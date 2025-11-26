Lupita Jones defiende a Fátima Bosch de ataques e insultos por polémica en Miss Universo 2025: “Párenle al hate”

Lupita Jones salió en defensa de Fátima Bosch y pide que paren ola de ataques en su contra. (Instagram)

La polémica que rodea la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 ha provocado reacciones de figuras clave en el mundo de los certámenes de belleza.

En medio de críticas, rumores y campañas de odio en redes sociales, la ex Miss Universo Lupita Jones se mostró contundente en defensa de la reina mexicana actual y llamó a poner fin a los ataques e insultos que, según describe, “no se valen y no suman nada” al ambiente de querer hacer un cambio en los concursos de belleza como lo es el certamen de Miss Universo.

“Párenle al hate”

A través de una serie de videos publicados en sus historias de Instagram, Lupita Jones —primera mexicana ganadora de Miss Universo— salió al paso de la ola de mensajes de odio y campañas de descrédito que Fátima Bosch enfrenta desde su coronación y que mostró tal cual este martes, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

Lupita Jones aseguró que los ataques infundados contra Fátima Bosch no aportan al debate sobre el querer cambiar los certámenes de belleza. Instagram: Lupita Jones)

“Ustedes saben que he sido muy crítica de todo lo que ha estado pasando con la organización de Miss Universo. Obviamente, como muchos, no estoy feliz. Como una exreina de Miss Universo me da mucha tristeza lo que está pasando, la forma como se está ensuciando a la marca”, comenzó Jones.

La exdirectora de Miss Universo México subrayó que, independientemente de la nacionalidad, “me duele mucho la forma como están tratando a Fátima. Independientemente de que sea mexicana, y como mexicana, obviamente, nos vamos a apoyar. Es una mujer que, como todas las que llegaron a ese concurso, llegaron con las ilusiones de ganar”.

Lupita fue enfática al precisar que desde que alzó la voz contra los malos tratos de Nawat Itsaragrisil “prácticamente se puso la corona” y reconoció que fue precisamente por ese episodio que muchas mujeres, ella incluida “empezamos a seguirla y admirarla por esa valentía”.

Por ello, la ex Miss Universo puntualizó que los ataques actuales contra Fátima Bosch no solo carecen de fundamento, sino que frenan el avance de mejores prácticas y de una comunidad global de concursos más empática y transparente.

“Así que párenle al hate. No se vale, no se vale insultar, no se vale ofender, no se vale enviar mensajes tan ruines a una mujer. Creo que tenemos que darle la oportunidad de que disfrute su momento, de que… bueno, creo que está entendiendo ya la responsabilidad que tiene con el Miss Universo”, declaró la exreina.

Jones animó a los fans, seguidores y críticos a dejar de alimentar la hostilidad digital y dar espacio a Fátima Bosch para crecer en su nuevo rol. “Démosle la oportunidad de crecer en esto, y yo creo que Fátima va a tener mucho que compartir, y todo esto que le está pasando le va a dar muchísimo más valor a su reinado”, subrayó.

Lupita Jones sale en defensa de Fátima Bosch ante ola de ataque y pide que paren los insultos. (Instagram: Lupita Jones)

Fátima Bosch denuncia violencia en su contra

Las palabras de Lupita Jones coinciden con el compromiso público de Fátima Bosch, quien este 25 de noviembre compartió un mensaje contundente en redes sociales.

La mexicana publicó infografías sobre los tipos de violencia y un discurso en el que vinculó los ataques que ha sufrido en redes sociales desde que se coronó Miss Universo como ejemplo del odio y la violencia de género que viven millones de mujeres.

“Hoy quiero alzar la voz no como una reina de belleza, sino como una mujer. Una mujer que, como millones en el mundo, ha vivido en carne propia la violencia que nace del odio, de la desinformación y de la incapacidad de algunos de ver a una mujer brillar sin sentirse amenazados”, expresó Bosch.

(IG: fatimaboschfdz)

La modelo y activista dio ejemplos directos de insultos y mensajes que ha recibido, dejando claro que, aunque estos ataques no la definen, son una realidad que sí afecta la estabilidad de otras mujeres y deben ser denunciados.

Reafirmó que la corona que ostenta no es solo un título de belleza, sino un compromiso: “Ningún ataque hará que me arrodille, ningún insulto apagará mi propósito. Porque cuando una mujer alza la voz, alzamos la voz todas. Cuando una mujer resiste, resistimos todas. Cuando una mujer gana, abre camino para miles más”.

Bosch agregó un mensaje a las víctimas de violencia: “A todas las mujeres que hoy sienten miedo, que viven violencia, que han sido calladas, yo las veo, las honro y uso mi voz por ustedes”.

(IG: fatimaboschfdz)

La Miss Universo 2025 agradeció también a quienes la han apoyado en medio de la polémica: “A quienes sí creen en mí, a quienes me abrazan con palabras de amor y orgullo, gracias. Su luz me sostiene, su cariño me impulsa, me recuerda que no estoy sola”. Concluyó: “Desde este lugar y con este título, reafirmo mi compromiso: seguir defendiendo a las mujeres, seguir luchando por ellas, seguir luchando por un mundo donde ninguna sea atacada por ser quien es o por atreverse a brillar, o salirse del molde que la sociedad ha marcado”.