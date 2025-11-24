Claudia Sheinbaum sostuvo encuentro con Salma Hayek en Veracruz: “Mujeres mexicanas”

Claudia Sheinbaum y Salma Hayek protagonizan un encuentro en Veracruz que destaca el reconocimiento a la labor de la actriz en favor de los migrantes mexicanos (IG)

La difusión de una imagen en la que aparecen Claudia Sheinbaum y Salma Hayek ha generado interés en redes sociales, al reflejar el reconocimiento de la presidenta mexicana hacia la labor de la actriz en favor de los migrantes.

La fotografía, publicada este domingo en la cuenta de Instagram de la mandataria, fue acompañada por el mensaje: “Mujeres mexicanas”, y se enmarca en la visita oficial de Sheinbaum a Veracruz, donde encabezó la inauguración del Museo Casa Benito Juárez.

Durante su estancia en el estado, la presidenta participó en la apertura de este recinto histórico, ubicado en Manuel Gutiérrez Zamora número 415, que fue habitado por Benito Juárez y su gabinete entre 1858 y 1859, en un periodo en que la Ciudad de México permanecía bajo control conservador.

Según el comunicado oficial de la Dirección General de la Conservaduría de Palacio Nacional y Patrimonio Cultural, Sheinbaum afirmó: “Este inmueble resguarda el legado de la reforma liberal y la memoria de quienes defendieron el Estado laico”.

Salma Hayek recibe el reconocimiento de la presidenta por su campaña en Estados Unidos que visibiliza la contribución de los migrantes mexicanos a la economía estadounidense (IG)

La restauración y reapertura del sitio, edificado a finales del siglo XVIII y catalogado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), responde a la instrucción presidencial de rescatar espacios que consolidan la memoria histórica y promueven los valores cívicos entre las nuevas generaciones.

La presencia de Salma Hayek en Veracruz y su encuentro con la presidenta adquieren relevancia por el reconocimiento que Sheinbaum ha expresado en diversas ocasiones hacia la actriz, especialmente por la campaña que Hayek impulsa en Estados Unidos en apoyo a los migrantes mexicanos.

Desde julio, la mandataria ha subrayado el papel de la veracruzana en visibilizar la contribución económica y social de los connacionales en el país vecino, así como el mensaje que ha difundido sobre la importancia de valorar a quienes emigran por necesidad.

La presidenta Sheinbaum inaugura el Museo Casa Benito Juárez en Veracruz, resaltando la importancia de preservar la memoria histórica y los valores cívicos

En palabras de la presidenta: “Ha habido varios artistas que han estado subiendo (campañas en favor de los migrantes), uno de ellos que me gustó mucho fue el de Salma Hayek, la verdad mi reconocimiento, y muchos otros que han estado hablando de cómo quien se fue a vivir a Estados Unidos, primero, lo hizo por necesidad, y segundo, contribuye de una manera muy importante para la economía de Estados Unidos”.

Por su parte, Hayek ha enfatizado que los migrantes mexicanos pagan impuestos en Estados Unidos y ha reconocido el trabajo de los empresarios latinos, quienes con sus negocios aportan al crecimiento económico de ese país. La presidenta también ha extendido su reconocimiento a otros actores como Demián Bichir y Diego Luna, así como al cineasta Guillermo del Toro, por su cercanía con los mexicanos que residen en el extranjero.