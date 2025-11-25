Pensión del Bienestar 2025: ¿Qué beneficiarios reciben hoy 25 de noviembre 6 mil 200 pesos?

Continúa la dispersión del último pago del año para adultos mayores, además de personas con discapacidad y madres trabajadoras

La Pensión del Bienestar avanza hacia la recta final de su dispersión correspondiente al bimestre noviembre-diciembre 2025, y hoy 25 de noviembre miles de personas beneficiarias están programadas para recibir su apoyo económico.

El depósito forma parte del calendario oficial establecido por la Secretaría de Bienestar, que inició el 3 de noviembre y concluirá el día 27. Si aún no sabes si te corresponde el depósito este martes, aquí te detallamos qué beneficiarios cobran hoy y cuáles montos recibirán según su programa.

¿Quiénes reciben hoy 25 de noviembre la Pensión del Bienestar?

De acuerdo con el calendario de pagos organizado por letra inicial del primer apellido, este martes 25 de noviembre corresponde la dispersión para los beneficiarios cuyo apellido comienza con la letra:

S

La Pensión del Bienestar entra en su fase final de pagos del bimestre noviembre-diciembre 2025; este 25 de noviembre miles de beneficiarios reciben su depósito según el calendario oficial de la Secretaría de Bienestar

Las personas adultas mayores inscritas en la Pensión Bienestar para 65 años o más, las mujeres beneficiarias del programa Mujeres Bienestar (60 a 64 años), las personas con discapacidad y las madres trabajadoras que cuenten con apellidos iniciados en S recibirán su apoyo directamente en su Tarjeta del Bienestar.

La Secretaría de Bienestar reiteró que los depósitos se realizan únicamente a través de la tarjeta, por lo que no es necesario acudir a módulos ni realizar trámites adicionales. Sin embargo, se han reportado largas filas en diversos Bancos del Bienestar debido a la alta demanda por el retiro de efectivo, especialmente en entidades como Ciudad Juárez, donde usuarios han reportado esperas superiores a cuatro horas.

Montos que reciben los beneficiarios en noviembre-diciembre 2025

Este último pago del año contempla los siguientes apoyos económicos:

Adultos Mayores

6 mil 200 pesos bimestrales, correspondientes al programa universal para personas de 65 años y más.

Mujeres Bienestar (60 a 64 años)

3 mil pesos por bimestre.

Personas con Discapacidad

3 mil 200 pesos bimestrales.

Madres Solteras y Trabajadoras

Mil 650 pesos o

3 mil 720 pesos, según las características del apoyo que reciben.

Todos estos montos se depositan en una sola exhibición durante el periodo establecido, sin retrasos ni cambios extraordinarios para esta fase del calendario.

Recta final del calendario: del 24 al 27 de noviembre

El pago de hoy forma parte de los últimos días de dispersión de noviembre. Estas son las letras que aún están programadas:

24 de noviembre : Letra R

25 de noviembre : Letra S

26 de noviembre : Letras T, U y V

27 de noviembre: Letras W, X, Y y Z

La Secretaría de Bienestar invita a la población a revisar su saldo desde la app del Banco del Bienestar o en cajeros automáticos para evitar aglomeraciones.