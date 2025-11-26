México

CURP certificada: este es el requisito indispensable para recoger tu tarjeta Rita Cetina y Benito Juárez

Sin esta validación, madres, padres o tutores no podrán recibir el plástico correspondiente a las Becas del Bienestar

Guardar
Sin esta validación, madres, padres
Sin esta validación, madres, padres o tutores no podrán recibir el plástico correspondiente a las Becas del Bienestar

La entrega de las nuevas tarjetas del Banco del Bienestar continúa avanzando en escuelas y sedes asignadas por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ).

Sin embargo, autoridades han reiterado que existe un requisito imprescindible para recoger el plástico: presentar la CURP certificada, es decir, la versión oficial del documento que incluye la leyenda “CURP certificada: verificada con el Registro Civil”.

A diferencia de las consultas comunes de la CURP que pueden generarse desde internet, la versión certificada garantiza que los datos del estudiante están verificados y validados directamente por el Registro Civil.

Esta autenticación es necesaria para evitar errores en el registro, asegurar la correcta dispersión de los apoyos y prevenir contratiempos en la entrega de tarjetas.

Quienes acudan con una CURP no certificada, o con una impresión simple, no podrán recibir la tarjeta correspondiente, por lo que se recomienda revisar el documento antes de acudir a la cita o, de ser necesario, actualizarlo en su oficina del Registro Civil.

La entrega de tarjetas del
La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar avanza en escuelas y sedes oficiales, pero solo quienes presenten su CURP certificada, verificada por el Registro Civil, podrán recibir el plástico

Documentos obligatorios para recoger la tarjeta

Además de la CURP certificada del estudiante, madres, padres o tutores deberán presentar los siguientes documentos en original:

  • Acta de nacimiento del estudiante.
  • Identificación oficial vigente del padre, madre o tutor.
  • Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses).
  • Comprobante de inscripción escolar, en caso de que la sede lo solicite.

Es fundamental que las familias verifiquen con anticipación toda la documentación para evitar retrasos o la necesidad de acudir en otra fecha.

¿Dónde y cuándo recoger la tarjeta?

La entrega se realiza directamente en instituciones educativas o en sedes designadas por la CNBBBJ. Cada beneficiario debe revisar su fecha, hora y ubicación exacta a través del Buscador de Estatus disponible en la página oficial de Becas Benito Juárez. Sin esta consulta previa, es posible que la persona se presente en un lugar o día incorrecto.

Diferencias entre las becas Rita Cetina y Benito Juárez

Aunque ambos programas entregan la tarjeta del Banco del Bienestar, su objetivo y población beneficiaria son distintos:

  • Beca Rita Cetina: dirigida a estudiantes de secundaria en escuelas públicas. Ofrece apoyo de mil 900 pesos bimestrales, con un adicional de 700 pesos por cada hijo extra registrado.
  • Beca Benito Juárez: aplica para estudiantes de educación básica, media superior y superior. La tarjeta es indispensable para recibir los depósitos bimestrales que otorga el Gobierno de México.
La entrega de tarjetas del
La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar avanza en escuelas y sedes oficiales, pero solo quienes presenten su CURP certificada, verificada por el Registro Civil, podrán recibir el plástico

La CURP certificada se ha convertido en el filtro principal para la entrega de tarjetas de estas becas educativas. Su función es garantizar que los datos del estudiante estén validados y que la dispersión de recursos se realice de manera correcta y segura.

Sin este documento, no se puede recoger la tarjeta, por lo que se recomienda revisarlo con anticipación y acudir al Registro Civil en caso de requerir actualización.

Temas Relacionados

CURP certificadaBeca Rita CetinaBecas Benito JuárezBecas del Bienestarentrega de tarjetasmexico-noticias

Más Noticias

Qué tipo de ejercicios caseros son más efectivos para combatir la inflamación del hígado y quemar más calorías

El diseño de la rutina debe considerar la condición física individual

Qué tipo de ejercicios caseros

Cuáles son las presuntas empresas de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, vinculadas al narco

Cinco compañías de seguridad privada habrían servido para suministrar armamento y combustible robado a grupos del narco en Veracruz y Tamaulipas

Cuáles son las presuntas empresas

Popocatépetl registró 5 exhalaciones en las últimas 24 horas

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos en el país y se encuentra en los límites territoriales de Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl registró 5 exhalaciones en

Trufas energéticas de cacao, nuez y piloncillo: el postre fácil y sano para toda ocasión

Listas en minutos, perfectas para compartir en reuniones familiares y sobremesas

Trufas energéticas de cacao, nuez

Jezzine, el pequeño pueblo del Líbano de donde era originario el padre de Carlos Slim

El padre de Carlos Slim, Julián Slim Haddad, nació en el pintoresco pueblo libanés de Jezzine, al sur de Beirut

Jezzine, el pequeño pueblo del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuáles son las presuntas empresas

Cuáles son las presuntas empresas de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, vinculadas al narco

Guardia Nacional y Marina liberan a cinco víctimas de explotación sexual tras cateos en Quintana Roo

“La única paz es para los delincuentes”: despiden entre reclamos a Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica, Veracruz

DEA detiene a mexicano con 50 mil pastillas de fentanilo ocultas dentro juguete infantil en EEUU

Sheinbaum pide no salpicar a Fátima Bosch en vinculación de Raúl Rocha Cantú al narco: “Quieren quitarle mérito”

ENTRETENIMIENTO

¿Fátima Bosch podría ser la

¿Fátima Bosch podría ser la segunda Miss Universo a la que le revocan la corona? Corte en NY sería clave en su futuro

Aseguran que mansión de Juan Gabriel en Acapulco donde escribió “Amor eterno” fue incautada por las autoridades

Músico de Peso Pluma asegura que rockeros buscan entrar a los corridos tumbados: “Antes nos llamaban indígenas”

El emotivo gesto de Mauricio Ochmann a Aislinn Derbez tras la muerte de Gabriela Michel

Victoria Ruffo anuncia su regreso a las telenovelas en el 2026 y enciende la nostalgia del público

DEPORTES

Los partidos de la NFL

Los partidos de la NFL de la Semana 13 que prometen mucha acción

Green Bay Packers vs Detroit Lions: horario y dónde ver el juego en México

Henry Martín podría reaparecer en la Liguilla con América: Jardine confirma avance en su recuperación

Cruz Azul vs Chivas: estos son los tres antecedentes de ambos equipos en liguilla

Martinoli lanza nueva advertencia a Faitelson tras llamarlo ‘vulgar’: “Basta que un día me caliente de más”