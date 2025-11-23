Pensión Bienestar 2025: qué beneficiarios recibirán el pago de 6 mil 200 pesos esta última semana de noviembre

La Pensión del Bienestar es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Bienestar es un programa social creado por el Gobierno de México, enfocado en personas adultas mayores de 65 años o más.

De forma bimestral, los usuarios de este esquema reciben un monto de 6 mil 200 pesos mediante tarjetas otorgadas por el Banco del Bienestar.

Este apoyo busca garantizar que los adultos mayores cuenten con una pensión estable y suficiente, destinada a cubrir diversas necesidades.

La entrega de la Pensión Bienestar se realiza a través de la Secretaría del Bienestar, responsable de los trámites, inscripciones, pagos, aclaraciones y gestiones asociadas al programa.

Pensión Bienestar otorga un total de 6 mil 200 pesos bimestrales en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar. Foto: Programas Sociales.

Durante septiembre se hizo el depósito más reciente para los integrantes. Los pagos se efectúan de manera gradual de acuerdo con la letra inicial del apellido paterno de cada beneficiario.

El sistema de pago se organiza siguiendo un calendario que determina las fechas según la inicial del apellido paterno de los beneficiarios.

Por medio de canales oficiales y redes sociales, Ariadna Montiel, a cargo de la Secretaría del Bienestar, comunicó las fechas actualizadas de pagos correspondientes a noviembre de 2025.

Este procedimiento emplea la inicial del apellido paterno, una modalidad que permite agilizar y ordenar la entrega de los apoyos.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, destacó que por primera ocasión mujeres de 60, 61 y 62 años de edad recibirán el pago de este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Algunos beneficiarios ya cobraron los 6 mil 200 pesos en sus tarjetas del banco de la Pensión Bienestar en los primeros días de noviembre.

Otros adultos mayores de 65 años o más no han recibido su depósito del último bimestre de 2025, por lo que algunos se cuestionan quiénes estarán incluidos en los pagos de la próxima semana.

Los pagos a ciertos beneficiarios se efectuarán del lunes 24 al viernes 28 de noviembre, por lo que la Secretaría del Bienestar publicó la lista de personas que forman parte de este programa social.

¿Qué beneficiarios de la Pensión Bienestar 2025 recibirán el pago del lunes 24 al viernes 28?

Los beneficiarios que recibirán el pago del lunes 24 al viernes 28 de noviembre de la Pensión Bienestar este 2025 serán los siguientes:

R Lunes 24

S Martes 25

T, U, V Miércoles 26

W, X, Y Z Jueves 27

Este es el calendario oficial de la Pensión Bienestar de este mes de noviembre de 2025. Foto: X/@A_MontielR.

Por lo tanto, los pagos de la Pensión Bienestar de este mes de noviembre, el cual corresponde al último bimestre de este 2025, finalizarán este próximo jueves 27 de noviembre.

Asimismo, el viernes 28 de noviembre ya no está programado ningún depósito del programa social de adultos mayores de 65 años, los cuales reciben un total de 6 mil 200 pesos bimestrales.

Esta semana de noviembre finalizarán las dispersiones a todos los beneficiarios de la Pensión Bienestar. De acuerdo a los tiempos establecidos por la Secretaría del Bienestar, el siguiente periodo de depósitos será para el mes de enero de 2026.

Es importante estar al pendiente de los avisos oficiales de la dependencia federal para saber todo acerca de los pagos de este programa social.