México

Qué es el “huachicol hormiga” y cómo afecta la frontera entre México y EEUU

Empresarios urgieron a establecer operativos permanentes, mayor vigilancia en los tractocamiones y protocolos reforzados en el Puente Internacional II

El huachicol hormiga es el
El huachicol hormiga es el paso de combustible ilegalmente entre fronteras en poca cantidad pero constantemente. Foto: (iStock)

El flujo comercial entre México y Estados Unidos se podría encontrar afectado por un fenómeno que de acuerdo con transportistas y empresarios exportadores, no tiene que ver con un repunte del comercio, sino con un sofisticado esquema de contrabando de combustible denominado huachicol hormiga.

En las últimas semanas, los tiempos de cruce en el Puente Internacional II, que conecta Piedras Grandes, Coahuila con Eagle Pass, Texas, pasaron de una hora a entre seis y ocho horas. Situación que paralizó y provocó una disrupción logística en uno de los corredores industriales más activos del país.

“El huachicol fiscal hormiga sigue operando en la frontera”, escribió la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez en su red social X.

¿Qué es el “huachicol hormiga” y por qué preocupa a México y EEUU?

A diferencia de las grandes operaciones de robo o tráfico de combustibles, el huachicol hormiga opera a pequeña escala pero con un volumen agregado gigantesco.

Cada camión transporta entre 2
Cada camión transporta entre 2 mil y 2 mil 500 litros por viaje. | X / @revvialibre

Consiste en que tractocamiones sin remolque cruzan a Estados Unidos con tanques vacíos. En territorio estadounidense los llenan con diésel en puntos clandestinos y regresan a México transportando entre 2 mil y 2 mil 500 litros por viaje.

Aunque el combustible se hace pasar como consumo propio de la unidad, en realidad se descarga en patios de Piedras Negras para su distribución en el interior del país.

De acuerdo con fuentes locales del estado de Coahuila, consultadas por el medio Posta, más de 700 tráileres participan diariamente en esta práctica, lo que podría significar la entrada ilegal de más de un millón de litros de diésel al día.

Así operan los tráileres en el cruce fronterizo

El mecanismo, de acuerdo con el medio, es aprovechado por los grupos criminales conforme las características de los tractocamiones, que involucran:

  • Tanques adicionales: Unidades que normalmente requieren uno o dos tanques de 500 litros llegan a portar hasta cinco
  • Trayectos mínimos: A pesar de usar equipo propio de rutas largas, recorren apenas 50 kilómetros entre Piedras Negras y Eagle Pass
  • “Quinta Rueda seca”: Un indicador clave para identificar estas unidades es que la pieza utilizada para enganchar remolques no muestra uso alguno
  • Cruces constantes: Van vacíos a Estados Unidos, llenan los tanques y regresan a descargar el diésel, repitiendo el ciclo varias veces al día.
Más de 700 tráileres participan
Más de 700 tráileres participan diariamente en esta práctica. | X / @israellorenzana

La avalancha de tráileres sin caja, de acuerdo con los registros del paso de la frontera, se elevó hasta el 78% mensual de cruces vacíos, saturando aduanas y carriles destinados al comercio legal.

Caos logístico y fuga de conductores

El impacto económico es profundo y ya toca a toda la cadena exportadora:

  • Retrasos críticos: Mercancías que antes cruzaban en 30 a 60 minutos ahora tardan hasta ocho horas, generando pérdidas y afectando compromisos logísticos
  • Déficit de choferes: El pago “en efectivo y bueno”, como relatan transportistas, ha provocado que conductores renuncien a empresas formales para sumarse al contrabando
  • Impunidad y ciclos repetitivos: Aunque se han realizado operativos federales que frenan momentáneamente la actividad, los empresarios aseguran que el tráfico “renace” a los pocos días

El alcalde descarta el problema; empresarios lo contradicen

En medio de la presión, el alcalde morenista de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, rechazó que en el municipio exista esta práctica ilícita.

El alcalde morenista de Piedras
El alcalde morenista de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, rechazó que en el municipio exista esta práctica ilícita. (Captura de pantalla/Youtube)

“A mí no me ha buscado ningún empresario transportista”, aseguró el alcalde, aunque reconoció que sí se ha reunido con los trabajadores para ordenar las filas en el puente.

Usuarios locales, no obstante, señalan que personal de Tránsito municipal acomoda diariamente a los tráileres con y sin caja rumbo al cruce, mientras que transportistas insisten en que el fenómeno si ocurre y en escalas crecientes.

Finalmente, los empresarios urgieron a establecer operativos permanentes, mayor vigilancia en los tanques adicionales y protocolos reforzados en el Puente Internacional II.

