Procesan por homicidio a dos implicados en el asesinato del padre Ernesto Baltazar en Edomex

Ambos son acusados por el delito de homicidio y privación ilegal de la libertad. Foto: Fiscalía Edomex

María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N” fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el delito de homicidio en agravio del padre Ernesto Baltazar, quien fue reportado como desaparecido en el municipio de Tultitlán, Estado de México.

La autoridad judicial estableció como medida cautelar prisión preventiva mientras avanza la investigación, que contará con un plazo máximo de tres meses para el cierre de la carpeta.

Esta vinculación a proceso se suma a la realizada en contra de ambos el pasado 18 de noviembre por el delito de desaparición de personas en agravio del padre.

Así fue el asesinato

Luego de que fuera reportado por sus familiares como desaparecido el 31 de octubre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) logró identificar la manera en que se llevó a cabo el homicidio.

| Programa ODISEA / Comisión de Búsqueda de Personas Edomex

De acuerdo con las pesquisas, el 29 de octubre el padre se trasladó en su automóvil en compañía de Fátima Isabel “N” -quien también se encuentra detenida- a una vivienda de la Unidad Habitacional Morelos, en Tultitlán.

En el sitio ya lo esperaba Brandon Jonathan “N”, y a su arribo compartieron bebidas alcohólicas y consumieron estupefacientes durante varias horas, hasta que, en un momento, presuntamente Brandon Jonathan “N” agredió al padre con un objeto, causándole la muerte.

Poco después, María Fernanda “N”, quien es pareja sentimental de Brandon “N”, se sumó al grupo. Los tres habrían ejecutado acciones dirigidas a ocultar el cuerpo, empleando cobijas y bolsas sujetas a un sillón, trasladando posteriormente los restos a un río de aguas negras en Nextlalpan, donde fueron abandonados el 30 de octubre.

La fiscalía detalló que la reconstrucción de la escena se fortaleció gracias a un cateo realizado el 9 de noviembre en el inmueble, donde se hallaron pertenencias del sacerdote, una estola, prendas de vestir, objetos punzocortantes y rastros hemáticos detectados con la prueba “blue star”.

Objetos localizados durante la diligencia. Foto: Fiscalía Edomex

La Fiscalía informó que la investigación permitió identificar que Fátima Isabel “N” y Brandon Jonathan “N” habrían participado en el homicidio del padre, mientras que María Fernanda “N” se habría encargado de la limpieza del sitio.

Además, se encuentra acreditado que llevaron a cabo la acción de manera dolosa, ya que habrían privado de la libertad al padre con conocimiento del hecho.

La investigación también derivó en la detención de Fátima Isabel “N” el pasado 14 de noviembre, bajo cargos de desaparición cometida por particulares, delito tipificado en el artículo 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.

Las autoridades detuvieron a tres presuntos implicados en el homicidio calificado de sacerdote. (FGJEM)

Las tres personas —Brandon Jonathan “N”, María Fernanda “N” y Fátima Isabel “N”— enfrentan ahora imputaciones por ambos delitos: desaparición de persona y homicidio calificado, sancionables con hasta 70 años de prisión por el primero y hasta 50 años por el segundo, conforme a la normativa vigente en el Estado de México.