Los 3 ejercicios fáciles de hacer para eliminar la celulitis de las piernas desde casa

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación por la celulitis en las piernas se ha convertido en uno de los motivos más habituales para quienes buscan opciones de ejercicios sencillos y efectivos que puedan realizar desde casa. La acumulación de depósitos de grasa bajo la piel afecta tanto a hombres como a mujeres, aunque se observa con más frecuencia en estas últimas según organizaciones dedicadas a la salud y el bienestar corporal. Frente a este escenario, la recomendación de rutinas fáciles y concretas gana espacio entre quienes prefieren evitar costosos tratamientos estéticos o rutinas complejas de gimnasio.

La celulitis, también denominada “piel de naranja” debido a su apariencia característica, puede abordarse con una serie de ejercicios focalizados y constantes. Diversos expertos coinciden en que la actividad física ayuda a mejorar la circulación, fortalecer los músculos de las piernas y, con la combinación de una alimentación equilibrada, optimizar los resultados visibles sobre la piel.

Sentadillas

Sentadillas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sentadillas figuran entre los movimientos más eficaces para trabajar los grupos musculares de las piernas. Al mantener la espalda recta y los pies a la anchura de los hombros, se baja lentamente hasta formar un ángulo de 90° con las rodillas, para luego regresar a la posición inicial. La activación de glúteos, muslos y caderas repercute directamente sobre la tonicidad de la zona comprometida por la celulitis. Un ciclo recomendado oscila entre 3 series de 15 repeticiones, con breves pausas de descanso entre cada una. Esta rutina puede incrementarse gradualmente según la resistencia y el progreso individual.

Elevación de piernas

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La elevación de piernas permite enfocarse en la cara posterior y lateral de los muslos, regiones donde suelen aparecer los nódulos de grasa. La persona se recuesta sobre una superficie firme y, con las piernas extendidas, eleva una de ellas manteniéndola lo más recta posible, para luego bajarla despacio y alternar con la otra pierna. Al realizar al menos 20 repeticiones por pierna, se favorece la circulación sanguínea y se estimula el trabajo muscular en zonas estratégicas. El ejercicio puede adaptarse aumentando el número de repeticiones o sumando pequeños pesos en los tobillos para intensificar el esfuerzo.

Zancadas simples

Zancadas, para piernas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las zancadas simples constituyen otro ejercicio básico que contribuye a fortalecer los músculos de las piernas y los glúteos. Desde la posición de pie y con la espalda erguida, se da un paso largo hacia adelante con una pierna, formando un ángulo recto entre la rodilla y el suelo, se baja en línea recta y se retorna a la posición original para alternar la pierna de avance. Es recomendable realizar 12 repeticiones por cada pierna, correctamente ejecutadas y priorizando la técnica para prevenir lesiones. Las zancadas ayudan a estimular distintas fibras musculares implicadas en la apariencia de la piel.

La regularidad en estas prácticas puede potenciar los resultados visibles. La incorporación de estos ejercicios a la rutina semanal marca una diferencia en la textura y el tono de la piel de las piernas, en combinación con hábitos saludables.