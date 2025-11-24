Beca Gertrudis Bocanegra: cómo tramitarla y quiénes pueden recibir los 1900 pesos

Los jóvenes podrán acceder a este nuevo programa social. (Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez)

El Gobierno de México ha puesto en marcha la Beca Gertrudis Bocanegra, un programa de apoyo económico bimestral de $1.900 dirigido a estudiantes de nivel superior en Michoacán.

Este beneficio está destinado a cubrir los gastos de transporte público de 98.569 jóvenes que cursan estudios en 121 escuelas del estado. Las asambleas informativas serán la plataforma que el Gobierno del estado utilizará para dar a conocer los detalles del programa que comenzará este 24 de noviembre, en el marco de una inversión social que supera los 769 millones de pesos por parte de las autoridades locales y federales.

Un apoyo para erradicar la deserción estudiantil

La Beca Gertrudis Bocanegra forma parte de las acciones impulsadas para fortalecer la educación y reducir las desigualdades en Michoacán. El objetivo principal es asegurar que el costo del transporte no represente un obstáculo para que los estudiantes continúen su formación profesional, facilitando así el acceso y la permanencia en la educación superior.

Este apoyo se enmarca dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral que contempla 100 acciones orientadas a garantizar la seguridad y el acceso a derechos fundamentales. El plan abarca áreas como:

Desarrollo económico

Infraestructura carretera

Agua potable

Riego

Saneamiento

Programas sociales

Educación

Salud

Vivienda

Cultura

Además, presta especial atención a la inclusión de mujeres, jóvenes y personas indígenas, con el propósito de atender a los grupos prioritarios de la entidad para que el abandono de las aulas pueda minimizarse por motivos económicos, principalmente.

Requisitos para obtener la beca

La Secretaría de Educación Pública (SEP) lanzó la Beca Gertrudis Bocanegra, un apoyo económico destinado a estudiantes universitarios del estado de Michoacán. El programa se enmarca en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, y busca fortalecer la educación, la equidad y las oportunidades para la juventud. El titular de la SEP, Mario Delgado, subrayó el impacto de la beca para reducir la deserción escolar en el nivel superior, enfocada especialmente en quienes enfrentan dificultades económicas.

La beca está dirigida a jóvenes residentes en Michoacán que estén inscritos en instituciones de educación superior y que acrediten necesidad económica, con énfasis en quienes tienen dificultades para cubrir gastos de transporte. Los aspirantes deben registrarse en el Sistema de Becas del Bienestar.

El objetivo central de la Beca Gertrudis Bocanegra es asegurar la permanencia de los jóvenes en las universidades, ayudándoles con los costos de transporte público y traslados diarios. Además de aliviar la carga económica, la beca integra una estrategia impulsada por la SEP para promover el desarrollo social en Michoacán a través de la inclusión educativa.

Listado de requisitos para la Beca Gertrudis Bocanegra:

Residencia en Michoacán.

Estar inscrito en una institución de educación superior.

Comprobar necesidad económica, en especial para gastos de transporte.

Registro en el Sistema de Becas del Bienestar.

No recibir apoyos equivalentes de otros programas.

¿Quién es Gertrudis Bocanegra?

El nombre de la beca rinde homenaje a Gertrudis Bocanegra Lazo Mendoza, heroína michoacana de la Independencia de México. Nacida en Pátzcuaro en 1765, Bocanegra organizó redes de mensajería y apoyo a los insurgentes encabezados por Miguel Hidalgo. Tras ser capturada por el ejército realista, fue fusilada por negarse a delatar a sus compañeros, convirtiéndose en un símbolo de valentía y resistencia.

La Beca Gertrudis Bocanegra es un programa público, ajeno a cualquier partido político, y su uso está restringido exclusivamente al desarrollo social.

La elección de Gertrudis Bocanegra como referente para este programa resalta la importancia de la valentía y la participación de las mujeres en la historia de México, proyectando su legado como inspiración para las nuevas generaciones.