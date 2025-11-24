Pepe Aguilar se burla de quienes aseguran que Ángela usa esponjas y hace playback

(Foto Instagram: @angela_aguilar_)

La gira “Libre Corazón Tour 2025” de Ángela Aguilar sigue su curso en Estados Unidos, y lejos de extraerla del debate, la mantiene en el centro de la conversación.

El pasado 21 de noviembre, la cantante se presentó en El Paso, Texas, en un ambiente marcado por la presencia —y la defensa— de su padre, Pepe Aguilar, quien durante una transmisión en vivo no desaprovechó la oportunidad de arremeter contra aquellos que critican a la menor de sus hijos.

Por primera vez, Pepe Aguilar asistió solamente como público a un show de Ángela, y desde el palco de consolas y tras bambalinas transmitió a sus seguidores parte de la experiencia.

Lo hizo con humor y sin esquivar los temas más polémicos. En medio de la función, mientras Ángela cantaba, Pepe bromeó con los rumores sobre el uso de “esponjas”. En el video se le oye decir: “A ver, vamos a ver”, y acto seguido le hizo un zoom a su cámara, enfocando el cuerpo de su hija, seguido de risas y otro comentario: “no pues sí, pinches esponjas eh”.

Pepe Aguilar se burla de quienes aseguran que su hija Ángela Aguilar usa esponjas y hace playback. (TikTok: chismaaa)

Segundos después, su hija, quien se encontraba interpretando una canción ranchera, hizo algunas notas altas, a lo que su padre comentó: “No canta la güey, es playback. ¿Qué tal? Es puro pinche playback", dijo y comenzó a reírse mientras de fondo la gente le aplaudía a Ángela.

Pero la defensa por la menor de la dinastía Aguilar no terminó ahí: más adelante, Pepe lanzó un mensaje contra quienes critican a su hija y lanzan “hate” especialmente desde el anonimato: “Ojalá pronto los mexicanos, especialmente las mexicanas, dejen de fregarse entre sí. Todos estamos en el mismo barco. Está bien loco que las chavas se acaben a las chavas… los hombres no somos tan argüenderos como las mujeres. Y está bien loco que México sea el país que más se acaba estadísticamente a sus compatriotas", dijo.

Al final del show, Ángela fue a saludar a su papá, quien seguía transmitiendo el en vivo y, entre risas y complicidad, ambos bromearon sobre “ganarse el pan con el sudor de la garganta y de la frente”.

El cantante hizo una mención especial para las mujeres mexicanas IG: @pepeaguilar_oficial

Internautas reaccionan

Los rumores sobre el supuesto uso de “esponjas” o relleno iniciaron después de que se confirmara la relación entre Ángela y Christian Nodal. Internautas han compartido imágenes y videos de diferentes presentaciones, señalando cambios en la silueta de la cantante y sugiriendo que utilizaba padding para volumizar sus atuendos.

A la par, otros clips viralizaban la idea de que Ángela hacía playback o bien que sólo gritaba en sus shows.

Por ello, el video del en vivo circuló con rapidez y levantó olas encontradas: desde quienes vieron en Pepe un “papá de hierro” y ejemplo por defender a su hija, hasta quienes leyeron incomodidad, sarcasmo o desesperación detrás del humor.

“Pepe se ríe por no llorar”, “eso no es cantar eso es gritar”, “llena más este wey”, “la dinastía de los memes” y “ESPONGELA JAJAJAJA” resumen una conversación polarizada. Incluso hubo quien cuestionó que la defensa fuera necesaria —“sonó muy turbio su comentario”, “no tiene que aclarar que no trae las esponjas”— mientras otros celebraron el orgullo y la fortaleza de la familia familiar (“la mejor y qué orgullo tener un papá como Pepe”; “muy bendecida es”).

Se burlan de sus propias funas y monetizan las críticas

(IG: @pepeaguilar_oficial)

El fenómeno mediático que rodea a Ángela Aguilar, Christian Nodal y la familia Aguilar atraviesa una nueva etapa: lejos de esquivar las polémicas y funas digitales, la pareja y su entorno parecen haber virado su estrategia y encontraron en la ironía y el ‘autotroleo’ una vía para apropiarse del debate... y capitalizarlo.

La semana pasada, por ejemplo, Pepe Aguilar apareció como público en el concierto de su hija y presumió en redes haberse quedado con toda la merch oficial, en especial la gorra bordada con la palabra “Amor”, una frase que se volvió meme tras la viral boda civil de Ángela y Nodal, cuando el cantante irrumpió en cámara y gritó el ya icónico “¡amor!” en los Premios Juventud de 2024. Nodal también publicó una selfie con la misma gorra.

(Captura de pantalla)

La reacción fue evidente: los Aguilar y Nodal entendieron que donde hay polémica hay negocio, y han comenzado a vender y difundir artículos inspirados en los mismos memes y frases virales que antes alimentaban el hate.

El giro no solo es comercial. Tanto Pepe como Ángela han cambiado el tono: ahora, en medio de la gira y los rumores, optan por bromear sobre la baja venta de boletos ara su tour o sus “funas”, lo que ha comenzado a llamar de nuevo la atención del público.