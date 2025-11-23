Fátima Bosch lanza fuerte indirecta a su ex compañeras de Miss Universo México que la humillaron: “Aquí sí me abrazaron”

Fátima Bosch lanza fuerte indirecta a su ex compañeras de Miss Universo México que la humillaron. Crédito: Instagram/@sorellamx

El pasado jueves 20 de noviembre, Fátima Bosch fue coronada como la nueva Miss Universo 2025 dándole a México la cuarta corona en su historia de los certámenes de belleza en México.

Tras recibir la corona durante la ceremonia internacional celebrada en Tailandia, la tabasqueña se retiró del escenario entre aplausos y fue captada en backstage al expresar, entre lágrimas, una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales: “Aquí sí me abrazaron, me dio mucho sentimiento”.

Fátima Bosch recordó desplante de ex compañeras de Miss Universo México tras ganar la corona mundial

El comentario de Bosch trascendió la emoción del momento y encendió las plataformas digitales, ya que para muchos contenía un mensaje directo hacia sus ex compañeras del certamen nacional.

La reacción en redes sociales reflejó el impacto de ese instante, donde Bosch relató lo vivido: “Y aquí sí me abrazaron”, en referencia al contraste con su experiencia previa en Miss Universo México.

Durante su coronación que la hizo ser representante de México en el concurso, 27 de las 31 representantes decidieron abandonar el escenario en rechazo al resultado. Crédito: Instagram/@sorellamx

El desplante en Miss Universo México 2025

En septiembre en Guadalajara, Fátima Bosch se alzó como ganadora de Miss Universo México 2025. El resultado coronó a la representante de Tabasco, pero también derivó en una escena poco habitual. Al momento de la coronación, 27 de las 31 concursantes decidieron abandonar el escenario, quedando Bosch al centro con apenas cuatro competidoras que la felicitaron: Miss Veracruz, Miss Yucatán, Miss Tamaulipas y Miss Tlaxcala.

Este desplante se viralizó en X —antes Twitter— como una muestra de tensión interna y posible ruptura de valores de sororidad en la organización. Las cámaras oficiales evitaron mostrar el hecho, pero grabaciones transmitidas por asistentes circularon en vivo durante la gala, donde se observa a las demás concursantes respaldando a Yoana Gutiérrez, representante de Jalisco y finalista del certamen, al grito de “Jalisco, Jalisco”.

Coronación de Fátima Bosch en Miss Universo México no estuvo exenta de la polémica

La coronación de Fátima Bosch no solo generó controversia entre las participantes. Diversas versiones que apuntaron a supuestos casos de influyentismo por parte de la familia de la ganadora. La familia Bosch Fernández ha tenido presencia política pública en Tabasco.

Mónica Fernández Balboa, tía de Fátima, es exsenadora morenista y ex directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, su padre, Bernardo Bosch Hernández, ha sido asesor principal en Pemex y su hermano tiene relación laboral con el Senado de la República. Una imagen difundida en plataformas digitales mostró a miembros de la familia junto a funcionarios de distintos niveles, lo que alimentó los rumores.

Solo cuatro participantes felicitaron a Fátima Bosch. (@YaneliRuiz, X)

Ante las críticas, Fátima Bosch aseguró en entrevista con el programa Sale el Sol: “Esto ya quedó atrás. Estoy enfocada en prepararme para representar a México en Miss Universo”. Agregó que la organización elige a la candidata con mayor preparación y que aunque no compartió la reacción de sus compañeras, les deseaba lo mejor en futuros proyectos.

Previo a la final, Bosch admitió que la convivencia fue armoniosa en etapas iniciales, pero que la presión de la competencia resquebrajó los vínculos del grupo: “La sororidad verdadera no se dice de dientes para afuera; se practica, y tristemente en este caso no se dio”. También invitó a aceptar los resultados y resaltó el valor de quienes sí la felicitaron. “Hay niñas lindas que te apoyan y otras no, pero así es esto”, expresó Bosch.