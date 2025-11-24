Gobierno de México y Semar aún esperan dictamen de EEUU del choque del Buque Escuela Cuauhtémoc

La embarcación arribó al Puerto de Veracruz este domingo 23 de noviembre | Semar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que ni su administración, ni la Secretaría de Marina (Semar) han recibido el dictamen por parte de autoridades de Estados Unidos, el cual evalúa las causas por las cuales el Buque Escuela Cuauhtémoc perdió el control y chocó contra el Puente de Brooklyn, en Nueva York, el pasado 17 de mayo de 2025.

Sobre esa línea, la mandataria mexicana destacó que la embarcación será modificada para inscribir el nombre de las y los cadetes navales que fueron víctimas de este accidente en su paso por la Unión Americana:

“Recuerden que el peritaje se está haciendo en Estados Unidos. Tendrán que dar la información a los jóvenes marinos que están estudiando. (A los) cadetes navales, nuestro reconocimiento, nuestro cariño. La descripción que hizo el capitán de navío fue extraordinaria de cómo fue que ellos vivieron el terrible accidente. Nuestro reconocimiento a las familias de los dos jóvenes fallecidos. Van a estar sus nombres en el (Buque) Cuauhtémoc”, añadió.

