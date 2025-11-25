Atole de maicena sabor fresa: prepara esta bebida caliente fácil y rápido

Originario de las culturas prehispánicas de Mesoamérica, el atole ocupa un lugar fundamental en la gastronomía mexicana.
Elaborado tradicionalmente a partir de maíz nixtamalizado, agua y endulzantes naturales como la miel de maguey o el piloncillo, este brebaje ha acompañado rituales, celebraciones y la vida cotidiana de distintas comunidades durante siglos.
Su versatilidad lo ha llevado a adoptar diferentes ingredientes en cada región del país, fusionándose con sabores locales y adquiriendo matices únicos de acuerdo con las tradiciones de cada zona.
Tras la llegada de los españoles, el atole incorporó nuevos elementos como la leche, el azúcar refinado, el chocolate y diversas frutas, ampliando su repertorio de variantes dulces y saladas. Actualmente, el atole forma parte de desayunos, cenas y festividades, y mantiene su relevancia como bebida reconfortante y símbolo de la identidad culinaria mexicana.
Cómo hacer atole de fresa
Ingredientes
- 1 litro de leche
- 250 g de fresas frescas lavadas y sin hojas
- 100 g de azúcar (puedes ajustar al gusto)
- 50 g de maicena (fécula de maíz)
- 1 taza de agua
- 1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)
Preparación
- Licua las fresas junto con media taza de agua hasta obtener un puré fino.
- Pasa el puré por un colador para eliminar semillas y residuos.
- En una olla grande, calienta la leche a fuego medio.
- Disuelve la maicena en la media taza de agua restante, asegurando que no queden grumos.
- Cuando la leche esté caliente, agrega el puré de fresa y mezcla con una cuchara de madera.
- Añade la maicena disuelta en agua y el azúcar. Remueve continuamente para que no se pegue al fondo.
- Cocina a fuego medio hasta que la mezcla espese al gusto, sin dejar de mezclar.
- Añade la vainilla y mezcla bien.
- Sirve caliente.
El atole de fresa casero se disfruta mejor recién hecho. Si prefieres una textura más fina, puedes volver a colarlo antes de servir.
Tips para hacer atole casero
- Utliza leche entera para darle mayor cremosidad, o bien opta por bebidas vegetales si prefieres una versión más ligera.
- Disuelve la fécula de maíz en agua fría antes de añadirla a la mezcla caliente, para evitar grumos.
- Mezcla constantemente mientras se cocina para lograr una textura uniforme.
- Añade las frutas licuadas a la leche y cuélalas si prefieres una bebida más lisa.
- Ajusta el nivel de azúcar según tu preferencia, y prueba con distintos endulzantes naturales.
- Incorpora especias como canela o vainilla para aportar aroma y profundidad al sabor.
- El atole espesa al enfriarse, así que calcula la densidad deseada cuando aún está caliente.
- Si queda demasiado espeso, agrega un poco de leche o agua caliente y mezcla bien antes de servir.