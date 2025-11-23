La Armada de México celebra dos siglos de historia con Sheinbaum como comandanta suprema

La conmemoración en Veracruz destacó el liderazgo femenino. FOTO: Gobierno de México

El puerto de Veracruz fue escenario de una jornada histórica al conmemorarse los 200 años de la Consolidación de la Independencia en el Mar, evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien, en su calidad de Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, presidió los festejos.

En la Plaza del Heroísmo Veracruzano, la presidenta, develó placas conmemorativas que resaltan la resistencia y el coraje del pueblo de Veracruz en momentos decisivos de la historia nacional.

Este acto fue seguido por el abordaje de la Goleta Iguala, réplica del primer buque de guerra de la Armada de México que enarboló la bandera nacional y participó en la primera escuadrilla naval que hostigó la isla de Ulúa para forzar la rendición de las tropas españolas.

A bordo de esta embarcación, la Comandanta Suprema se trasladó al Fuerte de San Juan de Ulúa para encabezar la ceremonia oficial.

Durante la conmemoración, se reconoció públicamente la labor cotidiana del personal naval. La Presidenta entregó condecoraciones y reconocimientos a marinos destacados por su compromiso y servicio a la patria.

El Almirante Secretario de Marina subrayó el compromiso de la Armada con la defensa de la soberanía nacional.

“A dos siglos de ese acontecimiento histórico, refrendamos nuestro encargo inquebrantable de proteger y defender la soberanía nacional y los intereses marítimos, porque siempre estamos prestos para ganar el barlovento, ya que quien gana el barlovento gana la batalla porque somos la Armada de las y los mexicanos”. Añadió:

“Gracias por permitirnos ser partícipes de este emotivo momento que ya está escrito, no sólo en la bitácora naval sino en la historia de nuestra Nación. Es usted la Comandanta Suprema de una Armada Bicentenaria. La primera mujer en 200 años al frente de una Institución que al igual que usted, lo da todo por la Patria, por cada mexicana y mexicano”.

El programa contempló también la participación de la batería de saludo, una recreación del izado de bandera del 23 de noviembre de 1825, el izado del lábaro patrio en el Fuerte de San Crispín y una parada aérea con unidades aeronavales de la Armada de México.

En su intervención, la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas destacó la trascendencia de la gesta de 1825 y su vigencia en la actualidad.

El arribo del Buque Escuela Cuauhtémoc y la participación de autoridades marcaron una jornada histórica, con reconocimientos, actos simbólicos y mensajes de unidad y defensa de la soberanía nacional

“Todas y todos los mexicanos somos herederos de aquella gesta de 1825, hace 200 años, y debemos seguir con la misión de proteger nuestra tierra y nuestras costas, garantizar nuestra soberanía y servir a México con lealtad, valentía y honor, compás, libertad, responsabilidad y con justicia, con amor y con entrega. A 200 años de la consolidación de nuestra independencia en la mar, celebramos y convocamos a la constante defensa de nuestra independencia, soberanía y lucha por la justicia”, expresó Sheinbaum.

El arribo del Buque Escuela Cuauhtémoc al muelle de la “T” del puerto de Veracruz marcó otro momento relevante de la conmemoración.