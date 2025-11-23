México

Tachan de ‘hipócrita’ a Miss Venezuela por darle ‘me gusta’ a videos de odio contra Fátima Bosch y hablar bien de ella

Pese a que Stephany Abasali manifestó estar contenta con el triunfo de la mexicana, los señalamientos en redes han opacado el momento

Guardar
Tachan de ‘hipócrita’ a Miss
Tachan de ‘hipócrita’ a Miss Venezuela por darle ‘me gusta’ a videos de odio contra Fátima Bosch y hablar bien de ella. (Reuters)

La reciente victoria de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 desató un debate en redes sociales, luego de que la representante de Venezuela, Stephany Abasali, recibiera acusaciones de hipocresía por dar “me gusta” a videos críticos hacia la mexicana pero expresar públicamente su apoyo.

La controversia surgió tras la difusión de capturas vinculadas a la presunta cuenta de Miss Venezuela, donde se observaron reacciones positivas a contenidos que demeritaban el triunfo de la nueva reina universal.

Polémica por los “me gusta” en TikTok de Stephany Abasali

La decisión del jurado de Miss Universo 2025, celebrado el fin de semana del 22 de noviembre, otorgó a Fátima Bosch la cuarta corona para México, superando a las representantes de Tailandia y Venezuela.

Aunque Stephany Abasali expresó en varias entrevistas su alegría por el resultado, se detectó que desde su perfil personal comenzó a manifestar aprobación en videos de TikTok donde usuarios cuestionaban el mérito de la ganadora mexicana. Esta acción generó reclamos inmediatos y calificativos como “hipócrita”, al contraponerse con las declaraciones previas de la venezolana.

Pese a que Stephany Abasali manifestó estar contenta con el triunfo de la mexicana, los señalamientos en redes han opacado el momento. Crédito: TikTok/@dy22057

Miss Venezuela fue la primera en abrazar a la mexicana tras su coronación, afirmando que “sabía que serías la ganadora, que lo habías hecho muy bien, que estaba muy contenta”, según citó el canal de televisión Telemundo. No obstante, la secuencia de reacciones en redes sociales abrió un debate sobre la coherencia entre lo dicho en público y lo evidenciado en plataformas digitales.

En medio de la polémica, Miss Venezuela habla bien de Fátima Bosch

Previo al desenlace del certamen, ambas finalistas habrían pactado un acuerdo informal: la que obtuviera el puesto más alto invitaría a la otra a vacacionar en su país. Stephany Abasali compartió esta anécdota luego de la coronación en otra entrevista recogida por Telemundo“Justo antes también le había dicho que la que llegara más arriba invitaría a la otra a vacacionar a su país, así que está pendiente un viajecito a México”, afirmó la venezolana delante de cámaras.

Mientras tanto, la polémica se intensificó cuando usuarios y figuras públicas, como el exjuez del certamen Omar Harfouch, calificaron a Bosch de “falsa ganadora” en sus cuentas oficiales. Aunque Harfouch puso en duda la legitimidad de la corona, Abasali optó por una postura conciliadora, tanto en privado como en público.

Stephany Abasali se ve afectada por el uso de sus redes sociales

El comportamiento de Stephany Abasali en redes sociales fue interpretado por amplios sectores como una señal de desacuerdo con la decisión del certamen. Mientras que algunos consideraron que sus “me gusta” eran una forma pasiva de apoyar mensajes negativos hacia Fátima Bosch, otros indicaron que su comportamiento responde a la presión y la constante vigilancia en plataformas digitales tras participar en certámenes de alto perfil.

The top three contestants, Stephany
The top three contestants, Stephany Abasali of Venezuela, Praveenar Singh of Thailand, and Fatima Bosch of Mexico hold their hands during the 74th Miss Universe pageant in Bangkok, Thailand, November 21, 2025. REUTERS/Chalinee Thirasupa

Los usuarios observaron que la venezolana había interactuado principalmente con publicaciones que cuestionaban la designación de Bosch y en las que se atribuían injusticias al resultado, situación que desembocó en decenas de mensajes de usuarios calificando el accionar de Abasali como “falso” y “contradictorio”.

Temas Relacionados

Stephany AbasaliMiss VenezuelaFátima BoschMiss Universo 2025mexico-entretenimiento

Más Noticias

Polémica reina en Miss Universo: Omar Harfouch exige renuncias y un nuevo sistema electoral tras denunciar presunto amaño

El músico, quien renunció al jurado del certamen, ha pedido públicamente a la Fátima Bosch renunciar a la corona

Polémica reina en Miss Universo:

Maestro fue herido con cuchillo tras detener agresión a un niño de 10 años

De acuerdo al reporte de la SSC, la herida no requirió traslado a un hospital, ya que no representaba un riesgo para su vida

Maestro fue herido con cuchillo

Claudia Sheinbaum encabeza ceremonia en conmemoración a la Independencia del Mar en Veracruz

Acompañada de autoridades federales, la mandataria recordó antecedentes históricos y destacó la participación de personajes clave

Claudia Sheinbaum encabeza ceremonia en

Drogas, cartuchos y equipo electrónico: esto se incautó en la tercera semana de cateos en el Penal Aguaruto, Sinaloa

La semana del 17 al 23 de noviembre, el Penal en Culiacán fue cateado en seis ocasiones por elementos estatales y federales

Drogas, cartuchos y equipo electrónico:

Tatiana ofrece show sorpresa en antro de Monterrey: así fue el momento viral

La artista vive una nueva etapa junto a su público, pero ahora entre luces neón, pistas de baile y antros retro

Tatiana ofrece show sorpresa en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Drogas, cartuchos y equipo electrónico:

Drogas, cartuchos y equipo electrónico: esto se incautó en la tercera semana de cateos en el Penal Aguaruto, Sinaloa

Grupo interinstitucional asegura armamento, municiones y equipo táctico tras agresión en Sinaloa

Detienen a tres personas mientras robaban medio millón de pesos en ropa en la Roma Norte, CDMX

Elementos estatales y federales neutralizan dos drones en Sinaloa

Fiscalía de Michoacán detiene a tres personas y asegura casi 600 dosis de droga tras operativo en Morelia

ENTRETENIMIENTO

Polémica reina en Miss Universo:

Polémica reina en Miss Universo: Omar Harfouch exige renuncias y un nuevo sistema electoral tras denunciar presunto amaño

Tatiana ofrece show sorpresa en antro de Monterrey: así fue el momento viral

La Granja VIP en vivo hoy domingo 16 de noviembre: Eleazar Gómez al frente de los votos pese a odio masivo en redes

Miss Chile refrenda su apoyo a Fátima Bosch pese a ser una de las favoritas para ganarle: “La reina que yo quería”

Fátima Bosch lanza fuerte indirecta a su ex compañeras de Miss Universo México que la humillaron: “Aquí sí me abrazaron”

DEPORTES

El ‘Güerito de Tepito’ debuta

El ‘Güerito de Tepito’ debuta con triunfo en Arabia Saudita y rompe récord del Canelo Álvarez

Jennifer Hermoso busca su primer campeonato en la Liga Mx Femenil

Jenni Hermoso calienta la final Tigres vs América Femenil: “Estoy en el equipo más grande”

Jugadoras de Tigres Femenil agradecen a la afición por su apoyo previo a la final de la Liga Mx Femenil

Inter vs Milán: a qué hora y dónde ver a Santi Gimenez en el Derbi de la Serie A