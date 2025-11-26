México

Decomisan más de media tonelada de metanfetamina oculta en un cargamento de lechugas en la frontera

La droga era transportada en un vehículo que pretendía ingresar a EEUU desde México

El cargamento de droga tiene un valor de más de 10 mdd. Foto: Especial

Más de media tonelada de presunta metanfetamina oculta entre lechugas fue decomisa por autoridades estadounidenses luego de que se pretendiera ingresarla desde México en el cruce fronterizo.

El aseguramiento se realizó por oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en las instalaciones de carga del Puente Internacional de Pharr en Texas.

La acción tuvo lugar el pasado viernes 21 de noviembre, cuando los oficiales detectaron un vehículo comercial que intentaba ingresar a EEUU desde México.

El vehículo fue seleccionado para realizar una inspección con equipo no intrusivo; sin embargo, durante una revisión física se localizaron 500 paquetes con presunta metanfetamina oculta entre lechugas.

Foto: CBP
Foto: CBP

El cargamento de la droga tuvo un peso final de 523 kilogramos, lo que representa una afectación de 10 millones 300 mil dólares para la delincuencia organizada.

Por este hecho no se reportaron personas detenidas, en tanto, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) inició una investigación criminal.

Detienen a mexicano con fentanilo, cocaína y heroína

Este hecho se suma a la detención de un mexicano que contaba con un cargamento de drogas oculto dentro de dos asientos para niños.

La acción se llevó a cabo el 19 de noviembre, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza asignados a la Estación de San Clemente detuvieron un vehículo en la Interestatal 5 en dirección norte, cerca de la salida de Basilone Road.

Fue un canino de la Patrulla Fronteriza quien alertó a los agentes sobre la presencia de narcóticos, por lo que decidieron realizar una inspección en el vehículo.

La revisión derivó en la localización de 11 paquetes de narcóticos dentro de un par de asientos elevadores para niños.

Foto: CBP
Foto: CBP

Ante los hechos, tanto el mexicano como la droga fueron trasladados a una estación cercana de la Patrulla Fronteriza para su procesamiento, lo que permitió detectar lo siguiente:

  • Siete paquetes dieron positivo a fentanilo, dando un peso total de poco más de 7 kilogramos, valuado en aproximadamente 138 mil 700 dólares.
  • Dos paquetes dieron positivo a cocaína, dando un peso de casi 2 kilos, valuado en aproximadamente 41 mil 800 dólares.
  • Dos paquetes dieron positivo a heroína, con un peso de poco más de 500 gramos, valuado en aproximadamente 11 mil 400 dólares.

El mexicano fue puesto a disposición de las autoridades y enfrentará cargos por venta e importación de sustancia controlada.

“El descubrimiento de fentanilo, cocaína y heroína ocultos en asientos infantiles para automóviles es un preocupante recordatorio de que estas organizaciones terroristas extranjeras hacen todo lo posible para introducir sus productos en nuestro país y nuestras comunidades”, declaró el agente jefe de la Patrulla del Sector de San Diego, Justin De La Torre

