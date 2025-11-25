Atole de maicena sabor fresa: prepara esta bebida caliente fácil y rápido

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Originario de las culturas prehispánicas de Mesoamérica, el atole ocupa un lugar fundamental en la gastronomía mexicana.

Elaborado tradicionalmente a partir de maíz nixtamalizado, agua y endulzantes naturales como la miel de maguey o el piloncillo, este brebaje ha acompañado rituales, celebraciones y la vida cotidiana de distintas comunidades durante siglos.

Su versatilidad lo ha llevado a adoptar diferentes ingredientes en cada región del país, fusionándose con sabores locales y adquiriendo matices únicos de acuerdo con las tradiciones de cada zona.

Tras la llegada de los españoles, el atole incorporó nuevos elementos como la leche, el azúcar refinado, el chocolate y diversas frutas, ampliando su repertorio de variantes dulces y saladas. Actualmente, el atole forma parte de desayunos, cenas y festividades, y mantiene su relevancia como bebida reconfortante y símbolo de la identidad culinaria mexicana.

Cómo hacer atole de fresa

Ingredientes

1 litro de leche

250 g de fresas frescas lavadas y sin hojas

100 g de azúcar (puedes ajustar al gusto)

50 g de maicena (fécula de maíz)

1 taza de agua

1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)

Preparación

Licua las fresas junto con media taza de agua hasta obtener un puré fino. Pasa el puré por un colador para eliminar semillas y residuos. En una olla grande, calienta la leche a fuego medio. Disuelve la maicena en la media taza de agua restante, asegurando que no queden grumos. Cuando la leche esté caliente, agrega el puré de fresa y mezcla con una cuchara de madera. Añade la maicena disuelta en agua y el azúcar. Remueve continuamente para que no se pegue al fondo. Cocina a fuego medio hasta que la mezcla espese al gusto, sin dejar de mezclar. Añade la vainilla y mezcla bien. Sirve caliente.

El atole de fresa casero se disfruta mejor recién hecho. Si prefieres una textura más fina, puedes volver a colarlo antes de servir.

Tips para hacer atole casero

Utliza leche entera para darle mayor cremosidad, o bien opta por bebidas vegetales si prefieres una versión más ligera.

Disuelve la fécula de maíz en agua fría antes de añadirla a la mezcla caliente, para evitar grumos.

Mezcla constantemente mientras se cocina para lograr una textura uniforme.

Añade las frutas licuadas a la leche y cuélalas si prefieres una bebida más lisa.

Ajusta el nivel de azúcar según tu preferencia, y prueba con distintos endulzantes naturales.

Incorpora especias como canela o vainilla para aportar aroma y profundidad al sabor.

El atole espesa al enfriarse, así que calcula la densidad deseada cuando aún está caliente.

Si queda demasiado espeso, agrega un poco de leche o agua caliente y mezcla bien antes de servir.