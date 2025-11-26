México

Mamá de Fátima Bosch defiende el triunfo de su hija en Miss Universo 2025: “Tu victoria es real”

La joven originaria de Tabasco ha enfrentado diversas críticas tras ganar el certamen de belleza

Guardar
Vanessa Ferbal compartió un contundente
Vanessa Ferbal compartió un contundente mensaje ante las críticas a su hija. (IG/anessaferbal)

Desde su triunfo en Miss Universo 2025, Fátima Bosch ha enfrentado una ola de críticas y mensajes de odio en redes sociales.

Sin embargo, su reacción ha sido firme y reflexiva, pues a través de su cuenta personal de Instagram, cuestionó el corazón que debe de tener una persona para “desearle el mal a alguien que ni siquiera conoce”.

(IG: fatimaboschfdz)
(IG: fatimaboschfdz)

Fátima Bosch expone mensajes en su contra tras ganar Miss Universo 2025

Ante la situación que enfrenta a días de haberse coronado, Bosch compartió una serie de capturas de pantalla en las que aparecen los mensajes de odio que ha recibido.

“Hoy quiero alzar la voz no como reina de belleza, sino como una mujer. Una mujer que, como millones en el mundo, ha vivido en carne propia la violencia que nace del odio, de la desinformación y de la incapacidad de algunos de ver una mujer brillar sin sentirse amenazados”, dijo al inicio de su comunicado.

Posteriormente, aseguró que las palabras que muchos han expresado sobre ella no la definen, y lo que sí lo hace es “su fortaleza e integridad”, por lo que no renunciará a la corona de Miss Universe y luchará por conseguir su propósito.

Cuando una mujer resiste, resistimos todas. Cuando una mujer gana, abre camino para miles más”, sentenció.

(IG: fatimaboschfdz)
(IG: fatimaboschfdz)

Mamá de Fátima Bosch asegura que la victoria es de su hija

En medio de la controversia que rodea el triunfo de su hija, Vanessa Fernández, conocida como Vanessa Ferbal en Instagram, posteó un contundente mensaje para todos los retractores.

"Hoy quiero que recuerdes quién eres: una mujer que ganó con corazón, con temple, con preparación y con un brillo que nadie puede opacar. Tu corona te la ganaste con cada madrugada de esfuerzo, con cada paso firme, con cada duda que venciste y con cada sueño que defendiste", colocó al inicio de su publicación.

Posteriormente, aseguró que todas las voces que no conocen su camino no podrán entender su grandeza y buscarán poner en duda su corona, sin saber que representa mucho más que a un país.

“Tú no eres un título. Tú eres luz. Eres ejemplo. Eres historia. Sigue caminando con la cabeza en alto, porque las reinas verdaderas no necesitan explicarse, su brillo lo dice todo. Te amo. Y tu victoria es real, porque tú eres real”, sentenció.

Vanessa Fernández sale en defensa
Vanessa Fernández sale en defensa de su hija. (Captura de pantalla)

Fátima Bosch agracede a las personas que creen en su triunfo

Pese a la atención mediática que han atraído las críticas, también existen mensajes de orgullo y felicitación para la modelo, por lo que se tomó un momento para agradece y reafirmar su compromiso.

“A quienes sí creen en mí, a quienes me abrazan con palabras de amor y orgullo, gracias. Su luz me sostiene. Su cariño me impulsa. Su cariño me recuerda que no estoy sola. Hoy, desde este lugar y con este título, reafirmo mi compromiso: seguir defendiendo a las mujeres", expresó al final de su comunicado.

Temas Relacionados

Fátima BoschMiss Universo 2025Miss UniversoVanessa FernándezVanessa Ferbalmexico-entretenimiento

Más Noticias

Qué boxeador mexicano podría enfrentar a David Benavidez luego de que Canelo rechazó la pelea

El “monstruo mexicano” ya visualizó una nueva rivalidad y se olvidó de Saúl Álvarez, ex campeón de los supermedianos

Qué boxeador mexicano podría enfrentar

Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de noviembre: servicio lento en la Línea 7

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Cuáles son los síntomas más frecuentes de la deficiencia de calcio y cómo detectarlos a tiempo

Este mineral es clave para la salud general y para prevenir algunas enfermedades

Cuáles son los síntomas más

Lotería Nacional 25 de noviembre Sorteo Mayor 3994: Resultados ganadores y reintegros

El edificio de la Lotería Nacional y los centros de venta autorizados permiten cobrar los cachitos ganadores hasta 60 días después del anuncio oficial

Lotería Nacional 25 de noviembre

¿La UNAM se lo negó?: se revela el verdadero motivo por el que Cruz Azul jugará el domingo

El Cruz Azul vs Chivas no podría jugarse el sábado 29 debido a un evento académico en la UNAM

¿La UNAM se lo negó?:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decomisan más de media tonelada

Decomisan más de media tonelada de metanfetamina oculta en un cargamento de lechugas en la frontera

CJNG anuncia con narcomanta su llegada a territorio de “El Abuelo” en Michoacán

Enfrentamiento entre marinos y civiles armados deja tres detenidos en Sinaloa

El Plan Michoacán ha dejado estos resultados del 10 al 24 de noviembre

Detienen a integrante de “Los Mayas” vinculada al despojo de inmuebles para huachicol de agua en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Martha Higareda vivió aterrador suceso

Martha Higareda vivió aterrador suceso paranormal que alteró a sus gemelas antes de nacer: “Me están pateando”

Los podcasts de terror y temática paranormal conquistan a la audiencia de Spotify México esta semana

Jorge Alberto Aguilera, viudo de Gabriela Michel, reveló cómo era su relación con Eugenio Derbez

Padre de Fátima Bosch niega haber otorgado contratos en Pemex tras escándalo por Miss Universo 2025

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo comparten cómo afronta Aislinn Derbez la pérdida de su madre, Gabriela Michel

DEPORTES

Qué boxeador mexicano podría enfrentar

Qué boxeador mexicano podría enfrentar a David Benavidez luego de que Canelo rechazó la pelea

¿La UNAM se lo negó?: se revela el verdadero motivo por el que Cruz Azul jugará el domingo

Conejo Pérez elige entre Malagón y Rangel para portero titular en el Mundial 2026: “Son grandes arqueros”

Las estrellas que podrían enfrentar al Tri en la inauguración del Mundial 2026: Haaland, Salah o Mahrez

Alcaldía Benito Juárez reacciona a los horarios de liguilla de la Liga MX en el Estadio Ciudad de los Deportes