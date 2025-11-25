Rubén Moreira arremete contra la Segob tras comentarios sobre manifestaciones de transportistas y agricultores

Rubén Moreira responde a la Segob. (REUTERS/Luis Cortes | Archivo)

El coordinador priista en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, respondió con firmeza a las declaraciones de la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, quien afirmó que los bloqueos carreteros convocados por transportistas y productores responden a motivaciones políticas.

Moreira lamentó lo que calificó como una falta de sensibilidad por parte del Gobierno federal frente a la violencia que, asegura, padecen diariamente miles de trabajadores del transporte y sectores productivos.

El diputado aseguró que “México vive en la violencia” y reprochó la falta de sensibilidad del Gobierno federal frente a los riesgos que enfrentan diariamente quienes transitan por las carreteras del país.

Moreira arremete contra Rosa Icela Rodriguez. Crédito: X:@rubenmoreiravdz

Según el legislador, las declaraciones de la funcionaria no reflejan la gravedad de la inseguridad que enfrentan quienes recorren las los tramos, donde —subrayó— ocurren asaltos, secuestros y asesinatos con escalada preocupante.

Lo que dijo Rosa Icela: bloqueos con “motivación política”

Durante su mensaje, Rosa Icela Rodríguez exhortó a los transportistas y productores agrícolas a suspender los bloqueos, argumentando que afectan directamente a la ciudadanía.

Sostuvo que el Gobierno federal mantiene total disposición para atender sus planteamientos mediante las vías institucionales y destacó que no existen razones legítimas para los cierres, salvo la posibilidad de motivaciones políticas contra la administración.

Rosa Icela mantuvo que no había razones para que los transportistas y agricultores se manifestaran.

La secretaria insistió en que las mesas de negociación se mantienen abiertas: con los transportistas, a través de la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; y con los productores agrícolas mediante reuniones continuas encabezadas por la Secretaría de Agricultura.

Ley de Aguas y diálogo abierto, pero con tensión creciente

En relación con las protestas del sector agrícola, Rodríguez subrayó que la nueva Ley de Aguas aún está en discusión en la Cámara de Diputados y que existe un foro legislativo donde todas las voces pueden participar.

Mencionó que el Gobierno ha sostenido más de 200 reuniones en las últimas semanas, aunque las inconformidades persisten y algunos sectores insisten en que no han recibido respuestas concretas.

Agricultores invocan a un Paro Nacional. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

El diputado priista estructuró su postura en tres cuestionamientos dirigidos a la titular de Segob:

La ausencia de empatía hacia las víctimas de violencia en carreteras.

La falta de atención a los reclamos de productores inconformes con la iniciativa de nueva Ley de Aguas.

La mención pública al diputado priista Luis Gerardo Sánchez, quien acudió a solidarizarse con los transportistas en protesta.

Moreira recordó que el legislador priista acudió a un punto carretero donde días antes fue asesinada una funcionaria del Gobierno de Guanajuato durante un intento de asalto.

Señaló que, pese a advertencias previas sobre tramos críticos como la carretera 57, la Panamericana, diversas rutas de Michoacán y accesos a la Ciudad de México, la inseguridad persiste.

Además, cuestionó que, pese a más de 200 reuniones con productores y transportistas presumidas por el Gobierno, no se han logrado soluciones efectivas.