Hombre irrumpe en pista del Aeropuerto de Guadalajara, autoridades informan que ya está a disposición del Ministerio Público

Un individuo logró acceder sin permiso a la zona de rodaje junto a una aeronave

La intervención del personal de seguridad evitó daños a la aeronave y garantizó la integridad de los pasajeros y vuelos. Crédito: X/redes sociales

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara registró la mañana del 25 de noviembre un incidente inusual que llevó a la activación de su protocolo de seguridad. Un hombre sin autorización logró ingresar a la pista y colocarse físicamente junto a una aeronave, lo cual requirió una intervención inmediata y el despliegue de procedimientos de emergencia.

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), responsable de las instalaciones del Aeropuerto de Guadalajara, informó en un comunicado la tarde de este 25 de noveimbre, que la presencia fue detectada oportunamente por su equipo de seguridad. Tras la alerta, se activó el Plan Local de Seguridad Aeroportuaria (PLSA) exactamente a las 08:15 horas en la pista 29R, lo que obligó al cierre temporal de ese sector para garantizar tanto la integridad de los vuelos como de los pasajeros.

Las primeras acciones estuvieron precisas: asegurar el área de aterrizaje del aeropuerto y neutralizar al hombre, evitando que las actividades aeroportuarias sufrieran consecuencias graves. Al tiempo que se desarrollaba la contención, GAP notificó a la Agencia Federal de Aviación Civil y a los organismos pertinentes, logrando así que la respuesta institucional fuese simultánea y abarcara todos los frentes.

El individuo ya fue puesto a disposición del Ministerio Público. Crédito: Redes sociales

El Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios de la terminal también fue alertado y sumado al operativo para reforzar la vigilancia. Al terminar el despliegue, se comprobó que la aeronave cercana no había sufrido daños y se confirmó el estado óptimo de los equipos para la reanudación rápida de las operaciones.

Una vez controlado, el hombre fue puesto bajo responsabilidad de la Guardia Nacional y trasladado al Ministerio Público, quien se ocupará del proceso legal. Por el momento, el aeropuerto investiga cómo pudo vulnerarse el acceso a la zona restringida.

GAP indicó que, aunque el suceso generó retrasos en siete vuelos, incluyendo el Volaris 1332 con destino a Acapulco, la situación nunca comprometió la seguridad aérea ni la operatividad prolongada del aeropuerto. El mismo día, poco después de los trabajos realizados, las operaciones volvieron a la normalidad.

Aseguramiento de 100 kilos de metanfetamina

En un operativo independiente, la
En un operativo independiente, la Guardia Nacional decomisó más de 100 kilos de metanfetamina en el área de mensajería del aeropuerto. Foto: GN

En un hecho independiente, Durante un operativo realizado en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara el pasado 25 de julio, la Guardia Nacional logró descubrir un cargamento de más de 100 kilogramos de metanfetamina que estaba oculto de forma sofisticada.

El hallazgo se produjo en el área de mensajería de la terminal, cuando los agentes, con apoyo de un binomio canino, detectaron varias cajas que les resultaron sospechosas por su peso y características inusuales.

La droga tenía su origen en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, y estaba destinado a ser enviado hasta Sídney, Australia. Los delincuentes emplearon un método particularmente elaborado: la droga se encontraba comprimida en bloques metálicos de maquinaria industrial. Gracias a la utilización de rayos X, fue posible determinar que el material sólido en realidad escondía la sustancia ilícita.

Autoridades informaron que la droga decomisada tuvo que ser extraída de los bloques con herramientas especiales antes de ser puesta a disposición del Ministerio Público. El valor estimado del aseguramiento alcanza los 26 millones de pesos en el mercado ilegal,

