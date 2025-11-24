Cuál es la vitamina más eficaz para tratar de revertir los dolorosos síntomas del hígado graso (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

La ciencia señala que ciertos hábitos y suplementos pueden incidir en la reducción de los síntomas del hígado graso, aunque la recomendación principal sigue siendo la adopción de un estilo de vida saludable.

La enfermedad de hígado graso representa un desafío creciente en la salud pública de diversos países. Este problema suele asociarse a la acumulación de grasa en las células del hígado y puede tener distintas causas: desde los factores alimentarios hasta el consumo de alcohol o medicamentos.

Por lo general, en etapas tempranas, no presenta síntomas notorios. Sin embargo, algunas personas manifiestan dolor y otras molestias que motivan la búsqueda de atención médica.

La pérdida de peso ayuda a revertir el hígado graso, pero existen otras opciones que complementan

De acuerdo con Medlineplus, la estrategia fundamental para tratar el hígado graso no alcohólico radica en la pérdida de peso y en la modificación de una dieta poco saludable. Bajar de peso puede reducir la cantidad de grasa acumulada, así como la inflamación y la fibrosis hepática.

Esta enfermedad puede progresar si no se trata a tiempo. Foto: (iStock)

Cuando ciertos medicamentos influyen en el desarrollo del padecimiento, los médicos pueden recomendar ajustar las dosis o buscar otros compuestos alternativos bajo estricta supervisión.

En el caso del hígado graso vinculado al consumo de alcohol, el abandono total de las bebidas alcohólicas constituye el eje central del tratamiento. Existen opciones terapéuticas y programas de rehabilitación que ayudan a los pacientes a mantener la abstinencia y controlar otros factores de riesgo, junto con controles médicos regulares.

Por el momento, las autoridades sanitarias y asociaciones médicas coinciden en que no hay medicamentos aprobados específicamente para el tratamiento del hígado graso. Según Medlineplus, la investigación continúa en busca de alternativas eficaces, tanto en fármacos como en intervenciones nutricionales y cambios en el estilo de vida.

El papel de la vitamina E en el hígado graso

Entre los suplementos que más interés han despertado en la investigación médica se encuentra la vitamina E. Según la Mayo Clinic y la Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas (AASLD, por sus siglas en inglés), este antioxidante ha mostrado potencial para ayudar a proteger las células hepáticas frente a daños, reducir la inflamación y prevenir la acumulación de grasa en el hígado, especialmente en casos de esteatohepatitis no alcohólica (NASH).

El papel de la vitamina E en el hígado graso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras vitaminas, como las del complejo B y la vitamina C, suelen recomendarse para favorecer la salud general y el sistema inmunológico. No obstante, la vitamina E es la que cuenta con mayores avales científicos específicos para pacientes con hígado graso más avanzado.

Cómo usar la vitamina E para revertir los efectos del hígado graso

El uso de vitamina E y cualquier suplemento vitamínico debe darse siempre bajo vigilancia médica. Medlineplus y la Mayo Clinic advierten sobre los posibles efectos adversos de dosis elevadas, en especial con la vitamina A, cuya toxicidad puede ser peligrosa para el hígado.

El “dolor” no suele formar parte de los síntomas iniciales del hígado graso simple, por lo que su presencia requiere una valoración médica directa para descartar complicaciones o una progresión a estados más severos.

El abordaje actual del hígado graso sigue priorizando el acompañamiento profesional, la pérdida de peso y la modificación de hábitos como pilares principales.

Cómo usar la vitamina E para revertir los efectos del hígado graso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia sugiere que la incorporación de vitamina E en determinados pacientes seleccionados podría potenciar los efectos del tratamiento integral, aunque los estudios siguen en curso y las recomendaciones varían según cada caso clínico.