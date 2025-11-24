Raúl Rocha reconoce que escándalo de Miss Universo afecta a Fátima Bosch: “No está bien, me duele”

Raúl Rocha Cantú admitió que la polémica afectó a Fátima Bosch. (Infobae México / Jesús Avilés)

Raúl Rocha Cantú, presidente de la Organización Miss Universo (MUO, por sus siglas en inglés), se defendió de las acusaciones de supuesto amaño y conflicto de intereses surgidas en su contra, luego de la coronación de la mexicana Fátima Bosch el pasado 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia.

En entrevista con la periodista Adela Micha, el empresario mexicano, socio mayoritario de la marca MUO, negó haber presionado a jueces para que votaran por Fátima Bosch, como lo denunció el pianista franco-libanés Omar Harfouch, quien dimitió al cargo antes de la eliminatoria final, alegando fraude en el proceso de selección.

Asimismo, el empresario rechazó mantener una alianza comercial con Bernardo Bosch Hernández, padre de la modelo y directivo en Pemex, señalado en una investigación periodística por participar en la asignación de un contrato de Petróleos Mexicanos (Pemex) a la empresa Soluciones Gasíferas del Sur, parte del conglomerado de Rocha Cantú, Legacy Holding, con un valor de 745 millones de pesos.

Luego de ser coronada como Miss Universo 2025, el público en Tailandia lanzó abucheos a Fátima Bosch. (TikTok: powerhousevzla)

Fátima Bosch no está bien, asegura Rocha Cantú

Raúl Rocha Cantú subrayó que Fátima Bosch no solo lidia con la presión de que su coronación haya sido puesta en duda por Harfouch. Recordó que la tabasqueña ha estado bajo mucha presión desde su desencuentro con Nawat Itsaragrisil previo al certamen final.

Al ser cuestionado por Micha, el empresario confesó que Bosch no estaba bien: “Es una niña... Me duele, la verdad, porque apenas va empezando. Pero no hay cosa que, en este año que inicia, haga un extraordinario reinado”, indicó el empresario.

Sobre el futuro de su relación con Nawat Itsaragrisil —quien llamó “tonta” a Fátima Bosch— en la organización, aclaró que sigue repudiando sus acciones; sin embargo, decidió dejar a un lado sus diferencias en beneficio del certamen.

“Llegué y le dije: ‘Lo que tú hiciste lo condeno, lo reprocho y nada va a cambiar eso. Lo hacemos a un lado. Al frente tenemos el sueño de ciento veintidós participantes de ciento veintidós países que vienen de todo el mundo, sus familias, seguidores y demás’”, indicó.

Rocha se mostró molesto con el título del programa y afirmó: “Miss Universe en la mira, pues no, ¿por qué?” (La Saga / YouTube)

No descarta vender su participación en MUO

Respecto a versiones periodísticas que sostienen que la compra de los derechos de marca que hizo en enero de 2024 a JKN Global Group Public Company Limited está siendo evaluada por autoridades tailandesas por presunto fraude a acreedores, Raúl Rocha Cantú aseguró que es falso.

Admitió que la empresa de Anne JKN sí enfrenta un proceso legal en Tailandia, pero que la transacción con su empresa está fuera de las investigaciones.

A pesar de ello, expresó que no descarta vender su participación en MUO ante las constantes polémicas que han surgido durante su gestión: “Me tiene muy harto todo el cuenteo. Yo no me presto a ese tipo de cosas”.

Finalmente, explicó los motivos de las renuncias de otros dos miembros del jurado: Claude Makélélé y la princesa Camilla di Borbone delle Due Sicilie. En el caso del exfutbolista, Rocha Cantú dijo que le ha pedido publicar una nueva carta donde profundice en los motivos de su dimisión. En el caso de la princesa Camilla, reveló que tomó la decisión de cancelar su participación debido a que “los requerimientos de la realeza para poder asistir a Tailandia eran tremendamente excesivos”.

El músico, quien renunció al jurado del certamen, ha pedido públicamente a la Fátima Bosch renunciar a la corona. (@omarharfouch, @raulrocha777, @fatimaboschfdz, Instagram)

Omar Harfouch acusó a Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, de mentir al afirmar que quedó fuera del jurado por decisión de la organización. (@omarharfouch, Instagram)

Rocha Cantú bromeó con Micha al final de su entrevista. El empresario, quien indicó que la licitación con Pemex concluyó a finales de 2023, expresó que esperaba que la entrevista permitiera que la empresa del Estado terminara de pagar por los servicios que brindó su corporación, Soluciones Gasíferas del Sur.