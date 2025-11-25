México

Megabloqueo hoy 24 de noviembre: qué carreteras ya fueron liberadas y cuáles siguen cerradas

Los representantes de la ANTAC rechazaron la supuesta invitación al diálogo que realizó la Segob, por lo que mantienen algunas vialidades cerradas

Este lunes 24 de noviembre
Este lunes 24 de noviembre se realizan bloqueos de vialidades en distintos puntos de circulación en la República Mexicana. (CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)

Este lunes 24 de noviembre la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) realizó una serie de bloqueos en diferentes puntos carreteros importantes del país, luego de más de 10 horas de cierres a las vialidades, manifestantes empezaron a liberar las carreteras.

De acuerdo con la agencia Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), en algunos puntos carreteros empezaron a retirarse los transportistas que bloquearon accesos y carreteras. Por lo que pidió a la población considerar estos ajustes viales.

La CAPUFE reportó cierres intermitentes en diversas autopistas del país el 24 de noviembre como resultado de movilizaciones encabezadas por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Movimiento Agrícola Campesino (MAC)y el Frente Nacional para el Rescate del Campo. Cabe recordar que los bloqueos iniciaron en algunos puntos alrededor de las 08:00 horas.

Transportistas empezaron a liberar vialidades
Transportistas empezaron a liberar vialidades (CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)

¿Qué autopistas ya fueron liberadas por los transportistas?

Una de las primeras vialidades que fueron liberadas se trató de la México - Puebla, tras el apoyo de vecinos del municipio de Los Reyes, los manifestantes transportistas se retiraron alrededor de las 17:00 horas y permitieron el paso con dirección a la Ciudad de México

A la par, a las 18:00 horas liberaron la Autopista Ciudad Mendoza - Córdoba, km 295, dirección Cd. Mendoza, los manifestantes que bloquearon por varias horas se retiraron.

Autopistas que ya fueron liberadas:

  • México - Puebla KM 19 +500.
  • Ciudad Mendoza - Córdoba KM 295.
  • México - Querétaro, Plaza de Cobro Palmillas.
  • Autopista Cuernavaca - Acapulco, Plaza de Cobro Palo Blanco.
  • Carretera Querétaro - San Luis potos km 087+300.
  • Autopista México - Querétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán.
  • vía José López Portillo en el Edomex.
  • Carretera Guamúchil - Guasave, Puente Sinaloa.
  • Carretera federal Texcoco-Lechería
  • Carretera México-Toluca
  • Circuito Exterior Mexiquense

¿Qué vialidades siguen con bloqueos de transportistas?

Agricultores invocan a un Paro
Agricultores invocan a un Paro Nacional. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Pese a que en algunos puntos los manifestantes ya empezaron a retirarse de la zona en donde se manifestaron, de acuerdo con el seguimiento de la Guardia Nacional, en algunos puntos siguen las afectaciones.

  • Jalisco cierre total carretera Acatlán de Juárez- Colima KM 087+000.
  • Guanajuato, carretera Irapuato - Zapotlanejo km 077+100.
  • Carretera Querétaro - León KM 123+000.
  • Caseta de cobro Ecuandureo del km 360+040 de la carretera Maravatío-Zapotlanejo.
  • Carretera Jiquilpan - Morelia km 175+200

Transportistas y agricultores rechazan mesa de diálogo con Segob

El rechazo de transportistas y agroproductores a la convocatoria de la Secretaría de Gobernación (Segob) para una mesa de trabajo ha marcado un nuevo episodio de tensión en torno a los bloqueos y manifestaciones previstos para el 24 de noviembre. La negativa de los principales dirigentes de estos sectores se fundamenta en la percepción de que la invitación oficial llegó con escaso margen de tiempo y careció de la formalidad necesaria, lo que, según sus declaraciones, imposibilita cualquier intento de diálogo previo a las protestas.

La Segob había reiterado el sábado 23 de noviembre su disposición a entablar un diálogo directo con los representantes de los transportistas y productores, en un esfuerzo por evitar las afectaciones que podrían derivarse de los bloqueos anunciados. En su comunicado oficial, la dependencia federal instó a las organizaciones convocantes a privilegiar el entendimiento y la interlocución institucional, subrayando la importancia de construir soluciones que no perjudiquen a terceros.

A pesar de estos llamados, los líderes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) descartaron su participación en el encuentro oficial.

