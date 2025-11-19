Procesan a dos implicados en el asesinato del padre Ernesto Baltazar en Edomex

Ambos son pareja y habrían participado en el homicidio del padre junto a una tercera persona. Foto: Fiscalía Edomex

María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N” fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el delito de desaparición cometida por particulares en agravio del padre Ernesto Baltazar Hernández, quien fue asesinado en el municipio de Tultitlán del Estado de México.

Luego de el viernes pasado se les dictara prisión preventiva, en la audiencia de continuación realizada este martes 18 de noviembre un Juez determinó su vinculación a proceso y ratificó la medida cautelar, así como un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Así ocurrió el asesinato

De acuerdo con las pesquisas, el 29 de octubre el padre Ernesto Baltazar se trasladó a bordo de un vehículo de su propiedad en compañía de Fátima Isabel “N”, persona en quien confiaba, al domicilio donde se encontraba Brandon Jonathan “N”.

En ese lugar convivieron durante varias horas, consumiendo bebidas alcohólicas y estupefacientes, hasta que Brandon Jonathan “N” presuntamente agredió físicamente a la víctima y le causó la muerte.

La participación de María Fernanda “N”, pareja sentimental del agresor, habría consistido en planificar y ejecutar acciones para ocultar el cuerpo y eliminar las evidencias, lo cual incluyó, según la investigación, “la limpieza del lugar, la eliminación de huellas materiales del hecho y ocultar el cuerpo”.

| Programa ODISEA / Comisión de Búsqueda de Personas Edomex

Luego de la muerte de Baltazar Hernández, los probables responsables habrían envuelto el cadáver con cobijas y bolsas que ataron a un sillón y lo trasladaron hasta Nextlalpan. El 30 de octubre, los agresores abandonaron los restos en un río de aguas negras de ese municipio.

Durante un cateo realizado el 9 de noviembre en el domicilio, ubicado en la Unidad Habitacional Morelos, Tercera Sección, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) localizó prendas del sacerdote, objetos punzocortantes y contundentes, una estola, pertenencias personales y rastros de sangre evidenciados mediante la prueba “blue star”.

Estos hallazgos permitieron robustecer las pruebas contra María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”, detenidos días más tarde en la colonia Centro del municipio de Cuautitlán, para posteriormente ser ingresados a los centros penitenciarios y de reinserción social de Tlalnepantla y Cuautitlán, respectivamente.

Tercera detenida en el caso sería testimonio clave

Las autoridades detuvieron a tres presuntos implicados en el homicidio calificado de sacerdote. (FGJEM)

El pasado 14 de noviembre, elementos de la Fiscalía del Estado de México cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Fátima Isabel ‘N’, investigada por el delito de desaparición cometida por particulares.

Así, los tres principales implicados se encuentran bajo investigación no solo por la desaparición, sino también por homicidio calificado, en agravio del padre.

La tipificación del delito de desaparición cometida por particulares, por el que están siendo procesados, aparece expresamente en el artículo 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Por este tipo penal, la legislación contempla penas de hasta 50 años de prisión para los responsables.