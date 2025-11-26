CURP certificada: este es el requisito indispensable para recoger tu tarjeta Rita Cetina y Benito Juárez

Sin esta validación, madres, padres o tutores no podrán recibir el plástico correspondiente a las Becas del Bienestar

La entrega de las nuevas tarjetas del Banco del Bienestar continúa avanzando en escuelas y sedes asignadas por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ).

Sin embargo, autoridades han reiterado que existe un requisito imprescindible para recoger el plástico: presentar la CURP certificada, es decir, la versión oficial del documento que incluye la leyenda “CURP certificada: verificada con el Registro Civil”.

A diferencia de las consultas comunes de la CURP que pueden generarse desde internet, la versión certificada garantiza que los datos del estudiante están verificados y validados directamente por el Registro Civil.

Esta autenticación es necesaria para evitar errores en el registro, asegurar la correcta dispersión de los apoyos y prevenir contratiempos en la entrega de tarjetas.

Quienes acudan con una CURP no certificada, o con una impresión simple, no podrán recibir la tarjeta correspondiente, por lo que se recomienda revisar el documento antes de acudir a la cita o, de ser necesario, actualizarlo en su oficina del Registro Civil.

Documentos obligatorios para recoger la tarjeta

Además de la CURP certificada del estudiante, madres, padres o tutores deberán presentar los siguientes documentos en original:

Acta de nacimiento del estudiante.

Identificación oficial vigente del padre, madre o tutor.

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses).

Comprobante de inscripción escolar, en caso de que la sede lo solicite.

Es fundamental que las familias verifiquen con anticipación toda la documentación para evitar retrasos o la necesidad de acudir en otra fecha.

¿Dónde y cuándo recoger la tarjeta?

La entrega se realiza directamente en instituciones educativas o en sedes designadas por la CNBBBJ. Cada beneficiario debe revisar su fecha, hora y ubicación exacta a través del Buscador de Estatus disponible en la página oficial de Becas Benito Juárez. Sin esta consulta previa, es posible que la persona se presente en un lugar o día incorrecto.

Diferencias entre las becas Rita Cetina y Benito Juárez

Aunque ambos programas entregan la tarjeta del Banco del Bienestar, su objetivo y población beneficiaria son distintos:

Beca Rita Cetina: dirigida a estudiantes de secundaria en escuelas públicas. Ofrece apoyo de mil 900 pesos bimestrales , con un adicional de 700 pesos por cada hijo extra registrado .

Beca Benito Juárez: aplica para estudiantes de educación básica, media superior y superior. La tarjeta es indispensable para recibir los depósitos bimestrales que otorga el Gobierno de México.

La CURP certificada se ha convertido en el filtro principal para la entrega de tarjetas de estas becas educativas. Su función es garantizar que los datos del estudiante estén validados y que la dispersión de recursos se realice de manera correcta y segura.

Sin este documento, no se puede recoger la tarjeta, por lo que se recomienda revisarlo con anticipación y acudir al Registro Civil en caso de requerir actualización.