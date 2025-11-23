México

Miss Venezuela habla del triunfo de Fátima Bosch sobre ella tras revelar un pacto entre ambas: “Yo sabía”

Stephany Abasali quedó en tercer lugar, luego de que la mexicana y Miss Tailandia pasaran a la ronda final

La representante de Venezuela, Stephany Abasali, reconoció públicamente que esperaba la victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025.

En una entrevista transmitida por Telemundo, la modelo relató los momentos previos al anuncio de la ganadora y detalló el acuerdo al que llegó con la mexicana antes de la ceremonia final. La noticia surge en medio de la controversia en redes sociales y opiniones divididas tras el desenlace del concurso celebrado el pasado fin de semana.

Miss Venezuela reacciona a la coronación de Fátima Bosch

En el certamen, Fátima Bosch obtuvo la cuarta corona de Miss Universo para México, superando a las representantes de Tailandia y Venezuela.

En redes sociales, usuarios y algunas figuras, como el exjuez Omar Harfouch, pusieron en duda el resultado. Telemundo reportó que Harfouch calificó a Bosch como una “falsa ganadora” desde sus perfiles oficiales. Sin embargo, Stephany Abasali optó por una postura distinta.

Abasali fue la primera finalista en felicitar a Fátima Bosch luego de la coronación, en la que estuvo presente la Miss Universo 2024, Victoria Kjær Theilvig. “Yo sabía que serías la ganadora, que lo habías hecho muy bien, que estaba muy contenta”, citó Telemundo sobre la declaración de la venezolana a la mexicana minutos después del anuncio.

El pacto detrás del escenario: qué le prometió Fátima Bosch a Miss Venezuela

Stephany Abasali reveló un acuerdo informal que celebró con Fátima Bosch antes del evento final. Ambas participantes coincidieron en que quien obtuviera el lugar más alto en la competencia invitaría a la otra a vacacionar en su país. “Justo antes también le había dicho que la que llegara más arriba invitaría a la otra a vacacionar a su país, así que está pendiente un viajecito a México”, explicó la representante de Venezuela en Telemundo.

Bosch y Abasali: las dos grandes ganadoras de Latinoamérica en Miss Universo

Al considerar el desarrollo de la final, Stephany Abasali elogió la presentación y el vestuario de Fátima Bosch, diseñados por Trino Orozco. La venezolana reconoció el trabajo del diseñador y el impacto visual que logró la mexicana durante la competencia.

Durante la competencia, Stephany Abasali alcanzó el título de Miss Universo Américas, distinción que la acreditó como la mejor clasificada del continente y devolvió al país caribeño al Top 5 del certamen, tras un período de ausencia. La modelo, oriunda del estado de Anzoátegui, Venezuela, suma así un nuevo reconocimiento a su historial, luego de haber conseguido la corona de Miss Turismo Venezuela 2023 y el título nacional en diciembre de 2024.

Quién es Stephany Abasali

Nacida en Anzoátegui y con raíces sirio-libanesas, Stephany Adriana Abasali Nasser construyó un perfil multicultural a través de residencias en países como Australia y Estados Unidos.

Actualmente, combina su formación académica en Economía en la Florida International University (FIU) con su preparación en concursos de belleza. Además, participa en proyectos enfocados en la promoción de la educación como derecho universal, de acuerdo con publicaciones de medios venezolanos.

La participación de Abasali también marcó un hito en la historia del certamen nacional, ya que se convierte en la segunda mujer de su estado en obtener el título principal de Miss Venezuela desde hace más de seis décadas.

