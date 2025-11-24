México

Cuál es la vitamina más eficaz para tratar de revertir los dolorosos síntomas del hígado graso

Este padecimiento en etapas tempranas no presenta síntomas notorios. Sin embargo, algunas personas manifiestan dolor y otras molestias que motivan la búsqueda de atención médica

Guardar
Cuál es la vitamina más
Cuál es la vitamina más eficaz para tratar de revertir los dolorosos síntomas del hígado graso (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

La ciencia señala que ciertos hábitos y suplementos pueden incidir en la reducción de los síntomas del hígado graso, aunque la recomendación principal sigue siendo la adopción de un estilo de vida saludable.

La enfermedad de hígado graso representa un desafío creciente en la salud pública de diversos países. Este problema suele asociarse a la acumulación de grasa en las células del hígado y puede tener distintas causas: desde los factores alimentarios hasta el consumo de alcohol o medicamentos.

Por lo general, en etapas tempranas, no presenta síntomas notorios. Sin embargo, algunas personas manifiestan dolor y otras molestias que motivan la búsqueda de atención médica.

La pérdida de peso ayuda a revertir el hígado graso, pero existen otras opciones que complementan

De acuerdo con Medlineplus, la estrategia fundamental para tratar el hígado graso no alcohólico radica en la pérdida de peso y en la modificación de una dieta poco saludable. Bajar de peso puede reducir la cantidad de grasa acumulada, así como la inflamación y la fibrosis hepática.

Esta enfermedad puede progresar si
Esta enfermedad puede progresar si no se trata a tiempo. Foto: (iStock)

Cuando ciertos medicamentos influyen en el desarrollo del padecimiento, los médicos pueden recomendar ajustar las dosis o buscar otros compuestos alternativos bajo estricta supervisión.

En el caso del hígado graso vinculado al consumo de alcohol, el abandono total de las bebidas alcohólicas constituye el eje central del tratamiento. Existen opciones terapéuticas y programas de rehabilitación que ayudan a los pacientes a mantener la abstinencia y controlar otros factores de riesgo, junto con controles médicos regulares.

Por el momento, las autoridades sanitarias y asociaciones médicas coinciden en que no hay medicamentos aprobados específicamente para el tratamiento del hígado graso. Según Medlineplus, la investigación continúa en busca de alternativas eficaces, tanto en fármacos como en intervenciones nutricionales y cambios en el estilo de vida.

El papel de la vitamina E en el hígado graso

Entre los suplementos que más interés han despertado en la investigación médica se encuentra la vitamina E. Según la Mayo Clinic y la Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas (AASLD, por sus siglas en inglés), este antioxidante ha mostrado potencial para ayudar a proteger las células hepáticas frente a daños, reducir la inflamación y prevenir la acumulación de grasa en el hígado, especialmente en casos de esteatohepatitis no alcohólica (NASH).

El papel de la vitamina
El papel de la vitamina E en el hígado graso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras vitaminas, como las del complejo B y la vitamina C, suelen recomendarse para favorecer la salud general y el sistema inmunológico. No obstante, la vitamina E es la que cuenta con mayores avales científicos específicos para pacientes con hígado graso más avanzado.

Cómo usar la vitamina E para revertir los efectos del hígado graso

El uso de vitamina E y cualquier suplemento vitamínico debe darse siempre bajo vigilancia médica. Medlineplus y la Mayo Clinic advierten sobre los posibles efectos adversos de dosis elevadas, en especial con la vitamina A, cuya toxicidad puede ser peligrosa para el hígado.

El “dolor” no suele formar parte de los síntomas iniciales del hígado graso simple, por lo que su presencia requiere una valoración médica directa para descartar complicaciones o una progresión a estados más severos.

El abordaje actual del hígado graso sigue priorizando el acompañamiento profesional, la pérdida de peso y la modificación de hábitos como pilares principales.

Cómo usar la vitamina E
Cómo usar la vitamina E para revertir los efectos del hígado graso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia sugiere que la incorporación de vitamina E en determinados pacientes seleccionados podría potenciar los efectos del tratamiento integral, aunque los estudios siguen en curso y las recomendaciones varían según cada caso clínico.

Temas Relacionados

Hígado grasoVitaminasVitamina Emexico-noticiasSuplementos

Más Noticias

Marina detiene a cuatro presuntos traficantes y asegura 270 kilos de cocaína en el AICM, operaban red de droga hacia Tijuana

Las autoridades estimaron que lo asegurado representa una afectación económica de más de 92 millones de pesos para la delincuencia organizada

Marina detiene a cuatro presuntos

Conoce la fecha para asambleas y sorteos de Vivienda del Bienestar

La estrategia nacional de acceso a vivienda digna beneficiará a familias con ingresos bajos

Conoce la fecha para asambleas

Fiscalía de Guanajuato responde ante filtración de datos sensibles por parte de hackers internacionales

La institución estatal minimizó el robo de información y dio a conocer que ya se pusieron en marcha tareas y planes para resguardar la seguridad digital de sus espacios en la web

Fiscalía de Guanajuato responde ante

Patricio Borghetti abandona Venga la Alegría: éstas fueron las ‘agridulces’ razones que dio

El presentador tomo unos momentos del matutino de TV Azteca para explicar su situación

Patricio Borghetti abandona Venga la

Beca Gertrudis Bocanegra: cómo tramitarla y quiénes pueden recibir los 1900 pesos

La iniciativa estatal busca facilitar la movilidad y permanencia universitaria para miles de jóvenes, inspirando a nuevas generaciones con el legado de una heroína histórica

Beca Gertrudis Bocanegra: cómo tramitarla
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae en Michoacán “El Pelón”,

Cae en Michoacán “El Pelón”, presunto reclutador de sicarios, ligado al homicidio de Carlos Manzo

Marina detiene a cuatro presuntos traficantes y asegura 270 kilos de cocaína en el AICM, operaban red de droga hacia Tijuana

Fiscalía de Guanajuato responde ante filtración de datos sensibles por parte de hackers internacionales

Baby’O y ‘La Barbie’: cuando la fiesta se convirtió en el temor de Acapulco

Asesinato de Rodrigo Isidro: caen cuatro policías de Tabasco acusados en el crimen del joven universitario

ENTRETENIMIENTO

Patricio Borghetti abandona Venga la

Patricio Borghetti abandona Venga la Alegría: éstas fueron las ‘agridulces’ razones que dio

Adela Micha choca con Raúl Rocha Cantú por polémica en Miss Universo: “Esta edición está manchada”

Marimar Vega le reclama a TV Azteca cancelar el estreno de ‘Doctora Lucía 3’ por La Granja VIP: “Me dolería muchísimo”

J Balvin confirma gira en México para el 2026 tras su éxito en el Flow Fest: sedes, fechas y todo lo que debes saber

Ángela Aguilar se burla en vivo con tema de Rocío Dúrcal: “Se la dedico a mis haters”

DEPORTES

‘El Buki’ visita la cancha

‘El Buki’ visita la cancha de Boca Juniors y Riquelme lo recibe con la camiseta xeneize: “Usted es el ídolo de mi mamá”

Definidos días y horarios para los cuartos de final del Apertura 2025 en la Liga Mx

Mia Villalpando: la campeona de Tigres que llevó a México al podio sub 17

Brenda Sánchez gana la medalla de bronce y México rompe récord histórico de medallas en los Juegos Sordolímpicos

Alex Aguinaga ‘arremete’ contra Gilberto Mora y lo compara con Carlos Vela: " Es impresionante, es un descarado"