México

Bronca, golpes y bloqueo en Coacalco: pleito en el carril del Mexibús desata caos y riesgo

Hasta el momento no se sabe si hubo detenidos por esta situación

Guardar
Pelea entre motociclista y chofer
Pelea entre motociclista y chofer de camión de carga en el carril del Mexibús (especial)

Lo que comenzó como un reclamo entre dos conductores terminó en una pelea a golpes en pleno carril confinado del Mexibús, provocando el bloqueo del transporte y afectando a cientos de usuarios.

El incidente ocurrió esta mañana en la zona metropolitana del Estado de México, cuando el conductor de un camión de carga invadió el carril exclusivo para el transporte masivo y se confrontó con un motociclista al que responsabilizó por una maniobra de tránsito.

De acuerdo con testigos, el chofer del camión ingresó al carril confinado intentando ganar ventaja en el tráfico. El motociclista, que circulaba también en la zona prohibida, le reclamó por la maniobra imprudente, lo que detuvo a ambos vehículos justo frente a una estación del Mexibús del centro comercial Zentralia.

En cuestión de segundos, los dos conductores comenzaron a intercambiar insultos, hasta que el camionero descendió para retar a golpes al motociclista.

De las palabras a los golpes

Después de invadir el carril del Mexibús, un automovilista motociclista se agarran a golpes en Coacalco. Crédito: (Tultitlán EdoMéx COM/FB)

La discusión escaló y ambos comenzaron a pelear a puñetazos mientras los usuarios del transporte observaban desde el interior de las unidades detenidas.

La situación se agravó cuando una mujer, acompañante del conductor del camión, intervino golpeando al motociclista por la espalda, aparentemente molesta porque su pareja estaba perdiendo la pelea.

Los agresores bloquearon por varios minutos el paso del transporte, obligando a operadores de Mexibús a detener la marcha y generar una fila de unidades que se extendió varios metros.

Algunos usuarios grabaron la riña con sus teléfonos celulares, evidenciando cómo el conflicto puso en riesgo a los pasajeros y retrasó el servicio, sin que en ese momento apareciera alguna autoridad para intervenir.

Es constante la invasión al carril del Mexibús

Es constante la invasión al
Es constante la invasión al carril confinado del Mexibús @SEMOV_Edomex

Finalmente, tras empujones y golpes, ambos involucrados terminaron separados por dos policías, cada uno regresando a su vehículo. El camión aceleró para salir del carril confinado, mientras el motociclista continuó su camino.

El daño ya estaba hecho: la circulación tardó varios minutos en restablecerse y el retraso del transporte provocó malestar entre los usuarios, quienes exigieron mayor vigilancia en estos espacios exclusivos.

En redes sociales, los usuarios denunciaron que la invasión de carriles confinados se ha vuelto frecuente, tanto por parte de camiones de carga como de motociclistas y automóviles particulares.

Pidieron a las autoridades estatales reforzar la presencia de elementos de tránsito y aplicar sanciones efectivas para evitar que estas situaciones, además de generar caos, pongan en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

Temas Relacionados

Peleamotociclistacamión de cargaCoacalcoEdomexMexibúsmexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum pide respetar a Grecia Quiroz tras dichos de Noroña: “Para lo político habrá otro momento”

La presidenta hizo un llamado a la solidaridad con la alcaldesa de Uruapan, al afirmar que “no está pasando por un momento fácil”

Sheinbaum pide respetar a Grecia

Kilo de tortilla supera los 30 pesos en varios estados, revela ANPEC; se espera que suba más en 2026

El aumento de impuestos, factores del campo e inflación global han encarecido productos básicos como el chocolate, azúcar, pan y refrescos

Kilo de tortilla supera los

Escapadas decembrinas: descubre qué Pueblo Mágico te espera para Navidad según la inteligencia artificial

Villas, ferias y tradiciones convierten a ciertas localidades mexicanas en el epicentro de las celebraciones decembrinas,

Escapadas decembrinas: descubre qué Pueblo

Aseguran que mansión de Juan Gabriel en Acapulco donde escribió “Amor eterno” fue incautada por las autoridades

El periodista Javier Ceriani de nuevo reveló información sobre El Divo de Juárez que “sacude al mundo del espectáculo”

Aseguran que mansión de Juan

Cruz Azul y los cuatro títulos que puede disputar en diciembre de 2025

La Máquina podría disputar nueve encuentros en menos de un mes, con un calendario condicionado por su avance en ambos torneos

Cruz Azul y los cuatro
MÁS NOTICIAS

NARCO

“La única paz es para

“La única paz es para los delincuentes”: despiden entre reclamos a Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica, Veracruz

DEA detiene a mexicano con 50 mil pastillas de fentanilo ocultas dentro juguete infantil en EEUU

Sheinbaum pide no salpicar a Fátima Bosch en vinculación de Raúl Rocha Cantú al narco: “Quieren quitarle mérito”

El dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, es imputado por la FGR de tráfico de drogas y armas

Detienen a motociclista con aparente droga en Iztacalco; vehículo estaría ligado a robo a mujer finlandesa

ENTRETENIMIENTO

Aseguran que mansión de Juan

Aseguran que mansión de Juan Gabriel en Acapulco donde escribió “Amor eterno” fue incautada por las autoridades

Músico de Peso Pluma asegura que rockeros buscan entrar a los corridos tumbados: “Antes nos llamaban indígenas”

El emotivo gesto de Mauricio Ochmann a Aislinn Derbez tras la muerte de Gabriela Michel

Victoria Ruffo anuncia su regreso a las telenovelas en el 2026 y enciende la nostalgia del público

Comunidad LGBT+ se burla de Ángela Aguilar tras marioneta de ella en La Más Draga: “No es icónica”

DEPORTES

Leyenda de Pumas arremete contra

Leyenda de Pumas arremete contra Efraín Juárez y cuestiona su papel como director técnico: “Dice puras tonterías”

Cruz Azul y los cuatro títulos que puede disputar en diciembre de 2025

Kansas City Chiefs vs Dallas Cowboys: horario y dónde ver en México el duelo de la Semana 13

Xolos vs Tigres, un duelo que recuerda el histórico debut de Ronaldinho en el Camp Nou a medianoche

México cierra con broche de oro su participación en los Juegos Sordolímpicos Tokio 2025 con cosecha histórica de medallas