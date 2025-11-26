Bronca, golpes y bloqueo en Coacalco: pleito en el carril del Mexibús desata caos y riesgo

Pelea entre motociclista y chofer de camión de carga en el carril del Mexibús (especial)

Lo que comenzó como un reclamo entre dos conductores terminó en una pelea a golpes en pleno carril confinado del Mexibús, provocando el bloqueo del transporte y afectando a cientos de usuarios.

El incidente ocurrió esta mañana en la zona metropolitana del Estado de México, cuando el conductor de un camión de carga invadió el carril exclusivo para el transporte masivo y se confrontó con un motociclista al que responsabilizó por una maniobra de tránsito.

De acuerdo con testigos, el chofer del camión ingresó al carril confinado intentando ganar ventaja en el tráfico. El motociclista, que circulaba también en la zona prohibida, le reclamó por la maniobra imprudente, lo que detuvo a ambos vehículos justo frente a una estación del Mexibús del centro comercial Zentralia.

En cuestión de segundos, los dos conductores comenzaron a intercambiar insultos, hasta que el camionero descendió para retar a golpes al motociclista.

De las palabras a los golpes

Después de invadir el carril del Mexibús, un automovilista motociclista se agarran a golpes en Coacalco. Crédito: (Tultitlán EdoMéx COM/FB)

La discusión escaló y ambos comenzaron a pelear a puñetazos mientras los usuarios del transporte observaban desde el interior de las unidades detenidas.

La situación se agravó cuando una mujer, acompañante del conductor del camión, intervino golpeando al motociclista por la espalda, aparentemente molesta porque su pareja estaba perdiendo la pelea.

Los agresores bloquearon por varios minutos el paso del transporte, obligando a operadores de Mexibús a detener la marcha y generar una fila de unidades que se extendió varios metros.

Algunos usuarios grabaron la riña con sus teléfonos celulares, evidenciando cómo el conflicto puso en riesgo a los pasajeros y retrasó el servicio, sin que en ese momento apareciera alguna autoridad para intervenir.

Es constante la invasión al carril del Mexibús

Es constante la invasión al carril confinado del Mexibús @SEMOV_Edomex

Finalmente, tras empujones y golpes, ambos involucrados terminaron separados por dos policías, cada uno regresando a su vehículo. El camión aceleró para salir del carril confinado, mientras el motociclista continuó su camino.

El daño ya estaba hecho: la circulación tardó varios minutos en restablecerse y el retraso del transporte provocó malestar entre los usuarios, quienes exigieron mayor vigilancia en estos espacios exclusivos.

En redes sociales, los usuarios denunciaron que la invasión de carriles confinados se ha vuelto frecuente, tanto por parte de camiones de carga como de motociclistas y automóviles particulares.

Pidieron a las autoridades estatales reforzar la presencia de elementos de tránsito y aplicar sanciones efectivas para evitar que estas situaciones, además de generar caos, pongan en riesgo la seguridad de los ciudadanos.