbal)

Desde su triunfo en Miss Universo 2025, Fátima Bosch ha enfrentado una ola de críticas y mensajes de odio en redes sociales.

Sin embargo, su reacción ha sido firme y reflexiva, pues a través de su cuenta personal de Instagram, cuestionó el corazón que debe de tener una persona para “desearle el mal a alguien que ni siquiera conoce”.

(IG: fatimaboschfdz)

Fátima Bosch expone mensajes en su contra tras ganar Miss Universo 2025

Ante la situación que enfrenta a días de haberse coronado, Bosch compartió una serie de capturas de pantalla en las que aparecen los mensajes de odio que ha recibido.

“Hoy quiero alzar la voz no como reina de belleza, sino como una mujer. Una mujer que, como millones en el mundo, ha vivido en carne propia la violencia que nace del odio, de la desinformación y de la incapacidad de algunos de ver una mujer brillar sin sentirse amenazados”, dijo al inicio de su comunicado.

Posteriormente, aseguró que las palabras que muchos han expresado sobre ella no la definen, y lo que sí lo hace es “su fortaleza e integridad”, por lo que no renunciará a la corona de Miss Universe y luchará por conseguir su propósito.

“Cuando una mujer resiste, resistimos todas. Cuando una mujer gana, abre camino para miles más”, sentenció.

(IG: fatimaboschfdz)

Mamá de Fátima Bosch asegura que la victoria es de su hija

En medio de la controversia que rodea el triunfo de su hija, Vanessa Fernández, conocida como Vanessa Ferbal en Instagram, posteó un contundente mensaje para todos los retractores.

"Hoy quiero que recuerdes quién eres: una mujer que ganó con corazón, con temple, con preparación y con un brillo que nadie puede opacar. Tu corona te la ganaste con cada madrugada de esfuerzo, con cada paso firme, con cada duda que venciste y con cada sueño que defendiste", colocó al inicio de su publicación.

Posteriormente, aseguró que todas las voces que no conocen su camino no podrán entender su grandeza y buscarán poner en duda su corona, sin saber que representa mucho más que a un país.

“Tú no eres un título. Tú eres luz. Eres ejemplo. Eres historia. Sigue caminando con la cabeza en alto, porque las reinas verdaderas no necesitan explicarse, su brillo lo dice todo. Te amo. Y tu victoria es real, porque tú eres real”, sentenció.

Vanessa Fernández sale en defensa de su hija. (Captura de pantalla)

Fátima Bosch agracede a las personas que creen en su triunfo

Pese a la atención mediática que han atraído las críticas, también existen mensajes de orgullo y felicitación para la modelo, por lo que se tomó un momento para agradece y reafirmar su compromiso.

“A quienes sí creen en mí, a quienes me abrazan con palabras de amor y orgullo, gracias. Su luz me sostiene. Su cariño me impulsa. Su cariño me recuerda que no estoy sola. Hoy, desde este lugar y con este título, reafirmo mi compromiso: seguir defendiendo a las mujeres", expresó al final de su comunicado.