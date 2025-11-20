Pensión Bienestar 2025: en qué letra de beneficiarios va el pago de este mes de noviembre

La Pensión del Bienestar es un programa social dirigido a personas adultas mayores de 65 años y más. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Bienestar es un programa social impulsado por el Gobierno de México, destinada a quienes tienen 65 años o más.

Las personas registradas reciben cada dos meses un pago de 6 mil 200 pesos, el cual se deposita directamente en tarjetas proporcionadas por el Banco del Bienestar.

Este programa tiene como objetivo asegurar una pensión constante para quienes cumplen con la edad, de modo que puedan cubrir necesidades básicas y fortalecer su economía personal.

La Secretaría del Bienestar administra y supervisa la operación de la Pensión Bienestar, gestionando los registros, la entrega de pagos y la atención a los derechohabientes.

Cifras oficiales de las autoridades federales indican que el último depósito relacionado con este apoyo tuvo lugar en noviembre, según lo reportado por el Gobierno de México.

La manera de depósitos para la entrega de pagos se determina a partir de la letra inicial del apellido paterno, con el fin de organizar la distribución de los recursos.

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer, mediante los canales oficiales, el calendario correspondiente a los pagos de noviembre de 2025.

En reiteradas ocasiones, se ha notificado que los depósitos se realizan conforme al orden alfabético del apellido paterno de cada persona inscrita.

Este periodo marca el pago final del año dentro del esquema, cubriendo noviembre y diciembre en una sola dispersión.

Tal como se mencionó, la entrega del recurso comenzó el lunes 3 de noviembre para un grupo de beneficiarios y adultos mayores, quienes ya figuran en el listado de quienes recibieron la Pensión Bienestar bimestral.

Esta es la letra de beneficiarios que han cobrado el pago de noviembre de la Pensión Bienestar 2025

Como se mencionó anteriormente, los pagos de la Pensión Bienestar de este mes de noviembre ya se hicieron a algunos beneficiarios y hasta este jueves 20 del presente mes, estos son los adultos mayores de 65 años de edad que ya han cobrado el programa social.

Letras |Día| Noviembre

P, Q Jueves 20

R Viernes 21

R Lunes 24

S Martes 25

T, U, V Miércoles 26

W, X, Y Z Jueves 27

Por lo tanto, este jueves 20 de noviembre, aquellos beneficiarios cuya primera letra de su apellido paterno comience con la letra P recibirán su respectiva dispersión en sus tarjeta del Banco del Bienestar correspondientes.

Es importante estar al pendiente de los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar, así como del Gobierno de México para saber las fechas exactas de los pagos de la Pensión Bienestar en este mes de noviembre.

Cabe destacar que se trata del último depósito de este 2025, el cual corresponde al sexto bimestre del año. Es importante checar el saldo y en caso de no contar con él, comunicarse a las autoridades federales correspondientes.