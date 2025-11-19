México

Procesan a dos implicados en el asesinato del padre Ernesto Baltazar en Edomex

Por este homicidio suman tres personas detenidas

Guardar
Ambos son pareja y habrían
Ambos son pareja y habrían participado en el homicidio del padre junto a una tercera persona. Foto: Fiscalía Edomex

María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N” fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el delito de desaparición cometida por particulares en agravio del padre Ernesto Baltazar Hernández, quien fue asesinado en el municipio de Tultitlán del Estado de México.

Luego de el viernes pasado se les dictara prisión preventiva, en la audiencia de continuación realizada este martes 18 de noviembre un Juez determinó su vinculación a proceso y ratificó la medida cautelar, así como un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Así ocurrió el asesinato

De acuerdo con las pesquisas, el 29 de octubre el padre Ernesto Baltazar se trasladó a bordo de un vehículo de su propiedad en compañía de Fátima Isabel “N”, persona en quien confiaba, al domicilio donde se encontraba Brandon Jonathan “N”.

En ese lugar convivieron durante varias horas, consumiendo bebidas alcohólicas y estupefacientes, hasta que Brandon Jonathan “N” presuntamente agredió físicamente a la víctima y le causó la muerte.

La participación de María Fernanda “N”, pareja sentimental del agresor, habría consistido en planificar y ejecutar acciones para ocultar el cuerpo y eliminar las evidencias, lo cual incluyó, según la investigación, “la limpieza del lugar, la eliminación de huellas materiales del hecho y ocultar el cuerpo”.

| Programa ODISEA / Comisión
| Programa ODISEA / Comisión de Búsqueda de Personas Edomex

Luego de la muerte de Baltazar Hernández, los probables responsables habrían envuelto el cadáver con cobijas y bolsas que ataron a un sillón y lo trasladaron hasta Nextlalpan. El 30 de octubre, los agresores abandonaron los restos en un río de aguas negras de ese municipio.

Durante un cateo realizado el 9 de noviembre en el domicilio, ubicado en la Unidad Habitacional Morelos, Tercera Sección, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) localizó prendas del sacerdote, objetos punzocortantes y contundentes, una estola, pertenencias personales y rastros de sangre evidenciados mediante la prueba “blue star”.

Estos hallazgos permitieron robustecer las pruebas contra María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”, detenidos días más tarde en la colonia Centro del municipio de Cuautitlán, para posteriormente ser ingresados a los centros penitenciarios y de reinserción social de Tlalnepantla y Cuautitlán, respectivamente.

Tercera detenida en el caso sería testimonio clave

Las autoridades detuvieron a tres
Las autoridades detuvieron a tres presuntos implicados en el homicidio calificado de sacerdote. (FGJEM)

El pasado 14 de noviembre, elementos de la Fiscalía del Estado de México cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Fátima Isabel ‘N’, investigada por el delito de desaparición cometida por particulares.

Así, los tres principales implicados se encuentran bajo investigación no solo por la desaparición, sino también por homicidio calificado, en agravio del padre.

La tipificación del delito de desaparición cometida por particulares, por el que están siendo procesados, aparece expresamente en el artículo 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Por este tipo penal, la legislación contempla penas de hasta 50 años de prisión para los responsables.

Temas Relacionados

Padre Ernesto BaltazarAsesinatoVinculación a procesoEdomexTultitlánmexico-noticias

Más Noticias

Rutina de pierna en solo 30 minutos para ganar masa muscular con ejercicios que puedes realizar en casa

Desarrollar los principales grupos musculares de las extremidades inferiores ayuda a mantener el equilibrio postural, optimizar el gasto calórico y potenciar la capacidad funcional en la vida diaria, según expertos en medicina deportiva

Rutina de pierna en solo

Hermana del alcalde suplente de Pisaflores estuvo involucrada en asesinato de Miguel Bahena, confirma titular de Segobh

Familiares del alcalde asesinado creen que la mujer está vinculada directamente en el crimen

Hermana del alcalde suplente de

México vs Paraguay en vivo: termina el partido con derrota del Tri

El marcador se mantiene 1 - 2 a favor del conjunto guaraní, el Tricolor no ha logrado encontrar oportunidad de empate

México vs Paraguay en vivo:

Lola Cortés se niega a ser entrevistada en Ventaneando y Pati Chapoy le responde: “Me da mucha flojera”

La negativa de la actriz a hablar con el famoso programa encendió los ánimos y Pati Chapoy aprovechó la transmisión para aclarar su postura y lanzar un mensaje contundente

Lola Cortés se niega a

Plan Michoacán: autoridades destruyeron dos narcocampamentos, aseguraron armas y detuvieron a 7 personas

Los resultados se obtuvieron en diferentes operativos realizados como parte de las acciones para pacificar el estado

Plan Michoacán: autoridades destruyeron dos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hermana del alcalde suplente de

Hermana del alcalde suplente de Pisaflores estuvo involucrada en asesinato de Miguel Bahena, confirma titular de Segobh

Plan Michoacán: autoridades destruyeron dos narcocampamentos, aseguraron armas y detuvieron a 7 personas

Niegan amparo a Zhenli Ye Gon, permanecerá recluido en el Altiplano

De El Jerry a El Alucín: ellos son los influencers asesinados por presuntos vínculos con células del narcotráfico

Catean narcobodega en Morelos: había más de 100 kg de cristal y precursores químicos

ENTRETENIMIENTO

Lola Cortés se niega a

Lola Cortés se niega a ser entrevistada en Ventaneando y Pati Chapoy le responde: “Me da mucha flojera”

Hijo de Paulina Rubio cumple 15 años junto a Colate y lejos de “La Chica Dorada”

Así luce hoy la escuela de Guadalajara donde estudió Guillermo del Toro, director de “Frankenstein”

La Granja VIP en vivo hoy 18 de noviembre: sigue la tarde de El Duelo

El Oscar tan preciado que Iñárritu le dio a Tom Cruise: ¿Por qué la estrella de Hollywood no había ganado ese premio en 45 años?

DEPORTES

Entre abucheos y el grito

Entre abucheos y el grito homofóbico, México pierde ante Paraguay en su preparación para el Mundial 2026

Play -In del Apertura 2025: quiénes serán los árbitros designados para los partidos de Tijuana vs Juárez y Pachuca vs Pumas

David Benavidez revela el nombre de los rivales que debería enfrentar Canelo Álvarez: “No hay peleas para él ahí”

Víctima asegura que Marco Antonio “Chiquimarco”, ex árbitro mexicano, no acudió a la audiencia por presunta violencia familiar

Dónde juegan los portugueses que golearon a la Selección Mexicana Sub-17