México

The Hives en México: Todo sobre su concierto íntimo en el Teatro Metropólitan

La banda originaria de Suecia ofrecerá un show en CDMX para 2026

Guardar
La banda originaria de Suecia
La banda originaria de Suecia ofrecerá un show en CDMX para 2026. (@thehives)

La banda sueca The Hives confirmó un concierto único y personal en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México el próximo 11 de febrero de 2026. El grupo, conocido por su energía en el escenario y su impacto en la escena del rock internacional, se presentará en solitario para sus seguidores mexicanos, separando esta fecha de sus colaboraciones previas agendadas con My Chemical Romance para el 13 y 14 de febrero.

La aparición de The Hives en el Metropólitan sucederá en paralelo a los compromisos del grupo en el Estadio GNP Seguros, donde los suecos participarán como invitados en los conciertos de la banda originaria de Nueva Jersey. Con esta nueva función, la agrupación suma una oportunidad para que los fanáticos experimenten una presentación más cercana y exclusiva, en contraste con los grandes recintos.

Respaldados por siete álbumes de estudio, The Hives marcó su trayectoria con trabajos destacados desde su debut, Barely Legal, el cual estableció el estilo enérgico y distintivo del quinteto. Con el cambio de milenio, el disco Veni Vidi Vicious enfatizó su popularidad al ser incluido en la lista de los 100 mejores álbumes de la década por la revista Rolling Stone. A esta producción le siguieron otros títulos emblemáticos como Tyrannosaurus Hives, The Black and White Album y Lex Hives.

Los suecos ofrecerán un show
Los suecos ofrecerán un show en el Teatro Metropólitan. (@ocesa)

En años recientes, la banda sumó lanzamientos como The Death Of Randy Fitzimmons en 2023 y ahora prepara la llegada de The Hives Forever Forever The Hives (2025), generando expectativas sobre su repertorio en la capital mexicana. La producción de este reciente lanzamiento, estuvo a cargo de Pelle Gunnerfeldt y Mike D, y el grupo trabajó en los estudios de Yung Lean y Benny Andersson. El álbum incluye una colaboración con Josh Homme, líder de Queens of the Stone Age, y será presentado durante la nueva gira mundial.

El regreso de The Hives propone un recorrido por sus nuevos sencillos y temas clásicos, consolidando la relación cercana con su público en la región.

Además de sus presentaciones con
Además de sus presentaciones con My Chemical Romance, The Hives abrieron un concierto en solitario para 2026. - crédito Colprensa

La agrupación de rock se formó en 1993, fue fundada por los hermanos Howlin’ Pelle Almqvist y Nicholaus Arson. Es reconocida por su estilo vibrante y sus potentes presentaciones en vivo.

Boletos y precios

Las entradas se encontrarán disponibles a través de Ticketmaster. La Preventa Banamex inicia el martes 26 de noviembre. Y la venta general a partir del miércoles 27 de noviembre. Hasta el momento no se han revelado los precios para los boletos.

Temas Relacionados

The HivesCDMXconciertosmexico-entretenimiento

Más Noticias

Raúl Rocha revela por qué Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, no ganó Miss Universo 2025

En medio de la polémica por el supuesto favoritismo a Fátima Bosch, Olivia Yacé renunció a ser Miss Universo África y Oceanía

Raúl Rocha revela por qué

Asesinato de Carlos Manzo ventila cómo los anexos son “semilleros” de sicarios para el CJNG

La detención de Jaciel Antonio “El Pelón” desmantela cómo se orquestó la red detrás del asesinato del alcalde de Uruapan

Asesinato de Carlos Manzo ventila

El mensaje de Tom Cruise a Iñárritu por los 25 años de Amores Perros

El actor y el cineasta mexicano ya preparan su nueva película titulada “Judy”

El mensaje de Tom Cruise

Omar Harfouch aseguró que Raúl Rocha le pidió no votar por países africanos y asiáticos en Miss Universo 2025

Tras las denuncias, Rocha defendió la logística y movilidad como criterios clave para la elección de la nueva Miss

Omar Harfouch aseguró que Raúl

Aislinn Derbez reveló la causa de muerte de su madre Gabriela Michel

A través de sus redes sociales Aislinn confirmó el fallecimiento de la actriz de doblaje

Aislinn Derbez reveló la causa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinato de Carlos Manzo ventila

Asesinato de Carlos Manzo ventila cómo los anexos son “semilleros” de sicarios para el CJNG

Cayó el líder de “Los Mayas” por huachicolear agua en el Edomex

Cayeron 2 presuntos delincuentes por el asesinato del policía Brandon López en la CDMX

Hay dos detenidos por la muerte de Joel Lizandro, el menor de edad encontrado sin vida en Tulum

Autoridades aseguraron cargamento de cocaína con valor de más de 41mdp en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

Raúl Rocha revela por qué

Raúl Rocha revela por qué Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, no ganó Miss Universo 2025

El mensaje de Tom Cruise a Iñárritu por los 25 años de Amores Perros

Omar Harfouch aseguró que Raúl Rocha le pidió no votar por países africanos y asiáticos en Miss Universo 2025

Aislinn Derbez reveló la causa de muerte de su madre Gabriela Michel

Maite Perroni revela si podría recurrir a la Ley Olimpia por ataques en redes por su aspecto físico

DEPORTES

Cruz Azul vs Chivas: cuándo

Cruz Azul vs Chivas: cuándo cuestan los boletos para los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX

León Krauze menosprecia la crítica de Christian Martinoli al Tri por “insultar” a los jugadores con groserías

Tigres se corona campeona del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Liga MX explica por qué se jugarán tres partidos de liguilla en un día pese a que el reglamento lo prohíbe

‘El Buki’ visita la cancha de Boca Juniors y Riquelme lo recibe con la camiseta xeneize: “Usted es el ídolo de mi mamá”