Quién es Jens Castro, influencer peruano señalado de ‘atacar’ a Fátima Bosch y mexicanos por triunfo en Miss Universo

Jens Castro, influencer peruano, responde a reclamos por 'atacar' a Fátima Bosch y tras su triunfo en Miss Universo 2025.

El influencer peruano Jens Castro, conocido como “El Escándalo” en plataformas digitales, enfrenta una ola de críticas tras los señalamientos de atacar a Fátima Bosch, reciente ganadora de Miss Universo 2025, y a seguidores mexicanos en redes sociales.

El creador de contenido se ha defendido de las acusaciones y afirma que su contenido se basa en “decir siempre la verdad de forma objetiva, duela a quien le duela”. La controversia se intensificó luego del triunfo de Bosch, que ha estado marcado por reportes de presunto fraude, renuncia de jueces y una percepción de favoritismo hacia la representante mexicana.

La coronación de Fátima Bosch en medio del escándalo

La victoria de Fátima Bosch, representante de México, en el certamen de Miss Universo 2025 generó una división en redes sociales y críticas de distintos sectores, incluidos exjueces y ex Miss Universo. El pianista Omar Harfouch, quien formó parte del jurado y renunció antes de la final, afirmó que el resultado fue “falso” y que el certamen se encontraba “arreglado” debido a posibles vínculos comerciales entre un copropietario del evento y el padre de la ganadora.

Las acusaciones de irregularidades aumentaron cuando otros dos jueces renunciaron en medio de la polémica y uno de ellos sostuvo que no se respetó la evaluación del panel de ocho jueces al elegir a las semifinalistas. Además, la ex Miss Universo Natalie Glebova manifestó su inconformidad por la falta de auditoría independiente y transparencia.

El joven ha difundido polémicas opiniones en redes que de acuerdo a fans de la mexicana dañan su reputación y momento tras la victoria. Crédito: Instagram/@Jens Castro

La postura de Jens Castro ante la controversia: qué dijo sobre Fátima Bosch

Jens Castro, quien suma más de 330.000 seguidores en TikTok y cerca de 200.000 en Facebook, defendió su labor como creador de contenido luego de recibir acusaciones de ataques hacia la ganadora y el público mexicano.

En un video publicado después de la final, Castro afirmó: “Mi contenido se basa en decir siempre la verdad, duela a quien le duela. Lamentablemente, yo tengo muchos seguidores mexicanos porque apoyé mucho a Fátima Bosch, pero tengo que informar con la verdad”.

El influencer insistió en que no busca complacer a ningún país o preferencia de su audiencia: “No me puedo hacer el ciego ni el sordo, tengo que informar con la verdad. Hoy la criticada es Miss México, mañana podría ser Miss Venezuela o cualquier otro país. Mi compromiso es informar con objetividad”.

Castro también aclaró que “no pudo asistir” a la gala final a pesar de haber sido invitado por un patrocinador, ya que sostiene un empleo como contador en Perú y no planea dedicarse exclusivamente a los certámenes de belleza. “Mis sueños no son asistir a Miss Universo, mis sueños son convertirme en el creador de contenido con mayor veracidad”, aseguró.

La postura de Jens Castro ante la controversia: qué dijo sobre Fátima Bosch (EFE)

Miss Universo 2025: una edición muy criticada, pero también exitosa

Varias controversias rodearon la jornada final de Miss Universo 2025. Entre ellas, los incidentes reportados por la propia Fátima Bosch, quien expresó haberse sentido maltratada por un directivo del certamen tailandés y denunció comentarios despectivos. El hecho provocó muestras públicas de apoyo en México y en otras delegaciones.

En el momento del anuncio de la ganadora, la reacción de las demás participantes reflejó la polarización: algunas consolaron a Yoana Gutiérrez, popular competidora de Jalisco, mientras que otras, como Miss Sonora, respaldaron las críticas por la forma en la que se desarrolló la elección.

Usuarios de redes sociales también criticaron la presunta reducción del tiempo en pasarela para Bosch durante el desfile. Muchos señalaron ese recorte como un acto discriminatorio hacia la representante mexicana.

Respuesta de Fátima Bosch a las críticas por su triunfo en Miss Universo 2025

Ante la polémica, Fátima Bosch respondió por medio de canales oficiales en redes, asegurando que su triunfo corresponde a “un destino” preparado para ella. Reiteró que atenderá la agenda internacional de Miss Universo y evitó confrontar los señalamientos de forma directa.

La ganadora aseguró que su misión ahora es visibilizar el daño del acoso escolar y apoyar a niños con diagnósticos neurodivergentes.

Por su parte, Jens Castro expresó agradecimiento a sus seguidores, destacando el crecimiento de sus cifras en distintas redes: “En estos diez meses he logrado rebasar los 330 mil en TikTok y vamos a llegar a los 200 mil en Facebook”, afirmó.

El influencer también anunció que, a partir del cierre de la temporada de certámenes de belleza, diversificará su contenido hacia noticias internacionales y otros concursos como Miss Cosmo y Miss International. En sus propias palabras: “Siempre voy a informar con la verdad. Yo no estoy a la venta. Eso es todo lo que quería decirles, chicos. Escándalo”.

La controversia en torno a la figura de Jens Castro y el certamen Miss Universo 2025 sigue marcando tendencia en las principales plataformas digitales, con el debate centrado en la objetividad, la transparencia y la influencia de los creadores de contenido especializados en concursos de belleza.