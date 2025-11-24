Patricio Borghetti abandona Venga la Alegría: éstas fueron las ‘agridulces’ razones que dio

(VLA)

La mañana del 24 de noviembre, Pato Borghetti sorprendió a la audiencia de Venga la Alegría al informar en vivo sobre su decisión de abandonar el matutino de TV Azteca.

La noticia tomó por sorpresa tanto a sus compañeros del foro como a los televidentes, ya que el conductor argentino era uno de los rostros emblemáticos de la emisión con casi una década en pantalla.

Así dio el anuncio en vivo

Al referirse a su salida, Borghetti compartió: “(Aprovecho) el programa para hacer un anuncio a ustedes y a ustedes en casa también. Es un día difícil para mí, agridulce. No quiero que sea triste porque se viene un cambio importante”, enfatizó durante la transmisión.

El presentador remarcó la dificultad del momento y la importancia de lo vivido en el programa, dirigiéndose tanto a sus compañeros como a la audiencia.

(Instagram: @vengalaalegria)

¿Cuándo será su último día en VLA?

Durante la emisión, Pato Borghetti explicó ante cámaras que la decisión obedecía a motivos personales relacionados con nuevos proyectos profesionales para el año próximo.

Frente a sus colegas de Venga la Alegría, expresó:

“El día 19 de diciembre será mi último programa en Venga la Alegría, por lo menos de esta etapa, y quería contárselos porque es una decisión complicada, pero hay otros proyectos que quiero perseguir el año que entra, algo que vengo anhelando hace mucho tiempo y que no me permite, no me permitiría estar en Venga la Alegría todos los días con ustedes y con ustedes”.

Durante la transmisión, envió un mensaje especial de agradecimiento a Benjamín Salinas, así como a varias figuras de la producción y equipo de talento de TV Azteca.

En sus palabras, Borghetti agradeció por estos nueve años en el programa, señalando:

“He sido muy feliz aquí. He pasado tantas cosas, alegrías, tristezas, momentos difíciles, pero poder compartir con ustedes y con cada uno de los conductores que me tocó en estos nueve años, que han sido muchos que pasaron por aquí y de los cuales de todos aprendí mucho”.

¿Cuál será su próximo proyecto?

Aunque evitó precisar detalles sobre los nuevos proyectos que emprenderá, Borghetti adelantó que continuará dentro de TV Azteca y que existen planes de desarrollo para el próximo año dentro de la misma casa televisiva.

“No les puedo, obviamente, adelantar nada, pero ya con el tiempo se los compartiré”, enfatizó el conductor, dejando abierta la expectativa entre los seguidores de la cadena y el público que lo ha acompañado en la pantalla matutina.

Antecedentes recientes de salud y trayectoria

A principios de septiembre, Pato Borghetti fue noticia al ser hospitalizado, hecho que dio a conocer en redes sociales y fue abordado durante el programa.

El conductor publicó una fotografía recostado en una cama de hospital junto al mensaje: “Parada obligatoria pero aquí seguimos”.

Ricardo Casares le da fuerte golpe a Patricio Borghetti en ‘Venga La Alegría’ y casi lo tira

La situación generó que otros presentadores del matutino enviaran mensajes públicos de solidaridad, como ocurrió cuando Ricardo Cásares mencionó en directo:

“Un amigo nuestro muy querido, que usted lo sabe, tuvo que hacer una parada en el hospital, pero sabemos que vas a estar bien. Te amamos, Pato, te queremos y te mandamos mucho ánimo. ¡Ánimo, Borghetti!”.

Durante el proceso de recuperación, Borghetti mostró estabilidad y agradeció el apoyo de su esposa, Odalys Ramírez, y de sus seguidores, aunque nunca se precisaron los motivos médicos de su hospitalización.